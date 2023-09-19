ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Aspiratorul fără fir Philips seria 3000/2000 are o putere de aspirare scăzută

Dacă puterea de aspirare a aspiratorului fără fir Philips seria 3000 sau 2000 nu corespunde aşteptărilor, găseşte cauzele şi soluţiile posibile mai jos.
 

seriile 3000 şi 2000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă