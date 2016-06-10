IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Notificare de confidenţialitate privind aplicația Philips Clean Home+
Aplicaţia Philips Clean Home+ („Aplicaţia”) îţi permite să controlezi, să monitorizezi şi să gestionezi purificatoarele de aer şi aspiratoarele tale robot Philips (împreună „Dispozitivele”) de oriunde, oricând („Serviciile”). Aplicaţia şi Dispozitivele sunt sub controlul Philips Consumer Lifestyle B.V. sau oricăror afiliaţi sau filiale ale sale („Philips”, „nostru/noastră/noştri/noastre”, „noi” sau „nouă”). Prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la Aplicaţie şi/sau orice Dispozitiv pe care îl asociezi cu Aplicaţia. Această Notificare de confidenţialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate sau prelucrate de Dispozitiv şi/sau Aplicaţie. Scopul acestei Notificări de confidenţialitate este de a te ajuta să înţelegi practicile noastre privind confidenţialitatea când foloseşti Aplicaţia, inclusiv datele pe care le colectăm, motivele şi scopurile pentru care le colectăm, precum şi drepturile tale individuale. Citeşte şi Notificarea noastră privind modulele cookie şi Condiţiile de utilizare.
Aplicaţia Philips Clean Home+ („Aplicaţia”) îţi permite să controlezi, să monitorizezi şi să gestionezi purificatoarele de aer şi aspiratoarele tale robot Philips (împreună „Dispozitivele”) de oriunde, oricând („Serviciile”).
Aplicaţia şi Dispozitivele sunt sub controlul Philips Consumer Lifestyle B.V. sau oricăror afiliaţi sau filiale ale sale („Philips”, „nostru/noastră/noştri/noastre”, „noi” sau „nouă”). Prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la Aplicaţie şi/sau orice Dispozitiv pe care îl asociezi cu Aplicaţia.
Această Notificare de confidenţialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate sau prelucrate de Dispozitiv şi/sau Aplicaţie. Scopul acestei Notificări de confidenţialitate este de a te ajuta să înţelegi practicile noastre privind confidenţialitatea când foloseşti Aplicaţia, inclusiv datele pe care le colectăm, motivele şi scopurile pentru care le colectăm, precum şi drepturile tale individuale.
Citeşte şi Notificarea noastră privind modulele cookie şi Condiţiile de utilizare.
Primim sau colectăm date cu caracter personal, aşa cum se descrie în detaliile de mai jos, când furnizăm Serviciile, inclusiv când accesezi, descarci şi instalezi Aplicaţia.
Date despre cont Te poţi conecta la aplicaţie folosind un cont MyPhilips sau folosind profilul de pe reţelele de socializare. Utilizatorii din China se pot conecta, de asemenea, folosindu-şi numărul de telefon.
Date despre cont
Te poţi conecta la aplicaţie folosind un cont MyPhilips sau folosind profilul de pe reţelele de socializare. Utilizatorii din China se pot conecta, de asemenea, folosindu-şi numărul de telefon.
Îţi folosim datele contului pentru a-ţi crea şi gestiona contul. Deoarece îţi folosim Datele contului pentru a-ţi furniza Serviciile, considerăm că această prelucrare este necesară pentru îndeplinirea contractului în care eşti parte, fiind legitimă conform Articolului 6.1. (b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Date despre dispozitiv Când asociezi Dispozitivul cu Aplicaţia, colectăm următoarele informaţii:
Date despre dispozitiv
Când asociezi Dispozitivul cu Aplicaţia, colectăm următoarele informaţii:
(I) Datele despre dispozitiv, inclusiv ID-ul dispozitivului, modul de funcţionare, pornirea/oprirea, modul, viteza ventilatorului, programul şi comenzile de control. (II) Datele generale privind calitatea aerului, inclusiv indicele alergenic la interior, PM2.5, temperatura, nivelul de gaze şi de umiditate. (I) Datele despre dispozitiv, inclusiv ID-ul dispozitivului, datele privind programul, numărul de cicluri şi durata curăţării. De asemenea, colectăm adresa IP a routerului conectat la dispozitivul tău. Utilizăm aceste date pentru a furniza Serviciile; pentru a oferi Dispozitivului mai multe informaţii despre mediu; pentru a ne îmbunătăţi Dispozitivul şi Serviciile; şi pentru a-ţi permite să profiţi mai mult de Dispozitiv şi serviciile sale. Deoarece datele despre Dispozitivul tău sunt prelucrate numai când decizi să îţi asociezi Dispozitivul cu Aplicaţia în vederea obţinerii serviciilor, considerăm că această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract din care faci parte în mod legal, conform articolului 6.1.(b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
(I) Datele despre dispozitiv, inclusiv ID-ul dispozitivului, modul de funcţionare, pornirea/oprirea, modul, viteza ventilatorului, programul şi comenzile de control.
