Vă mulțumim pentru că ați ales această aplicație („Aplicația”). Aplicația poate fi utilizată împreună cu un aparat de ras electric Philips („Produsul”) sau ca aplicație de sine-stătătoare.

Produsul și programul software integrat în Produs (și orice actualizări ale acestuia) („Software-ul Produsului”) și în Aplicație („Software-ul Aplicației”) vor fi denumite în cele ce urmează împreună „Serviciile”. Pentru a putea utiliza pe deplin Serviciile care vă sunt oferite de Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Țările de Jos („Philips”), trebuie să: a. descărcați Aplicația;\ b. acceptați termenii și condițiile de utilizare a Serviciilor prezentate mai jos („Condițiile”); c. confirmați Aplicația drept canal formal pentru comunicările transmise de Philips către dumneavoastră, adică în legătură cu orice modificări ale Serviciilor sau Condițiilor aplicabile respectivelor Servicii („Comunicările formale”); d. confirmați că Serviciile depind de disponibilitatea infrastructurii/cerințelor de sistem și serviciilor terților (cum ar fi ISP, operatorul de date și alții), indiferent dacă sunt contractate de dumneavoastră sau de Philips; e. activați Serviciile conectând Produsul conform instrucțiunilor de utilizare.

Servicii Clienți: Dacă aveți orice întrebări sau preocupări cu privire la Produse, Servicii sau prezentele Condiții, vă rugăm să contactați departamentul Servicii Clienți al Philips.

Prezentele Condiții și termeni reprezintă un contact legal angajant, iar utilizând Serviciile, sunteți de acord cu respectarea acestor Condiții. Utilizarea Serviciilor este guvernată de prezentele Condiții.

Dacă utilizați aceste Servicii pe teritoriul Uniunii Europene, este important să rețineți că celelalte condiții suplimentare din Anexa I sunt incluse în prezentul Acord și constituie parte integrală a acestuia.

Prezentare generală

Achiziționarea dumneavoastră a oricărui Produs este guvernată de garanția acordată respectivului Produs („Garanția”). Această Garanție este suplimentară prezentelor Condiții și nu va afecta niciun drept legal de garanție pe care îl puteți avea în calitate de consumator în țara dumneavoastră de reședință. Suspendare, reziliere și încetare

Prezentele Condiții vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte atât timp cât continuați să utilizați sau să accesați Serviciile sau până la reziliere în conformitate cu prevederile acestor Condiții. În orice moment, Philips poate (a) suspenda sau rezilia drepturile dumneavoastră de acces la sau utilizare a Serviciilor sau (b) rezilia prezentele Condiții cu privire la dumneavoastră în cazul în care Philips consideră cu bună credință că ați utilizat Serviciile cu încălcarea prezentelor Condiții. În cazul rezilierii, nu mai sunteți autorizat să utilizați sau accesați Serviciile.

Philips își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, în orice moment, Serviciile sau orice parte a acestora fără notificare. Sunteți de acord cu faptul că Philips nu va răspunde față de dumneavoastră sau orice terță parte pentru exercitarea dreptului la care se face referire mai sus. Contul și activarea/dezactivarea

(a) Puteți să vă creați un Cont și să utilizați Serviciile doar dacă acceptați și respectați prezentele Condiții și legile aplicabile. Orice utilizare sau accesare a Serviciilor de către orice persoană cu vârsta de sub 16 ani este strict interzisă și reprezintă o încălcare a prezentelor Condiții.

(b) Sunteți de acord să: (i) furnizați corect toate datele de contact și alte informații solicitate de Philips și să notificați imediat Philips cu privire la orice modificare acestor informații; (ii) păstrați confidențialitatea datelor de conectare la Contul dumneavoastră. Accesul și utilizarea

Philips vă acordă un drept netransferabil și neexclusiv (fără drept de sublicențiere) să accesați și să utilizați Serviciile prin instalarea și utilizarea Aplicației pe dispozitivul/dispozitivele dumneavoastră mobil(e) (indiferent dacă sunt în proprietatea dumneavoastră sau a altei persoane) și sub rezerva Condițiilor. Actualizări de software

