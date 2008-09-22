Aplicaţie PC uşor de utilizat pentru gestionarea conţinutului

Atunci când creaţi singur conţinutul publicitar sau pentru comunicaţiile din cadrul companiei, este recomandabil să utilizaţi instrumentele standard pe care le deţineţi deja, în combinaţie cu o aplicaţie publicitară uşor de utilizat. Easy Advertiser Publisher este un program de platformă Windows care poate importa diapozitive MS PowerPoint, fotografii JPEG şi clipuri video în format MPEG. Programul vă ajută să creaţi agende de redare pentru afişarea conţinutului potrivit la ora potrivită, pe o durată de 24 de ore. Ciclul este facil: se creează conţinutul, se importă conţinutul, se creează agenda conţinutului, apoi conţinutul se publică prin salvarea pe un dispozitiv USB de memorie auxiliară