(II) Datele generale privind calitatea aerului, inclusiv indicele alergenic la interior, PM2.5, temperatura, nivelul de gaze şi de umiditate.
(I) Datele despre dispozitiv, inclusiv ID-ul dispozitivului, datele privind programul, numărul de cicluri şi durata curăţării.
De asemenea, colectăm adresa IP a routerului conectat la dispozitivul tău.
Utilizăm aceste date pentru a furniza Serviciile; pentru a oferi Dispozitivului mai multe informaţii despre mediu; pentru a ne îmbunătăţi Dispozitivul şi Serviciile; şi pentru a-ţi permite să profiţi mai mult de Dispozitiv şi serviciile sale.
Deoarece datele despre Dispozitivul tău sunt prelucrate numai când decizi să îţi asociezi Dispozitivul cu Aplicaţia în vederea obţinerii serviciilor, considerăm că această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract din care faci parte în mod legal, conform articolului 6.1.(b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Alte date furnizate În funcţie de modelul de purificator de aer deţinut, este posibil ca Aplicaţia să îţi afişeze un mic chestionar referitor la îngrijorările tale cu privire la calitatea aerului din interior; de cât timp te-ai mutat în casă/cameră; şi în ce cameră ai amplasat Dispozitivul. Aplicaţia va folosi răspunsurile tale pentru a seta cel mai adecvat mod de funcţionare pentru Dispozitivul tău.
Alte date furnizate
În funcţie de modelul de purificator de aer deţinut, este posibil ca Aplicaţia să îţi afişeze un mic chestionar referitor la îngrijorările tale cu privire la calitatea aerului din interior; de cât timp te-ai mutat în casă/cameră; şi în ce cameră ai amplasat Dispozitivul. Aplicaţia va folosi răspunsurile tale pentru a seta cel mai adecvat mod de funcţionare pentru Dispozitivul tău.
Dat fiind că celelalte date pe care le-ai furnizat sunt prelucrate numai când decizi să îţi asociezi Dispozitivul(dispozitivele) cu Aplicaţia în vederea obţinerii Serviciilor, considerăm că această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract din care faci parte în mod legal, conform articolului 6.1.(b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Dat fiind că celelalte date pe care le-ai furnizat sunt prelucrate numai când decizi să îţi asociezi Dispozitivul(dispozitivele) cu Aplicaţia în vederea obţinerii Serviciilor, considerăm că această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract din care faci parte în mod legal, conform articolului 6.1.(b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Fişierele cookie Folosim fişiere cookie, etichete sau tehnologii similare („Fişiere cookie”) pentru a opera, a furniza, a îmbunătăţi, a înţelege şi a ne personaliza Serviciile. Fişierele cookie ne permit să îţi recunoaştem dispozitivul mobil şi să îţi colectăm datele cu caracter personal, inclusiv numărul unic al dispozitivului utilizatorului, adresa IP a dispozitivului tău mobil, tipul de browser de internet de pe dispozitivul mobil sau de sistem de operare pe care îl foloseşti, date cu privire la sesiune şi utilizare sau informaţii de performanţă referitoare la servicii, ceea ce reprezintă informaţii despre modul în care utilizezi Aplicaţia.