Vom furniza actualizările necesare pe o perioadă de timp la care te poţi aştepta în mod rezonabil şi cel puţin pe durata Garanţiei Produsului. Este posibil să actualizăm sau să modificăm orice Serviciu şi putem face acest lucru de la distanţă, fără a te înştiinţa. În cazul în care, din cauza unei acţiuni sau inacţiuni din partea ta, actualizările nu sunt instalate într-un interval de timp rezonabil după ce sunt puse la dispoziţie, nu vom fi răspunzători pentru nicio problemă cu Serviciile cauzată de aceasta. Actualizările sau modificările se supun acestor Termeni (sau unei versiuni mai noi a acestora). Actualizări automate ale programului software

Philips poate actualiza sau modifica Software-ul Produsului pentru Serviciile sale și poate face acest lucru de la distanță, fără notificarea dumneavoastră. Actualizările și modificările sunt supuse prezentelor Condiții (sau unei versiuni mai noi a acestora). Philips poate actualiza Software-ul Aplicației, acțiune cu privire la care veți primi o notificare. Anumite restricții

Sunteți de acord (a) să nu utilizați Serviciile cu încălcarea niciunei legi, reglementări sau hotărâri judecătorești sau în niciun scop ilegal sau abuziv; (b) să utilizați Serviciile doar în scopul vizat de Philips; (c) să nu utilizați Serviciile în nicio manieră care poate dăuna Philips, prestatorilor săi de servicii sau oricărei alte persoane; (d) să nu republicați, reproduceți, distribuiți sau descompuneți nicio parte a Serviciilor și (e) să dați curs oricăror alte cerințe rezonabile sau restricții solicitate sau impuse dumneavoastră de către Philips. Sursa deschisă

Software-ul Produsului și/sau Software-ul Aplicației pot conține componente care sunt supuse unei licențe pentru programe tip sursă deschisă în locul prezentelor Condiții. Mai multe informații despre Software-ul Aplicației se regăsesc în secțiunea Despre a Aplicației. Mai multe informații despre Software-ul Produsului se regăsesc în manualul de utilizare al produsului dumneavoastră.

Orice cod sursă care trebuie oferit în conformitate cu licențele aplicabile pentru programe de tip sursă deschisă vor fi puse la dispoziție la cerere. Vă rugăm să contactați [email protected] în limba engleză, prezentând informații de identificare a produsului, pentru a solicita codul sursă sau orice alte informații. Taxe și actualizări contra cost

Accesul la Servicii este oferit către dumneavoastră de către Philips cu titlu gratuit. Philips poate decide să ofere Servicii suplimentare („Actualizări contra cost”) în schimbul unei taxe. Philips vă va informa dacă un Serviciu urmează să fie oferit în schimbul unei taxe în viitor. În acest caz, puteți opta fie să continuați utilizarea Serviciilor oferite cu titlu gratuit, dacă se aplică, fie să alegeți Actualizarea contra cost în schimbul taxei percepute sau să reziliați utilizarea Serviciilor. Conținutul utilizatorilor

Puteți crea sau încărca diferit conținut prin intermediul Serviciilor („Conținutul utilizatorilor”), caz în care veți decide ce parte a acestuia poate fi disponibilă public. Dorim ca dumneavoastră și ceilalți să vă bucurați de serviciile noastre, așa că vă rugăm să nu utilizați Serviciile într-o manieră care este considerată în mod uzual necorespunzătoare (cum ar fi obscenă, cu încălcarea legilor și reglementărilor, ofensatoare, discriminatorie sau care încalcă drepturile altora). Conținutul utilizatorilor nu este oferit de Philips și nu susținem opiniile, recomandările sau sfaturile exprimare în acesta. Atunci când vă distribuiți conținutul, îl putem utiliza și în scopurile dumneavoastră personale, inclusiv în scopuri comerciale. Dacă acest lucru nu este ceea ce vă doriți, vă recomandăm să fiți atent la ceea ce distribuiți. Terțele părți și taxele terțelor părți

Există posibilitatea ca atunci când utilizați Serviciile să utilizați și un serviciu, să descărcați un program software sau să achiziționați bunuri care sunt oferite de o terță parte. Aceste servicii și produse ale terțelor părți pot avea propriile reguli și reglementări, separate de prezentele Condiții, și vi se va solicita să le respectați în ceea ce privește respectiva terță parte. Înțelegeți faptul că sunteți responsabil de toate taxele percepute de terțele părți, cum ar fi ISP sau operatorul dispozitivelor mobile, care vă comunică cerințe specifice pentru a vă permite să utilizați Serviciile. Dreptul de proprietate și Proprietatea intelectuală

