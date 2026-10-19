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Cafeaua de la espressorul Philips Barista Brew nu este suficient de caldă

Pentru a îmbunătăţi temperatura cafelei de la espressorul Philips Barista Brew, vizionează videoclipul şi citeşte articolul nostru de mai jos.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01.

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