Fişierele cookie
Folosim fişiere cookie, etichete sau tehnologii similare („Fişiere cookie”) pentru a opera, a furniza, a îmbunătăţi, a înţelege şi a ne personaliza Serviciile. Fişierele cookie ne permit să îţi recunoaştem dispozitivul mobil şi să îţi colectăm datele cu caracter personal, inclusiv numărul unic al dispozitivului utilizatorului, adresa IP a dispozitivului tău mobil, tipul de browser de internet de pe dispozitivul mobil sau de sistem de operare pe care îl foloseşti, date cu privire la sesiune şi utilizare sau informaţii de performanţă referitoare la servicii, ceea ce reprezintă informaţii despre modul în care utilizezi Aplicaţia.
Înainte de a folosi Fişiere cookie, îţi vom cere consimţământul. Pentru informaţii suplimentare despre modul de utilizare a Fişierelor cookie în această Aplicaţie, citeşte Notificarea privind fişierele cookie, pe care o poţi găsi în setările de confidenţialitate ale Aplicaţiei.
Înainte de a folosi Fişiere cookie, îţi vom cere consimţământul. Pentru informaţii suplimentare despre modul de utilizare a Fişierelor cookie în această Aplicaţie, citeşte Notificarea privind fişierele cookie, pe care o poţi găsi în setările de confidenţialitate ale Aplicaţiei.
Asistenţă pentru clienţi Operăm şi furnizăm Serviciile noastre, inclusiv asistenţă pentru clienţi şi îmbunătăţirea, corectarea şi personalizarea Serviciilor. Când ai nevoie de asistenţă pentru clienţi, este posibil să ne oferi informaţii privind modul în care utilizezi Serviciile, inclusiv interacţiunea ta cu Philips, şi despre modul în care putem să te contactăm pentru a-ţi furniza asistenţa solicitată. De asemenea, folosim informaţiile tale pentru a-ţi răspunde când ne contactezi.
Asistenţă pentru clienţi
Operăm şi furnizăm Serviciile noastre, inclusiv asistenţă pentru clienţi şi îmbunătăţirea, corectarea şi personalizarea Serviciilor. Când ai nevoie de asistenţă pentru clienţi, este posibil să ne oferi informaţii privind modul în care utilizezi Serviciile, inclusiv interacţiunea ta cu Philips, şi despre modul în care putem să te contactăm pentru a-ţi furniza asistenţa solicitată. De asemenea, folosim informaţiile tale pentru a-ţi răspunde când ne contactezi.
Considerăm că prelucrarea datelor pentru Asistenţa pentru clienţi este necesară pentru îndeplinirea contractului în care eşti parte, fiind legitimă conform Articolului 6.1 (b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Considerăm că prelucrarea datelor pentru Asistenţa pentru clienţi este necesară pentru îndeplinirea contractului în care eşti parte, fiind legitimă conform Articolului 6.1 (b) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Date combinate Este posibil să combinăm datele tale cu caracter personal, inclusiv datele despre cont, datele despre dispozitiv, modulele cookie cu datele colectate în timpul interacţiunilor tale şi al utilizării canalelor digitale Philips, precum reţele de socializare, site-uri web, e-mailuri, aplicaţii şi produse conectate, inclusiv adresele tale IP, modulele cookie, informaţii despre dispozitivul mobil, comunicările pe care le accesezi prin clic sau atingere, detalii despre locaţie şi site-uri web pe care le vizitezi.
Date combinate
Este posibil să combinăm datele tale cu caracter personal, inclusiv datele despre cont, datele despre dispozitiv, modulele cookie cu datele colectate în timpul interacţiunilor tale şi al utilizării canalelor digitale Philips, precum reţele de socializare, site-uri web, e-mailuri, aplicaţii şi produse conectate, inclusiv adresele tale IP, modulele cookie, informaţii despre dispozitivul mobil, comunicările pe care le accesezi prin clic sau atingere, detalii despre locaţie şi site-uri web pe care le vizitezi.