Philips deține drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de servicii și drepturile aferente imaginii comerciale asupra tuturor materialelor și întregului conținut afișat pe și din Servicii. Nu aveți dreptul să reproduceți, modificați, creați lucrări derivate din, afișați, încadrați, realizați, publicați, distribuiți, diseminați, transmiteți, difuzați sau circulați aceste materiale sau acest conținut către nicio terță parte (inclusiv afișarea sau distribuirea de materiale care utilizează un site web al unei terțe părți) fără consimțământul prealabil scris al Philips, exceptând utilizarea Serviciilor în scopul vizat de acestea. Philips reține toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.

Dacă transmiteți un comentariu, sugestie sau orice alt material („Feedback”) către Philips în legătură cu Serviciile (mai puțin orice conținut ilegal), cesionați prin prezentul toate drepturile în și asupra respectivului Feedback către Philips și confirmați faptul că vom avea dreptul de a utiliza și implementa orice astfel de Feedback în orice manieră fără limitări și fără vreo obligație de confidențialitate, atribuire sau compensare către dumneavoastră, sau acordați Philips o licență de utilizare a respectivului Feedback fără restricții, în măsura în care cele de mai sus sunt considerate a nu produc efecte. Declinarea răspunderii privind garanția

Scopul nostru este să vă oferim o experiență de excepție în utilizarea Serviciilor. CU TOATE ACESTEA, REȚINEȚI FAPTUL CĂ PUTEM SĂ VĂ OFERIM SERVICIILE DOAR ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ ȘI ÎN CARE SUNT DISPONIBILE ȘI CĂ TERMENELE ȘI REZULTATELE PE CARE LE PUTEȚI OBȚINE CU AJUTORUL SERVICIILOR NU SUNT GARANTATE. Acest lucru se datorează, printre altele, faptului că disponibilitatea Serviciilor depinde și de circumstanțe externe, cum ar fi calculatorul, dispozitivul mobil, cablajul sau rețeaua wi-fi din locuința dumneavoastră, furnizorul de servicii de internet și operatorul de servicii mobile, pe care Philips nu le poate influența. Drept urmare, Philips nu garantează, în legătură cu Serviciile: disponibilitatea, timpul de funcționare, acuratețea rezultatelor, acuratețea datelor, stocarea datelor, accesibilitatea în toate țările, fiabilitatea oricăror notificări rezultate, orice nivel specific de economisire sau alte beneficii monetare. Limitarea răspunderii

Oricât de multă încredere am avea în Serviciile noastre, există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum ar trebui. În situația nefericită în care Serviciile nu funcționează sau conținutul este pierdut, vă rugăm să acceptați sincerele noastre scuze. Înțelegem pe deplin că acest lucru este neplăcut și creează inconveniente. Din nefericire, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu putem accepta nicio răspundere pentru daunele suferite ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor. ÎN ORICE CAZ, NU RĂSPUNDEM PENTRU SUME CARE DEPĂȘESC TAXELE PLĂTITE ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE. Comunicările formale În anumite momente, putem actualiza prezentele Condiții. Facem acest lucru, îl vom face prin intermediul Comunicărilor formale. Dacă operăm o modificare majoră asupra unor puncte importante ale prezentelor Condiții (modificare majoră), vă vom alerta cu privire la modificări într-o manieră vizibilă. Spre exemplu, putem evidenția temporar secțiunile noi sau revizuite ale prezentelor Condiții, posta temporar un anunț vizibil în Aplicație sau adăuga temporar cuvântul „Actualizat” în titlul prezentelor Condiții și/sau orice link-uri de hipertext care conduc la prezentele Condiții. În anumite situații, vă putem trimite și un mesaj email sau altă comunicare prin care vă anunțăm despre modificări și opțiunile pe care le puteți avea sau măsurile pe care trebuie să le luați pentru ca acestea să producă efecte. Lipsa acțiunilor din partea dumneavoastră sau continuarea Serviciilor după orice astfel de alerte sau notificări sau acceptarea de către dumneavoastră a oricăror modificări cu privire la care vă solicităm aprobarea prealabilă va echivala, în accepțiunea noastră, cu acordul dumneavoastră cu privire la respectivele modificări. Legea aplicabilă

În măsura permisă de legea aplicabilă, prezentele Condiții de utilizare vor fi interpretate și guvernate de legile din Țările de Jos, cu excluderea prevederilor privind conflictul de legi.

