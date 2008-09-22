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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Carduri Public Signage

      CRD01/00

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Easy Advertiser

      Card publicitar media autonom şi uşor de utilizat care funcţionează împreună cu monitoarele noastre de semnalizare profesioniste pentru programarea conţinutului media. Împreună cu EA Publisher, puteţi să vă creaţi conţinutul propriu şi să programaţi expuneri de diapozitive şi clipuri video pe parcursul celor 24 de ore ale fiecărei zile

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      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Carduri Public Signage

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      Carduri Public Signage
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      Carduri Public Signage

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      Easy Advertiser

      Soluţia dvs. simplă şi perfectă de semnalizare

      • Easy Advertiser

      Soluţie completă out-of-the-box pentru semnalizare

      Deja aveţi un PC de birou cu PowerPoint, aveţi o cameră digitală cu aplicaţie PC pentru gestionarea fotografiilor şi clipurilor video, împreună cu afişajul de semnalizare Philips din seria BDLx231Cx/00. Acum mai aveţi nevoie de un singur articol suplimentar pentru a începe cu adevărat semnalizarea digitală în magazinul sau departamentul dvs. Easy Advertiser este un pachet complet, care constă dintr-un stick USB de 1 GB, cablurile complete, o consolă de montaj şi un Smartcard cu electronică high-tech pentru redarea conţinutului creat de dvs. şi stocat pe USB, prin programul PC inclus Easy Advertiser Publisher. Instalaţi cardul conform instrucţiunilor cuprinse în manualul utilizatorului

      Aplicaţie PC uşor de utilizat pentru gestionarea conţinutului

      Atunci când creaţi singur conţinutul publicitar sau pentru comunicaţiile din cadrul companiei, este recomandabil să utilizaţi instrumentele standard pe care le deţineţi deja, în combinaţie cu o aplicaţie publicitară uşor de utilizat. Easy Advertiser Publisher este un program de platformă Windows care poate importa diapozitive MS PowerPoint, fotografii JPEG şi clipuri video în format MPEG. Programul vă ajută să creaţi agende de redare pentru afişarea conţinutului potrivit la ora potrivită, pe o durată de 24 de ore. Ciclul este facil: se creează conţinutul, se importă conţinutul, se creează agenda conţinutului, apoi conţinutul se publică prin salvarea pe un dispozitiv USB de memorie auxiliară

      Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului

      Produsele de afişare Philips sunt concepute şi fabricate în conformitate cu reglementările stricte privind substanţele periculoase (RoHS) care limitează utilizarea plumbului şi a altor substanţe toxice care pot afecta sănătatea şi mediul înconjurător.

      Nu sunt necesare instalarea şi conectarea la Internet

      Acesta este un produs autonom şi uşor de instalat, destinat activităţilor dvs. de semnalizare publică, fără deranjul abonamentelor şi altor activităţi de instalare. Produsul redă conţinutul de pe o memorie USB: nu aveţi nevoie de Internet. Conţinutul se salvează pe dispozitivul dvs. de memorie USB, prin aplicaţia PC inclusă cu PC-ul de la birou sau de acasă - conectaţi-l la cardul instalat în afişaj, şi el va începe redarea

      Combinaţi diapozitive MS PowerPoint, fotografii şi clipuri video

      Vă doriţi libertatea creatoare deplină pentru a combina fotografiile de pe camera dvs. digitală, diapozitivele MS PowerPoint şi filmele (până la înaltă definiţie pe 720p!) pe care le-aţi creat, în orice ordine şi la orice oră. Cu Easy Advertiser, puteţi combina şi potrivi toate acestea pentru a obţine impactul optim asupra publicului

      Creaţi o agendă de redare pentru ceea ce doriţi, când doriţi

      Puteţi organiza liber redarea conţinutului potrivit la momentul potrivit, pe o perioadă de 24 de ore, pentru a satisface necesităţile de informare ale clientului dvs. Creaţi unul sau mai multe intervale orare cu aplicaţia PC Easy Advertiser Publisher. Glisaţi şi plasaţi conţinutul în intervalul orar adecvat. Exportaţi pe o memorie USB cu ajutorul acestei aplicaţii, introduceţi memoria USB în card, şi prezentarea dvs. va începe conform programării

