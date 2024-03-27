De ce luminile cu LED-uri nu se aprind pe aspiratorul fără fir Philips 7000 sau 8000?

Poţi verifica în meniul de pe afişaj dacă LED-urile sunt stinse. Dacă nu confirmi alegerea de a aprinde LED-urile cu butonul de meniu, LED-urile vor rămâne stinse (vezi imaginea). Pentru a găsi funcţia şi a activa LED-urile, consultă paşii şi videoclipul de mai jos:

Apasă butonul de meniu şi activează funcţia de iluminare.

Confirmă apăsând din nou butonul de meniu.

Pentru a modifica puterea luminozităţii, comută între nivelurile disponibile cu butoanele “+” şi “-” şi confirmă apăsând din nou butonul de meniu. Există trei opţiuni diferite: foarte luminos, luminos şi fără lumină.

Mai jos găseşti videoclipul „Cum să utilizezi aspiratorul fără fir Philips Aqua (Plus)”, care explică modul de activare a luminilor cu LED-uri (la 0:15-0:33)