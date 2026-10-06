Asistenţă Philips Apa/aburul curge de la butonul de detartrare şi de sub baza fierului meu de călcat cu abur Philips

Dacă suprafaţa de sub baza fierului de călcat cu abur Philips se udă sau abur şi/sau apă ies de la butonul rotativ EASY DECALC, găseşte cauzele şi soluţiile posibile în articolul nostru de mai jos.

Butonul rotativ EASY DECALC nu este strâns corespunzător Opreşte aparatul şi aşteaptă două ore să se răcească. Deşurubează şi reataşează butonul rotativ pentru a te asigura că este strâns. Garnitura de etanşare din cauciuc a butonului rotativ EASY DECALC este uzată Apă şi/sau abur pot ieşi de la butonul rotativ EASY DECALC dacă garnitura de etanşare din cauciuc s-a uzat. Contactează-ne pentru mai multe informaţii despre înlocuirea butonului rotativ EASY DECALC. Dacă soluţiile de mai sus nu au rezolvat problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.