Drepturile dumneavoastră legale care vă revin în temeiul legislației privind protecția consumatorilor din țara dumneavoastră de reședință nu vor fi afectate de această alegere a legii.

Părțile contractante sunt de acord că Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri nu se aplică prezentelor Condiții. În final:

Declarați și garantați că (i) nu locuiți într-o țară care se supune embargoului Guvernului SUA sau care a fost desemnată de către Guvernul SUA drept o țară „care sprijină terorismul”; și (ii) nu sunteți inclus(ă) pe nicio listă de părți interzise sau restricționate a Guvernului SUA. De asemenea, acordați în mod irevocabil magazinului de aplicații pentru dispozitive mobile de unde ați achiziționat Aplicația dreptul (despre care se va considera că a acceptat acest drept) de a pune în aplicare prezentele Condiții împotriva dumneavoastră în calitate de terț beneficiar al acestora.

Sunteți de acord că nu veți exporta sau reexporta, direct sau indirect, Serviciile, Produsul, Software-ul Produsului, Aplicația și/sau Software-ul Aplicației în nicio țară pentru care Legea privind administrarea exporturilor în vigoare în Statele Unite ale Americii sau orice lege sau reglementare similară în vigoare în Statele Unite ale Americii prevede necesitatea unei licențe de export sau a unei alte aprobări din partea Guvernului SUA, cu excepția cazului în care s-a obținut în prealabil licența de export sau aprobarea corespunzătoare.

ANEXA I

CONDIȚII SUPLIMENTARE APLICABILE UTILIZATORILOR DE SERVICII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

În măsura în care Regulamentul (UE) 2023/2854 („Regulamentul UE privind datele”) se aplică părților în legătură cu Serviciile, iar Serviciile sau o parte din acestea se califică drept Produs conectat și/sau Serviciu conex în temeiul Regulamentului UE privind datele, se aplică următoarele condiții.



Definiții

Termenii scriși cu majuscule utilizați în această clauză (de exemplu, Deținător de date, Utilizator, Produs conectat, Serviciu conex, Date referitoare la un produs, Date referitoare la un serviciu conex) vor avea sensul atribuit în Regulamentul UE privind datele.



Rolurile părților

Philips acționează ca Deținător de date al Produsului conectat și/sau al Serviciului conex relevant.



În sensul acestor Condiții, dacă utilizați Aplicația, îndepliniți condițiile de Utilizator în conformitate cu Regulamentul UE privind datele, cu dreptul de a accesa atât Datele referitoare la un produs, cât și Datele referitoare la un serviciu conex, unde este cazul.



Pentru detalii despre categoriile de informații care se califică drept Date referitoare la un produs și/sau Date referitoare la un serviciu conex aplicabile acestor Servicii, consultați documentația furnizată de Philips în legătură cu Serviciile.



Accesul la date:

Dacă nu aveți deja acces direct la Date referitoare la produsul dvs. și/sau la Date referitoare la un serviciu conex, puteți solicita acces la anumite Date referitoare la un produs sau Date referitoare la un serviciu conex în temeiul prezentului Acord. Toate solicitările în acest sens trebuie transmise în scris și vor include: (i) temeiul juridic și argumentele solicitării și (ii) informații suficiente pentru a permite Philips să verifice identitatea Utilizatorului în legătură cu Produsul conectat sau Serviciul conex relevant.



Condiții și restricții privind divulgarea datelor

Dacă se transmite o solicitare de acces la date valabilă din punct de vedere legal, Philips poate, la latitudinea sa, să respingă cererea sau să suspende partajarea continuă a datelor (dacă a fost deja inițiată) în oricare dintre următoarele cazuri:



a. Îngrijorări privind securitatea datelor cu caracter personal: i) datele solicitate conțin date cu caracter personal și ii) Utilizatorul nu este persoana vizată și iii) Philips stabilește că nu există temei legal justificat în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor pentru a pune la dispoziție datele cu caracter personal.



b. Protecția secretelor comerciale: i) Philips consideră că datele solicitate îndeplinesc condițiile de secret comercial în conformitate cu legislația aplicabilă și ii) se anticipează în mod rezonabil că divulgarea lor va provoca pierderi economice grave pentru Philips sau un deținător terț al secretului comercial; iii) părțile nu sunt capabile, în ciuda eforturilor de bună credință, să ajungă la un acord cu privire la măsurile tehnice și organizatorice adecvate de protecție.



