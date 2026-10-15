Asistenţă Philips Conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte se întrerupe frecvent

Dacă întâmpini probleme de conexiune între unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent, găseşti mai jos un ghid pentru îmbunătăţirea conexiunii.

În primul rând, asigură-te că îţi cunoşti modelul de produs. Dacă nu eşti sigur, accesează acest ghid pentru a găsi numărul de model al produsului.

Sistem de monitorizare video pentru copii Philips Avent Connected (SCD92X, SCD95X) şi Premium Connected (SCD92X, SCD97X) În cazul în care conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte se întrerupe ocazional sau dacă există întreruperi de sunet, urmează paşii de mai jos pentru a rezolva problema. Încearcă o altă locaţie. Este posibil ca unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte să fie prea aproape de limitele razei de acţiune sau să existe interferenţe de la alte dispozitive miresele ce operează în banda de 2,4 Gaz.

Redu distanţa dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte sau opreşte alte dispozitive miresele ce operează în banda de 2,4 Gaz (laptelui, telefoane mobile, cuptor cu microunde etc.). Re stabilirea conexiunii dintre unităţi poate dura până la 15 secunde.

Reporneşte unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte.

Verifică în aplicaţia Baba Monitor+ puterea semnalului routerului Wi-Fi la care este conectată unitatea pentru bebeluş. Acesta funcţionează cel mai bine când se indică „Excelentă” sau „Bună”. Dacă semnalul Wi-Fi este redus, apropie routerul Wi-Fi de unitatea pentru bebeluş sau foloseşte un repetor Wi-Fi pentru a asigura o conexiune puternică şi stabilă pentru performanţe optime.

Resetează routerul şi modemul. Scoate-le din priză, aşteaptă aproximativ 10 secunde şi conectează-le din nou.

Pentru a asigura o conexiune stabilă, în special pe timp de noapte, asigură-te că unitatea pentru bebeluş este conectată la o priză de alimentare utilizând un adaptor de alimentare adecvat. Pentru o performanţă optimă a încărcării, folosește întotdeauna adaptorul furnizat.

Dacă utilizezi modul Direct, încearcă modul Auto sau Direct + WLAN sau invers. Testează şi încearcă pentru a stabili care mod se potriveşte cel mai bine nevoilor tale. Sistem de monitorizare video pentru copii Philips Avent (SCD86X, SCD87X) În cazul în care conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte se întrerupe frecvent, distanţa dintre unităţi sau obstacolele din casă pot afecta semnalul. Încearcă următoarele: Verifică dacă unitatea pentru bebeluş este conectată la o sursă de alimentare. Unitatea pentru bebeluş trebuie să rămână conectată la o sursă de alimentare în timpul utilizării. Apropie unitatea pentru bebeluş de unitatea pentru părinte. Sistemul de monitorizare are o rază de acţiune de până la 50 m/165 ft în interior, dar valoarea efectivă depinde de împrejurimi. Verifică dacă există obstacole între unităţi. Pereţii şi materialele, cum ar fi betonul armat sau metalul, pot reduce semnificativ raza de acţiune. Asigură-te că antena este în poziţie verticală. Unitatea pentru părinte are o antenă pliabilă pentru conectare wireless la unitatea pentru bebeluş. Reporneşte dispozitivele. Aceasta poate rezolva o problemă de conexiune. Pentru a reporni unitatea pentru bebeluş: Apasă butonul pornit/oprit timp de 1 secundă pentru a opri alimentarea. Aşteaptă câteva minute. Apasă şi menţine butonul pornit/oprit timp de 2 secunde pentru a porni alimentarea.

Pentru a reporni unitatea pentru părinte: Apasă şi menţine butonul pornit/oprit timp de 2 secunde pentru a o opri. Aşteaptă câteva minute. Apasă şi menţine butonul pornit/oprit timp de 2 secunde pentru a o porni din nou.

Resetează dispozitivele. Dacă problema de conexiune persistă, o resetare hard poate fi utilă. Pentru a reseta hard unitatea pentru bebeluş: Deconecteaz-o de la sursa de alimentare. Aşteaptă câteva secunde. Conecteaz-o la sursa de alimentare pentru a-l porni din nou.

Pentru a reseta hard unitatea pentru părinte: Deconectează cablul USB-C. Unitatea pentru părinte nu se va reseta dacă este conectată la o sursă de alimentare. Apasă şi menţine butonul pornit/oprit timp de 10 secunde. Unitatea pentru părinte va începe să se reseteze şi apoi va reporni automat.

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