Este posibil să combinăm datele tale cu caracter personal, inclusiv datele despre cont, datele despre dispozitiv, modulele cookie cu datele colectate în timpul interacţiunilor tale şi al utilizării canalelor digitale Philips, precum reţele de socializare, site-uri web, e-mailuri, aplicaţii şi produse conectate, inclusiv adresele tale IP, modulele cookie, informaţii despre dispozitivul mobil, comunicările pe care le accesezi prin clic sau atingere, detalii despre locaţie şi site-uri web pe care le vizitezi. Dacă alegi să primeşti comunicări promoţionale despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips care pot fi relevante pentru tine pe baza preferinţelor tale şi a comportamentului tău online, este posibil să îţi trimitem comunicări de marketing şi promoţionale prin e-mail, telefon sau alte canale digitale, precum aplicaţii mobile şi reţele de socializare. Pentru a adapta comunicările în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi a-ţi oferi o experienţă mai relevantă şi mai personalizată, este posibil să îţi analizăm datele combinate. Îţi vom solicita consimţământul înainte de a-ţi trimite comunicări promoţionale.
Este posibil să combinăm datele tale cu caracter personal, inclusiv datele despre cont, datele despre dispozitiv, modulele cookie cu datele colectate în timpul interacţiunilor tale şi al utilizării canalelor digitale Philips, precum reţele de socializare, site-uri web, e-mailuri, aplicaţii şi produse conectate, inclusiv adresele tale IP, modulele cookie, informaţii despre dispozitivul mobil, comunicările pe care le accesezi prin clic sau atingere, detalii despre locaţie şi site-uri web pe care le vizitezi.
Dacă alegi să primeşti comunicări promoţionale despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips care pot fi relevante pentru tine pe baza preferinţelor tale şi a comportamentului tău online, este posibil să îţi trimitem comunicări de marketing şi promoţionale prin e-mail, telefon sau alte canale digitale, precum aplicaţii mobile şi reţele de socializare. Pentru a adapta comunicările în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi a-ţi oferi o experienţă mai relevantă şi mai personalizată, este posibil să îţi analizăm datele combinate. Îţi vom solicita consimţământul înainte de a-ţi trimite comunicări promoţionale.
Permisiuni
Când Aplicaţia are nevoie de permisiunea de a accesa senzorii dispozitivului tău mobil (de exemplu, camera foto, Wi-Fi, localizarea geografică sau Bluetooth) sau alte date (spre exemplu, fotografiile) în scopul furnizării Serviciilor, îţi vom cere consimţământul. Folosim astfel de date numai când este necesar pentru a-ţi furniza serviciile şi numai după ce ne-ai oferit consimţământul.
1) Permisiuni generale - Asociere dispozitiv. Sistemele de operare Android necesită localizarea geografică aproximativă pentru a conecta aplicaţia la dispozitiv. iOS necesită acces la datele privind locaţia pentru a stabili când Aplicaţia şi Dispozitivul (Dispozitivele) sunt în apropiere. Totuşi, Philips nu prelucrează în niciun fel aceste date. Datele sunt stocate pe dispozitivul tău mobil, la care Philips nu are acces. Dacă îţi ştergi profilul sau aplicaţia, aceste date vor fi şterse de pe dispozitivul tău. - Găseşte un centru Philips aproape de tine. Când activezi această funcţie, îţi folosim datele de localizare pentru a te îndruma către un magazin sau un centru de relaţii cu clienţi din apropierea ta. 2) Permisiuni privind purificatorul de aer. Poţi bloca în orice moment permisiunile Aplicaţiei din setările dispozitivului tău mobil. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1) Permisiuni generale
- Asociere dispozitiv. Sistemele de operare Android necesită localizarea geografică aproximativă pentru a conecta aplicaţia la dispozitiv. iOS necesită acces la datele privind locaţia pentru a stabili când Aplicaţia şi Dispozitivul (Dispozitivele) sunt în apropiere. Totuşi, Philips nu prelucrează în niciun fel aceste date. Datele sunt stocate pe dispozitivul tău mobil, la care Philips nu are acces. Dacă îţi ştergi profilul sau aplicaţia, aceste date vor fi şterse de pe dispozitivul tău.
- Găseşte un centru Philips aproape de tine. Când activezi această funcţie, îţi folosim datele de localizare pentru a te îndruma către un magazin sau un centru de relaţii cu clienţi din apropierea ta.
2) Permisiuni privind purificatorul de aer.
Poţi bloca în orice moment permisiunile Aplicaţiei din setările dispozitivului tău mobil.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Philips poate dezvălui datele tale cu caracter personal unor furnizori terţi de servicii, parteneri de afaceri sau alte părţi terţe în conformitate cu prezenta Notificare de confidenţialitate şi/sau legea aplicabilă.
Furnizori de servicii Colaborăm cu furnizori terţi de servicii pentru a ne ajuta să operăm, să furnizăm, să îmbunătăţim, să înţelegem, să personalizăm, să asistăm şi să comercializăm Serviciile.
Furnizori de servicii
Colaborăm cu furnizori terţi de servicii pentru a ne ajuta să operăm, să furnizăm, să îmbunătăţim, să înţelegem, să personalizăm, să asistăm şi să comercializăm Serviciile.
Este posibil să îţi dezvăluim datele cu caracter personal următorilor furnizori de servicii: Aceşti furnizori livrează echipamentele, software-ul, reţelistica, soluţiile de stocare, serviciile tranzacţionale şi/sau tehnologiile asociate necesare pentru funcţionarea Aplicaţiei sau furnizarea Serviciilor. Philips solicită furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecţie pentru datele tale cu caracter personal, similar nivelului pe care îl oferim noi. Solicităm furnizorilor noştri de servicii să îţi prelucreze date cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile noastre şi numai în scopurile specifice menţionate mai sus, pentru a avea acces la cantitatea de date minimă de care au nevoie pentru a oferi un anumit serviciu şi a proteja securitatea datelor tale cu caracter personal.
Este posibil să îţi dezvăluim datele cu caracter personal următorilor furnizori de servicii:
Aceşti furnizori livrează echipamentele, software-ul, reţelistica, soluţiile de stocare, serviciile tranzacţionale şi/sau tehnologiile asociate necesare pentru funcţionarea Aplicaţiei sau furnizarea Serviciilor.
Philips solicită furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecţie pentru datele tale cu caracter personal, similar nivelului pe care îl oferim noi. Solicităm furnizorilor noştri de servicii să îţi prelucreze date cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile noastre şi numai în scopurile specifice menţionate mai sus, pentru a avea acces la cantitatea de date minimă de care au nevoie pentru a oferi un anumit serviciu şi a proteja securitatea datelor tale cu caracter personal.
Alte terţe părţi
Este posibil ca Philips să colaboreze şi cu părţi terţe care îţi prelucrează datele cu caracter personal în propriile scopuri. Dacă Philips dezvăluie date cu caracter personal unor terţi care îţi folosesc datele cu caracter personal în propriile scopuri, Philips se va asigura că te informează şi/sau obţine consimţământul tău în conformitate cu legile aplicabile înainte de a-ţi dezvălui datele cu caracter personal. În acest caz, te rugăm să citeşti cu atenţie notificările lor de confidenţialitate, deoarece te informează cu privire la practicile lor de confidenţialitate, inclusiv cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează şi cum le folosesc, le prelucrează şi le protejează. Philips vinde uneori o divizie sau o parte a unei divizii altei companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor tale cu caracter personal asociate direct acelei divizii către compania cumpărătoare. Toate drepturile şi obligaţiile tale în temeiul Notificării noastre de confidenţialitate pot fi atribuite liber de către Philips oricăruia dintre afiliaţii săi, în legătură cu o fuziune, o achiziţie, o restructurare sau cu vânzarea unor active sau prin efectul legii sau altfel, şi este posibil să îţi transferăm datele cu caracter personal oricăruia dintre afiliaţii, succesorii noştri sau entităţile noastre sau noului proprietar. Amazon Alexa În anumite ţări, susţinem controlul purificatorului de aer Philips. Dacă activezi acest control, îţi vei putea gestiona Dispozitivul (Dispozitivele) prin intermediul Amazon Alexa. Dacă activezi Amazon Alexa, Amazon îţi va furniza propriile servicii. Te rugăm să citeşti Termenii şi condiţiile şi Notificarea de confidenţialitate asociate utilizării Amazon Alexa. Tmall Genie În China, susţinem funcţia Philips de control al aerului în Aplicaţia Tmall Genie. Dacă activezi acest control, îţi vei putea gestiona Dispozitivul prin intermediul Tmall Genie. În acest caz, Tmall Genie îţi va furniza propriile servicii. Te rugăm să citeşti Termenii şi condiţiile şi Notificarea de confidenţialitate asociate utilizării Tmall Genie. Transfer transfrontalier Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii, iar prin utilizarea Serviciilor accepţi transferul (dacă există) informaţiilor în ţări din afara ţării tale de reşedinţă, care pot avea legi de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal. Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţările non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactând [email protected].