În cazul în care Philips este de acord să dezvăluie Datele referitoare la un produs sau Datele referitoare la un serviciu conex care conțin date cu caracter personal sau secrete comerciale, în plus față de termenii și condițiile stabilite într-un acord separat, Utilizatorul are obligația: i) să implementeze și să mențină în vigoare măsuri legale, tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și prelucrarea legală a acestor date; ii) să nu dezvăluie aceste date către terți fără acordul prealabil scrisă din partea Philips; iii) să păstreze răspunderea deplină pentru orice utilizare, dezvăluire sau încălcare neautorizată; iv) să nu modifice, să nu dezactiveze și să nu eludeze măsurile tehnice de protecție implementate de Philips.



Dacă Philips este de acord să dezvăluie Datele referitoare la un produs sau Datele referitoare la un serviciu conex, Utilizatorul poate utiliza aceste date numai în scopuri legale și în conformitate cu prezentul acord. Utilizatorul este de acord cu precădere: i) să nu utilizeze datele pentru a dezvolta sau a sprijini dezvoltarea de produse sau servicii care concurează cu produsele sau serviciile Philips și nici să nu distribuie datele către o terță parte în acest sens; ii) să nu utilizeze datele pentru a obține informații despre situația economică, activele și metodele de producție ale Philips; iii) să nu exploateze punctele vulnerabile sau lacunele din infrastructura Philips pentru a obține acces neautorizat la date; iv) să nu partajeze date cu o terță parte care deține un control semnificativ asupra accesului la piețele sau platformele digitale; v) să nu utilizeze datele în orice mod care încalcă obligațiile legale sau de reglementare aplicabile.



Utilizarea datelor

Utilizatorul autorizează Philips și pe afiliații săi să utilizeze orice Date referitoare la un produs sau Date referitoare la un serviciu conex disponibile în următoarele scopuri:

a. executarea oricărui acord cu Utilizatorul sau activități legate de un astfel de Acord;

b. furnizarea de asistență (de exemplu, întreținere, depanare), garanție sau servicii similare sau evaluarea reclamațiilor Utilizatorului sau ale terților (de exemplu, cu privire la defecțiuni) legate de Servicii;

c. monitorizarea și menținerea funcționării, siguranței și securității produsului, serviciului și/sau proprietății intelectuale a acestuia și asigurarea controlului calității;

d. respectarea legilor aplicabile, inclusiv a obligațiilor impuse Philips în calitatea sa de producător al produsului în conformitate cu reglementările și standardele specifice produsului și domeniului de activitate.

e. îmbunătățirea funcționării oricărui produs sau serviciu oferit de Philips;

f. dezvoltarea de noi produse sau servicii, inclusiv soluții de inteligență artificială (AI), dezvoltate de Philips, de către terțe părți care acționează în numele Philips sau în colaborare cu alte părți sau prin intermediul unor companii cu scop special (cum ar fi asocierile în participație);

g. validarea performanței produsului sau serviciului și susținerea afirmațiilor tehnice sau de marketing;

h. generarea de date anonimizate sau agregate sau crearea de date derivate, în orice scop legal (inclusiv cu scopul de a pune aceste date la dispoziția terților).

i. partajarea acestor date cu terți, cu condiția ca: i) terța parte să folosească datele doar pentru a sprijini Philips în atingerea obiectivelor enumerate mai sus sau pentru a urmări aceste obiective împreună cu Philips; și ii) Philips pune în aplicare contracte obligatorii care impun terței părți: să utilizeze datele numai în scopurile convenite, să protejeze datele cu garanții tehnice și organizaționale adecvate și să nu partajeze datele cu alte entități. Philips poate utiliza întotdeauna furnizori de servicii, cum ar fi cloud computing, găzduire sau servicii similare, pentru a atinge obiectivele agreate enumerate mai sus.

Philips se angajează să aplice măsuri de protecție adecvate pentru date care sunt rezonabile în circumstanțele date, având în vedere stadiul științei și tehnologiei și costurile asociate cu măsurile de protecție.