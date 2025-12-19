Despre noi
Noutăți & Informații
Informaţii pentru investitori
Cariere
Mai mult
Noutăți & Informații
Informaţii pentru investitori
Cariere
Obțineți suport pentru produsele dumneavoastră de consum
Norelco, Sonicare, Avent și electronice Philips
Accesați Philips.com
V-ar putea interesa și
Documente și resurse
Centru de resurse
Documente de service și upgrade
Catalog global de educație
Suport tehnic
Service și managementul echipamentelor
Suport telefonic
Vânzări și plăți
Comerț electronic și vânzări online
Formular de solicitare pentru vânzări