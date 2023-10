Utilizăm datele dvs. combinate pentru a îmbunătăți conținutul, funcționalitatea și utilizarea Aplicației, Dispozitivului (Dispozitivelor) și Serviciilor, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii. În acest caz, considerăm că prelucrarea datelor dvs. combinate se bazează pe interesul nostru legitim.

Dacă sunteți de acord să primiți comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile noastre care pot fi relevante pentru dvs., pe baza preferințelor dvs. și a comportamentului online, este posibil să vă trimitem comunicări de marketing și promoționale prin e-mail și prin alte canale digitale, cum ar fi aplicațiile mobile și rețelele de socializare. Pentru a putea adapta comunicările la preferințele și comportamentul dvs. și pentru a vă oferi o experiență mai relevantă și personalizată, putem analiza datele dvs. combinate. Puteți oricând să renunțați la aceste comunicări și să vă dezabonați de la acestea.

If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.