De ce luminile cu LED-uri nu se aprind pe aspiratorul fără fir Philips 7000 sau 8000?
Pot exista mai multe motive pentru care luminile cu LED-uri de pe aspiratorul fără fir Philips 7000 sau 8000 nu se aprind. Citeşte mai jos pentru a afla cum să rezolvi această problemă pe cont propriu.
Poţi verifica în meniul de pe afişaj dacă LED-urile sunt stinse. Dacă nu confirmi alegerea de a aprinde LED-urile cu butonul de meniu, LED-urile vor rămâne stinse (vezi imaginea). Pentru a găsi funcţia şi a activa LED-urile, consultă paşii şi videoclipul de mai jos:
Apasă butonul de meniu şi activează funcţia de iluminare. Confirmă apăsând din nou butonul de meniu.Pentru a modifica puterea luminozităţii, comută între nivelurile disponibile cu butoanele “+” şi “-” şi confirmă apăsând din nou butonul de meniu. Există trei opţiuni diferite: foarte luminos, luminos şi fără lumină.
Mai jos găseşti videoclipul „Cum să utilizezi aspiratorul fără fir Philips Aqua (Plus)”, care explică modul de activare a luminilor cu LED-uri (la 0:15-0:33)
Notă: Titlul videoclipului a inclus seria 8000, dar se aplică şi la seria 7000 care are acelaşi meniu.
Luminile cu LED-uri de pe accesoriile tale se aprind numai atunci când conectezi accesoriul pentru spaţii înguste (1), instrumentul combinat (2), capul pentru tapiţerie (3) sau peria moale (4) direct la aspiratorul portabil. Luminile cu LED-uri nu se aprind atunci când conectezi accesoriile la tub. Asigură-te că LED-urile sunt aprinse în meniu, aşa cum se explică în prima parte a acestui articol.
Notă:
Numai LED-urile capului de aspirare principal funcţionează atât pe tub, cât şi pe aspiratorul portabil. Peria Mini Turbo (5) nu este furnizată cu lumină.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›