Este posibil ca Philips să colaboreze şi cu părţi terţe care îţi prelucrează datele cu caracter personal în propriile scopuri. Dacă Philips dezvăluie date cu caracter personal unor terţi care îţi folosesc datele cu caracter personal în propriile scopuri, Philips se va asigura că te informează şi/sau obţine consimţământul tău în conformitate cu legile aplicabile înainte de a-ţi dezvălui datele cu caracter personal. În acest caz, te rugăm să citeşti cu atenţie notificările lor de confidenţialitate, deoarece te informează cu privire la practicile lor de confidenţialitate, inclusiv cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează şi cum le folosesc, le prelucrează şi le protejează.

Philips vinde uneori o divizie sau o parte a unei divizii altei companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor tale cu caracter personal asociate direct acelei divizii către compania cumpărătoare. Toate drepturile şi obligaţiile tale în temeiul Notificării noastre de confidenţialitate pot fi atribuite liber de către Philips oricăruia dintre afiliaţii săi, în legătură cu o fuziune, o achiziţie, o restructurare sau cu vânzarea unor active sau prin efectul legii sau altfel, şi este posibil să îţi transferăm datele cu caracter personal oricăruia dintre afiliaţii, succesorii noştri sau entităţile noastre sau noului proprietar.

Amazon Alexa

În anumite ţări, susţinem controlul purificatorului de aer Philips. Dacă activezi acest control, îţi vei putea gestiona Dispozitivul (Dispozitivele) prin intermediul Amazon Alexa. Dacă activezi Amazon Alexa, Amazon îţi va furniza propriile servicii. Te rugăm să citeşti Termenii şi condiţiile şi Notificarea de confidenţialitate asociate utilizării Amazon Alexa.

Tmall Genie

În China, susţinem funcţia Philips de control al aerului în Aplicaţia Tmall Genie. Dacă activezi acest control, îţi vei putea gestiona Dispozitivul prin intermediul Tmall Genie. În acest caz, Tmall Genie îţi va furniza propriile servicii. Te rugăm să citeşti Termenii şi condiţiile şi Notificarea de confidenţialitate asociate utilizării Tmall Genie.

Transfer transfrontalier

Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii, iar prin utilizarea Serviciilor accepţi transferul (dacă există) informaţiilor în ţări din afara ţării tale de reşedinţă, care pot avea legi de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal.

Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţările non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactând [email protected].