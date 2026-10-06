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Apa/aburul curge de la butonul de detartrare şi de sub baza fierului meu de călcat cu abur Philips

Dacă suprafaţa de sub baza fierului de călcat cu abur Philips se udă sau abur şi/sau apă ies de la butonul rotativ EASY DECALC, găseşte cauzele şi soluţiile posibile în articolul nostru de mai jos.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: PSG8300/20, PSG8200/70, PSG7200/30. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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