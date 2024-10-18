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Philips Lumea nu administrează pulsaţii

Dacă dispozitivul Lumea nu administrează pulsaţiile, acest lucru se poate datora unuia dintre următoarele motive:

  • Este posibil ca pielea să fie prea închisă la culoare
  • Accesoriul nu este conectat corect
  • Nu există un contact corect cu pielea
  • Senzorul este murdar

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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRI953/02, BRI977/00, BRI976/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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