Este posibil ca Philips să colaboreze şi cu părţi terţe care îţi prelucrează datele cu caracter personal în propriile scopuri. Dacă Philips dezvăluie date cu caracter personal unor terţi care îţi folosesc datele cu caracter personal în propriile scopuri, Philips se va asigura că te informează şi/sau obţine consimţământul tău în conformitate cu legile aplicabile înainte de a-ţi dezvălui datele cu caracter personal. În acest caz, te rugăm să citeşti cu atenţie notificările lor de confidenţialitate, deoarece te informează cu privire la practicile lor de confidenţialitate, inclusiv cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează şi cum le folosesc, le prelucrează şi le protejează.
Philips vinde uneori o divizie sau o parte a unei divizii altei companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor tale cu caracter personal asociate direct acelei divizii către compania cumpărătoare. Toate drepturile şi obligaţiile tale în temeiul Notificării noastre de confidenţialitate pot fi atribuite liber de către Philips oricăruia dintre afiliaţii săi, în legătură cu o fuziune, o achiziţie, o restructurare sau cu vânzarea unor active sau prin efectul legii sau altfel, şi este posibil să îţi transferăm datele cu caracter personal oricăruia dintre afiliaţii, succesorii noştri sau entităţile noastre sau noului proprietar.
Amazon Alexa
În anumite ţări, susţinem controlul purificatorului de aer Philips. Dacă activezi acest control, îţi vei putea gestiona Dispozitivul (Dispozitivele) prin intermediul Amazon Alexa. Dacă activezi Amazon Alexa, Amazon îţi va furniza propriile servicii. Te rugăm să citeşti Termenii şi condiţiile şi Notificarea de confidenţialitate asociate utilizării Amazon Alexa.
Tmall Genie
În China, susţinem funcţia Philips de control al aerului în Aplicaţia Tmall Genie. Dacă activezi acest control, îţi vei putea gestiona Dispozitivul prin intermediul Tmall Genie. În acest caz, Tmall Genie îţi va furniza propriile servicii. Te rugăm să citeşti Termenii şi condiţiile şi Notificarea de confidenţialitate asociate utilizării Tmall Genie.
Transfer transfrontalier
Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii, iar prin utilizarea Serviciilor accepţi transferul (dacă există) informaţiilor în ţări din afara ţării tale de reşedinţă, care pot avea legi de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal.
Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţările non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactând [email protected].
Îţi vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis ţinând cont de scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioada de păstrare includ: (i) perioada de timp în care foloseşti Aplicaţia şi Serviciile; (ii) existenţa unei obligaţii legale la care suntem supuşi; sau (iii) dacă păstrarea este indicată având în vedere poziţia noastră juridică (cum ar fi cu privire la termenele de prescripţie aplicabile, investigaţii de reglementare sau cu privire la litigii).
Alegerile şi drepturile tale Dacă doreşti să trimiţi o solicitare pentru a accesa, corecta, şterge, limita sau refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit anterior sau dacă doreşti să trimiţi o solicitare de a primi o copie electronică a datelor tale cu caracter personal pentru a le trimite unei alte companii (în măsura în care acest drept de portabilitate a datelor îţi este acordat conform legii aplicabile), ne poţi contacta la adresa [email protected]. Îţi vom răspunde la solicitare în conformitate cu legea aplicabilă.
Alegerile şi drepturile tale
Dacă doreşti să trimiţi o solicitare pentru a accesa, corecta, şterge, limita sau refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit anterior sau dacă doreşti să trimiţi o solicitare de a primi o copie electronică a datelor tale cu caracter personal pentru a le trimite unei alte companii (în măsura în care acest drept de portabilitate a datelor îţi este acordat conform legii aplicabile), ne poţi contacta la adresa [email protected]. Îţi vom răspunde la solicitare în conformitate cu legea aplicabilă.