      Standby automat atunci când nu este activă nicio agendă de redare

      Atunci când nu există niciun conţinut pentru afişarea pe ecranul dvs. de semnalizare publică, acesta trebuie comutat pe standby, economisind astfel energie în favoarea mediului înconjurător şi reducându-vă factura de electricitate. Cu ajutorul telecomenzii, puteţi oricând să revocaţi această stare şi să utilizaţi afişajul în alte scopuri, cum ar fi redarea de DVD-uri

      Profitaţi la maximum de afişajul dvs. şi expuneţi clipuri video HD pe 720p

      Clipurile video cele mai precise şi cu cel mai bun aspect atrag cea mai favorabilă impresie din partea clienţilor dvs. Orice clip video MPEG2 HD (de înaltă definiţie) pe 720p exportat pe o memorie USB cu ajutorul aplicaţiei PC va fi redat cu claritate, fără întreruperi sau alte perturbări

      O singură telecomandă pentru tot

      Telecomanda furnizată împreună cu afişajul va funcţiona impecabil împreună cu aplicaţia dvs. Puteţi controla orice caracteristică, orice funcţie

      Specificaţii tehnice

      • Conectivitate

        USB
        USB 2.0 x 1
        Alte conexiuni
        HDMI

      • Confort

        Reglementări şi standarde
        • Siglă CE
        • RoHS
        • C-Tick
        Ceas
        Afişaj pe 24/12 ore
        Limbă disponibilă: IU
        • Engleză
        • Franceză
        • Germană
        • Spaniolă
        • Italiană

      • Aplicaţii multimedia

        Caracteristici superioare redare
        • Prezentare foto ca diapozitive
        • Prezentare foto-video ca diapozitive
        • Intervale de afişare selectabile
        Formate de redare
        • JPEG (culori pe 24 biţi, neprogr.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Mod Redare
        • Agende de redare a conţinutului pe 24 de ore
        • Standby automat
        • Redare manuală
        • Redarea continuă a întregului conţinut

      • Aplicaţie software pentru PC

        Gestionarea conţinutului
        • Creaţi o agendă de redare a conţinutului pe 24h
        • Creaţi prezentări de diapozitive multiple
        • Rotire imagine
        • Vizualizare în miniaturi
        • Vizualizare în film-diapozitiv
        • Publicare fişiere din agendă pe USB
        Format de fişiere suportat
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Sisteme de operare suportate
        Windows XP

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • CD-ROM cu software + manual
        • Certificat de garanţie
        • Memorie flash USB de 1G
        • Capac final din plastic
        • Cablu HDMI
        • Adaptor de curent extern
        • Consolă de montaj pentru sursa de curent
        Accesorii opţionale
        • Placă de adaptare VESA BM04211
        • Dispozitiv de montare pe perete flexibil BM02212
        • Dispozitiv de montare pe plafon BM01311
        • Placă pentru plafon BM1321
        • Tub de extensie de 150 cm BM01711
        • Tub de extensie de 150 cm BM01811
        • Tub de extensie de 80 cm BM01611

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        Compatibil cu
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Ghid de iniţiere rapidă
      • CD-ROM cu software + manual
      • Certificat de garanţie
      • Memorie flash USB de 1G
      • Capac final din plastic
      • Cablu HDMI
      • Adaptor de curent extern
      • Consolă de montaj pentru sursa de curent
      • Accesorii opţionale: Placă de adaptare VESA BM04211
      • Accesorii opţionale: Dispozitiv de montare pe perete flexibil BM02212
      • Accesorii opţionale: Dispozitiv de montare pe plafon BM01311
      • Accesorii opţionale: Placă pentru plafon BM1321
      • Accesorii opţionale: Tub de extensie de 150 cm BM01711
      • Accesorii opţionale: Tub de extensie de 150 cm BM01811
      • Accesorii opţionale: Tub de extensie de 80 cm BM01611
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