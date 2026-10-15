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Conexiunea dintre unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte se întrerupe frecvent

Dacă întâmpini probleme de conexiune între unitatea pentru bebeluş şi unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent, găseşti mai jos un ghid pentru îmbunătăţirea conexiunii.

În primul rând, asigură-te că îţi cunoşti modelul de produs. Dacă nu eşti sigur, accesează acest ghid pentru a găsi numărul de model al produsului.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD871/26, SCD971/26, SCD973/26. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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