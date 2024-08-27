Asistenţă Philips
Se pierde frecvent conexiunea între unitatea pentru bebeluş şi aplicaţie
În cazul în care conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ nu este bună, urmează paşii de mai jos pentru a îmbunătăţi conexiunea.
- Verifică dacă conexiunea Wi-Fi este bună şi stabilă. Verifică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi pe pagina de setări a aplicaţiei. Acesta funcţionează cel mai bine când se indică „Excelentă” sau „Bună”. Alternativ, utilizează un amplificator Wi-Fi pentru a obţine un semnal mai puternic.
- Asigură-te că utilizezi cea mai recentă versiune a aplicaţiei Philips Avent Baby Monitor+. În caz că nu, actualizează aplicaţia pe smartphone.
- Reporneşte aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ pe smartphone.
- Reporneşte modemul şi/sau routerul.
- Reporneşte unitatea pentru bebeluş apăsând butonul de pornire/oprire.
Ai în continuare probleme cu conexiunea? Dacă nu te ajută niciunul dintre aceste sfaturi, contactează-ne
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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD971/26 , SCD973/26 .