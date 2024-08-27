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Se pierde frecvent conexiunea între unitatea pentru bebeluş şi aplicaţie

În cazul în care conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ nu este bună, urmează paşii de mai jos pentru a îmbunătăţi conexiunea.

  • Verifică dacă conexiunea Wi-Fi este bună şi stabilă. Verifică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi pe pagina de setări a aplicaţiei. Acesta funcţionează cel mai bine când se indică „Excelentă” sau „Bună”. Alternativ, utilizează un amplificator Wi-Fi pentru a obţine un semnal mai puternic.
  • Asigură-te că utilizezi cea mai recentă versiune a aplicaţiei Philips Avent Baby Monitor+. În caz că nu, actualizează aplicaţia pe smartphone.
  • Reporneşte aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+ pe smartphone.
  • Reporneşte modemul şi/sau routerul.
  • Reporneşte unitatea pentru bebeluş apăsând butonul de pornire/oprire.

Ai în continuare probleme cu conexiunea? Dacă nu te ajută niciunul dintre aceste sfaturi, contactează-ne .

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD971/26 , SCD973/26 .

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