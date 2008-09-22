Card publicitar media autonom şi uşor de utilizat care funcţionează împreună cu monitoarele noastre de semnalizare profesioniste pentru programarea conţinutului media. Împreună cu EA Publisher, puteţi să vă creaţi conţinutul propriu şi să programaţi expuneri de diapozitive şi clipuri video pe parcursul celor 24 de ore ale fiecărei zile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
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Carduri Public Signage
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Easy Advertiser
Soluţia dvs. simplă şi perfectă de semnalizare
Easy Advertiser
Soluţie completă out-of-the-box pentru semnalizare
Deja aveţi un PC de birou cu PowerPoint, aveţi o cameră digitală cu aplicaţie PC pentru gestionarea fotografiilor şi clipurilor video, împreună cu afişajul de semnalizare Philips din seria BDLx231Cx/00. Acum mai aveţi nevoie de un singur articol suplimentar pentru a începe cu adevărat semnalizarea digitală în magazinul sau departamentul dvs. Easy Advertiser este un pachet complet, care constă dintr-un stick USB de 1 GB, cablurile complete, o consolă de montaj şi un Smartcard cu electronică high-tech pentru redarea conţinutului creat de dvs. şi stocat pe USB, prin programul PC inclus Easy Advertiser Publisher. Instalaţi cardul conform instrucţiunilor cuprinse în manualul utilizatorului
Aplicaţie PC uşor de utilizat pentru gestionarea conţinutului
Atunci când creaţi singur conţinutul publicitar sau pentru comunicaţiile din cadrul companiei, este recomandabil să utilizaţi instrumentele standard pe care le deţineţi deja, în combinaţie cu o aplicaţie publicitară uşor de utilizat. Easy Advertiser Publisher este un program de platformă Windows care poate importa diapozitive MS PowerPoint, fotografii JPEG şi clipuri video în format MPEG. Programul vă ajută să creaţi agende de redare pentru afişarea conţinutului potrivit la ora potrivită, pe o durată de 24 de ore. Ciclul este facil: se creează conţinutul, se importă conţinutul, se creează agenda conţinutului, apoi conţinutul se publică prin salvarea pe un dispozitiv USB de memorie auxiliară
Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului
Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.
Nu sunt necesare instalarea şi conectarea la Internet
Acesta este un produs autonom şi uşor de instalat, destinat activităţilor dvs. de semnalizare publică, fără deranjul abonamentelor şi altor activităţi de instalare. Produsul redă conţinutul de pe o memorie USB: nu aveţi nevoie de Internet. Conţinutul se salvează pe dispozitivul dvs. de memorie USB, prin aplicaţia PC inclusă cu PC-ul de la birou sau de acasă - conectaţi-l la cardul instalat în afişaj, şi el va începe redarea
Combinaţi diapozitive MS PowerPoint, fotografii şi clipuri video
Vă doriţi libertatea creatoare deplină pentru a combina fotografiile de pe camera dvs. digitală, diapozitivele MS PowerPoint şi filmele (până la înaltă definiţie pe 720p!) pe care le-aţi creat, în orice ordine şi la orice oră. Cu Easy Advertiser, puteţi combina şi potrivi toate acestea pentru a obţine impactul optim asupra publicului
Creaţi o agendă de redare pentru ceea ce doriţi, când doriţi
Puteţi organiza liber redarea conţinutului potrivit la momentul potrivit, pe o perioadă de 24 de ore, pentru a satisface necesităţile de informare ale clientului dvs. Creaţi unul sau mai multe intervale orare cu aplicaţia PC Easy Advertiser Publisher. Glisaţi şi plasaţi conţinutul în intervalul orar adecvat. Exportaţi pe o memorie USB cu ajutorul acestei aplicaţii, introduceţi memoria USB în card, şi prezentarea dvs. va începe conform programării
Standby automat atunci când nu este activă nicio agendă de redare
Atunci când nu există niciun conţinut pentru afişarea pe ecranul dvs. de semnalizare publică, acesta trebuie comutat pe standby, economisind astfel energie în favoarea mediului înconjurător şi reducându-vă factura de electricitate. Cu ajutorul telecomenzii, puteţi oricând să revocaţi această stare şi să utilizaţi afişajul în alte scopuri, cum ar fi redarea de DVD-uri
Profitaţi la maximum de afişajul dvs. şi expuneţi clipuri video HD pe 720p
Clipurile video cele mai precise şi cu cel mai bun aspect atrag cea mai favorabilă impresie din partea clienţilor dvs. Orice clip video MPEG2 HD (de înaltă definiţie) pe 720p exportat pe o memorie USB cu ajutorul aplicaţiei PC va fi redat cu claritate, fără întreruperi sau alte perturbări
O singură telecomandă pentru tot
Telecomanda furnizată împreună cu afişajul va funcţiona impecabil împreună cu aplicaţia dvs. Puteţi controla orice caracteristică, orice funcţie
Specificaţii tehnice
Conectivitate
USB
USB 2.0 x 1
Alte conexiuni
HDMI
Confort
Reglementări şi standarde
Siglă CE
RoHS
C-Tick
Ceas
Afişaj pe 24/12 ore
Limbă disponibilă: IU
Engleză
Franceză
Germană
Spaniolă
Italiană
Aplicaţii multimedia
Caracteristici superioare redare
Prezentare foto ca diapozitive
Prezentare foto-video ca diapozitive
Intervale de afişare selectabile
Formate de redare
JPEG (culori pe 24 biţi, neprogr.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Mod Redare
Agende de redare a conţinutului pe 24 de ore
Standby automat
Redare manuală
Redarea continuă a întregului conţinut
Aplicaţie software pentru PC
Gestionarea conţinutului
Creaţi o agendă de redare a conţinutului pe 24h
Creaţi prezentări de diapozitive multiple
Rotire imagine
Vizualizare în miniaturi
Vizualizare în film-diapozitiv
Publicare fişiere din agendă pe USB
Format de fişiere suportat
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Sisteme de operare suportate
Windows XP
Accesorii
Accesorii incluse
Ghid de iniţiere rapidă
CD-ROM cu software + manual
Certificat de garanţie
Memorie flash USB de 1G
Capac final din plastic
Cablu HDMI
Adaptor de curent extern
Consolă de montaj pentru sursa de curent
Accesorii opţionale
Placă de adaptare VESA BM04211
Dispozitiv de montare pe perete flexibil BM02212
Dispozitiv de montare pe plafon BM01311
Placă pentru plafon BM1321
Tub de extensie de 150 cm BM01711
Tub de extensie de 150 cm BM01811
Tub de extensie de 80 cm BM01611
Produse corelate
Compatibil cu
BDL3231C
BDL4231C
Ce este în cutie?
Alte articole din cutie
Ghid de iniţiere rapidă
CD-ROM cu software + manual
Certificat de garanţie
Memorie flash USB de 1G
Capac final din plastic
Cablu HDMI
Adaptor de curent extern
Consolă de montaj pentru sursa de curent
Accesorii opţionale: Placă de adaptare VESA BM04211
Accesorii opţionale: Dispozitiv de montare pe perete flexibil BM02212
Accesorii opţionale: Dispozitiv de montare pe plafon BM01311
Accesorii opţionale: Placă pentru plafon BM1321
Accesorii opţionale: Tub de extensie de 150 cm BM01711
Accesorii opţionale: Tub de extensie de 150 cm BM01811
Accesorii opţionale: Tub de extensie de 80 cm BM01611