În solicitare, te rugăm să specifici clar ce date cu caracter personal ai dori să accesezi, corectezi, ştergi sau limitezi sau a căror prelucrare ai dori să refuzi. Pentru protecţia ta, putem pune în aplicare numai solicitări legate de datele cu caracter personal asociate contului tău, adresei tale de e-mail sau altor informaţii de cont, pe care le foloseşti pentru a ne trimite solicitarea şi este posibil să trebuiască să îţi verificăm identitatea înainte de a-ţi implementa solicitarea. Vom încerca să dăm curs solicitării tale cât mai curând este rezonabil posibil. În situaţiile în care avem nevoie de consimţământul tău pentru colectarea şi/sau prelucrarea datelor tale cu caracter personal, îţi poţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării bazate pe consimţământ înainte de a-ţi retrage consimţământul. Reţine că, dacă îţi foloseşti opţiunile şi drepturile (sau unele dintre acestea), este posibil să nu mai poţi folosi, integral sau parţial, Serviciile noastre.
În solicitare, te rugăm să specifici clar ce date cu caracter personal ai dori să accesezi, corectezi, ştergi sau limitezi sau a căror prelucrare ai dori să refuzi. Pentru protecţia ta, putem pune în aplicare numai solicitări legate de datele cu caracter personal asociate contului tău, adresei tale de e-mail sau altor informaţii de cont, pe care le foloseşti pentru a ne trimite solicitarea şi este posibil să trebuiască să îţi verificăm identitatea înainte de a-ţi implementa solicitarea. Vom încerca să dăm curs solicitării tale cât mai curând este rezonabil posibil.
În situaţiile în care avem nevoie de consimţământul tău pentru colectarea şi/sau prelucrarea datelor tale cu caracter personal, îţi poţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării bazate pe consimţământ înainte de a-ţi retrage consimţământul.
Reţine că, dacă îţi foloseşti opţiunile şi drepturile (sau unele dintre acestea), este posibil să nu mai poţi folosi, integral sau parţial, Serviciile noastre.
Îţi protejăm datele cu caracter personal
Tratăm cu seriozitate datoria noastră de a proteja datele pe care le încredinţezi companiei Philips împotriva oricărei modificări neautorizate, pierderi, utilizări inadecvate, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat. Philips foloseşte o varietate de tehnologii de securitate şi măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a contribui la protejarea datelor tale. În acest scop, implementăm, printre altele, controale ale accesului, folosim firewalluri şi protocoale de securitate.
Tratăm cu seriozitate datoria noastră de a proteja datele pe care le încredinţezi companiei Philips împotriva oricărei modificări neautorizate, pierderi, utilizări inadecvate, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat. Philips foloseşte o varietate de tehnologii de securitate şi măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a contribui la protejarea datelor tale. În acest scop, implementăm, printre altele, controale ale accesului, folosim firewalluri şi protocoale de securitate.
Informaţii speciale pentru părinţi
Deşi Serviciile nu sunt destinate copiilor, aşa cum sunt definiţi de legea aplicabilă, este politica Philips să respecte legea când solicită permisiunea părintelui sau a tutorelui legal înainte de a colecta, utiliza sau divulga date cu caracter personal ale copiilor. Ne-am luat angajamentul de a proteja nevoile de confidenţialitate ale copiilor şi încurajăm părinţii şi tutorii legali să aibă un rol activ în activităţile şi interesele online ale copiilor lor. Dacă un părinte sau tutore legal află că propriul copil ne-a furnizat datele sale cu caracter personal fără consimţământul său, te rugăm să ne contactezi la adresa [email protected]. Dacă aflăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, vom şterge datele respective din fişierele noastre.
Deşi Serviciile nu sunt destinate copiilor, aşa cum sunt definiţi de legea aplicabilă, este politica Philips să respecte legea când solicită permisiunea părintelui sau a tutorelui legal înainte de a colecta, utiliza sau divulga date cu caracter personal ale copiilor. Ne-am luat angajamentul de a proteja nevoile de confidenţialitate ale copiilor şi încurajăm părinţii şi tutorii legali să aibă un rol activ în activităţile şi interesele online ale copiilor lor.
