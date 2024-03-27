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De ce luminile cu LED-uri nu se aprind pe aspiratorul fără fir Philips 7000 sau 8000?

Pot exista mai multe motive pentru care luminile cu LED-uri de pe aspiratorul fără fir Philips 7000 sau 8000 nu se aprind. Citeşte mai jos pentru a afla cum să rezolvi această problemă pe cont propriu.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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