Asistenţă Philips Se pierde frecvent conexiunea între unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte

În cazul în care conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte se pierde din când în când sau dacă există întreruperi de sunet, urmează paşii de mai jos pentru a rezolva problema.

Încearcă o altă locaţie. Este posibil ca unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte să fie prea aproape de limitele razei de acţiune sau există interferenţe de la alte dispozitive wireless ce operează în banda de 2,4 GHz.

Redu distanţa dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte sau opreşte celelalte dispozitive wireless ce operează în banda de 2,4 GHz (laptopuri, telefoane mobile, cuptoare cu microunde etc.). Restabilirea conexiunii dintre unități poate dura până la 15 secunde.

Reporneşte unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte.

Verifică în aplicaţia Baby Monitor+ puterea semnalului routerului Wi-Fi la care este conectată unitatea pentru bebeluş. Acesta funcţionează cel mai bine când se indică „Excelentă” sau „Bună”. Dacă este redusă, mută routerul Wi-Fi mai aproape de unitatea pentru bebeluş sau foloseşte un amplificator Wi-Fi pentru a asigura o conexiune bună şi stabilă pentru performanţă optimă.

Resetează routerul şi modemul. Scoate-le din priză, aşteaptă aproximativ 10 secunde şi conectează-le din nou.

Pentru a asigura o conexiune stabilă, în special în timpul nopţii, asigură-te că unitatea pentru bebeluş este conectată la priza de curent cu un adaptor de alimentare adecvat. Pentru o performanță optimă a încărcării, folosește întotdeauna adaptorul furnizat.

Pentru a asigura o conexiune stabilă, în special în timpul nopţii, asigură-te că unitatea pentru bebeluş este conectată la priza de curent cu un adaptor de alimentare adecvat. Pentru o performanță optimă a încărcării, folosește întotdeauna adaptorul furnizat. Dacă utilizezi modul Direct, încearcă modul Auto (Automat) sau invers. Testează şi încearcă pentru a stabili care mod se potriveşte cel mai bine nevoilor tale.