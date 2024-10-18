Philips Lumea nu administrează pulsaţii

Consultă tabelele cu tonalităţi ale pielii şi culori ale părului, din manualul utilizare (care sunt disponibile şi online), pentru a afla dacă aparatul Lumea este potrivit pentru tine.

Pentru siguranţa utilizării, dispozitivul Lumea te împiedică să administrezi pulsaţii dacă doreşti să tratezi zone ale pielii care sunt prea închise la culoare.

Reţine că acest lucru se poate întâmpla şi după ce te-ai bronzat.