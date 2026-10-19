Cafeaua de la espressorul Philips Barista Brew nu este suficient de caldă

Un alt motiv care poate cauza scăderea temperaturii cafelei este eventualul calcar acumulat în aparat. În articolul nostru „Cum îmi detartrez espressorul Philips Barista Brew?” si în Manualul de utilizare poţi găsi instrucţiuni detaliate despre modul de detartrare a espressorului tău Philips Barista Brew.



Dacă aceste soluţii nu au ajutat la rezolvarea problemei, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.

