Cafeaua de la espressorul Philips Barista Brew nu este suficient de caldă
Pentru a îmbunătăţi temperatura cafelei de la espressorul Philips Barista Brew, vizionează videoclipul şi citeşte articolul nostru de mai jos.
Reglarea temperaturii la o setare mai ridicată poate îmbunătăţi temperatura cafelei. În articolul nostru „Cum pot regla setările espressorului meu Philips Barista Brew?” şi în Manualul de utilizare poţi găsi instrucţiuni pas cu pas.
Poţi preîncălzi aparatul şi ceaşca preparând un espresso dublu fără a utiliza cafea măcinată.
Temperatura cafelei tale se va reduce de fiecare dată când adaugi lapte rece sau lapte spumat.
Un alt motiv care poate cauza scăderea temperaturii cafelei este eventualul calcar acumulat în aparat. În articolul nostru „Cum îmi detartrez espressorul Philips Barista Brew?” si în Manualul de utilizare poţi găsi instrucţiuni detaliate despre modul de detartrare a espressorului tău Philips Barista Brew. Dacă aceste soluţii nu au ajutat la rezolvarea problemei, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01.