Dacă un părinte sau tutore legal află că propriul copil ne-a furnizat datele sale cu caracter personal fără consimţământul său, te rugăm să ne contactezi la adresa [email protected]. Dacă aflăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, vom şterge datele respective din fişierele noastre.
Informaţii locale specifice: Drepturile tale privind confidenţialitatea în California (numai pentru S.U.A)
Punctul 1798.83 din Codul Civil al Californiei permite clienţilor noştri cu reşedinţa în California să solicite şi să obţină de la noi o dată pe an informaţii gratuite despre informaţiile cu caracter personal (dacă există) pe care le-am dezvăluit terţilor în scopuri de marketing direct în anul calendaristic anterior. Dacă este cazul, aceste informaţii ar include o listă cu categoriile de date cu caracter personal dezvăluite, precum şi numele şi adresele tuturor terţilor cărora le-am dezvăluit informaţiile în anul calendaristic imediat anterior. Dacă ai reşedinţa în California şi doreşti să faci o astfel de solicitare, te rugăm să vizitezi site-ul nostru web pentru confidenţialitate: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Punctul 1798.83 din Codul Civil al Californiei permite clienţilor noştri cu reşedinţa în California să solicite şi să obţină de la noi o dată pe an informaţii gratuite despre informaţiile cu caracter personal (dacă există) pe care le-am dezvăluit terţilor în scopuri de marketing direct în anul calendaristic anterior. Dacă este cazul, aceste informaţii ar include o listă cu categoriile de date cu caracter personal dezvăluite, precum şi numele şi adresele tuturor terţilor cărora le-am dezvăluit informaţiile în anul calendaristic imediat anterior. Dacă ai reşedinţa în California şi doreşti să faci o astfel de solicitare, te rugăm să vizitezi site-ul nostru web pentru confidenţialitate: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Modificări ale Notificării de confidenţialitate
Este posibil ca Serviciile noastre să se schimbe din când în când fără să primeşti o notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica sau a actualiza prezenta Notificare de confidenţialitate din timp în timp. Când actualizăm prezenta Notificare de confidenţialitate, vom actualiza şi data în partea de sus a prezentei Notificări de confidenţialitate. Te sfătuim să consulţi periodic ultima versiune a prezentei Notificări de confidenţialitate. Noua Notificare de confidenţialitate intră în vigoare în momentul publicării. Dacă nu eşti de acord cu notificarea revizuită, trebuie să îţi schimbi preferinţele sau să întrerupi utilizarea Serviciilor. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare Serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, confirmi că ai fost informat(ă) cu privire la Notificarea de confidenţialitate revizuită şi eşti de acord cu aceasta.
Este posibil ca Serviciile noastre să se schimbe din când în când fără să primeşti o notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica sau a actualiza prezenta Notificare de confidenţialitate din timp în timp. Când actualizăm prezenta Notificare de confidenţialitate, vom actualiza şi data în partea de sus a prezentei Notificări de confidenţialitate.
Te sfătuim să consulţi periodic ultima versiune a prezentei Notificări de confidenţialitate.
Noua Notificare de confidenţialitate intră în vigoare în momentul publicării. Dacă nu eşti de acord cu notificarea revizuită, trebuie să îţi schimbi preferinţele sau să întrerupi utilizarea Serviciilor. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare Serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, confirmi că ai fost informat(ă) cu privire la Notificarea de confidenţialitate revizuită şi eşti de acord cu aceasta.
Contactează-ne Dacă ai orice întrebări legate de prezenta Notificare de confidenţialitate sau despre modul în care Philips îţi utilizează datele cu caracter personal, te rugăm să contactezi Responsabilul nostru pentru protecţia datelor la adresa [email protected]. Alternativ, ai dreptul să depui o reclamaţie la o autoritate de supraveghere cu competenţe în ţara sau regiunea în care te afli. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Ţările de Jos
Contactează-ne
Dacă ai orice întrebări legate de prezenta Notificare de confidenţialitate sau despre modul în care Philips îţi utilizează datele cu caracter personal, te rugăm să contactezi Responsabilul nostru pentru protecţia datelor la adresa [email protected]. Alternativ, ai dreptul să depui o reclamaţie la o autoritate de supraveghere cu competenţe în ţara sau regiunea în care te afli.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Ţările de Jos
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.