Noutăți & Informații | România
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Cum putem debloca întregul potențial al inteligenței artificiale în domeniul sănătății?
Descoperiți noi perspective de la pacienți și profesioniști din domeniul sănătății în raportul global Future Health Index 2025.
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