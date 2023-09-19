Aspiratorul fără fir Philips seria 3000/2000 are o putere de aspirare scăzută
Dacă puterea de aspirare a aspiratorului fără fir Philips seria 3000 sau 2000 nu corespunde aşteptărilor, găseşte cauzele şi soluţiile posibile mai jos.
Dacă filtrul şi/sau ciclonul (piesa colorată din compartimentul pentru praf) sunt murdare, vei observa că puterea de aspirare va scădea. Pentru a rezolva această problemă, urmează aceşti paşi pentru a curăţa ambele piese:
Compartimentul pentru praf/ciclonul
Turn off the appliance (image 1).
Remove the bucket by pulling the lever, located in the right side of the power button (image 2).
Lift the colored part to access the bucket (image 3).
Empty the dust bucket (image 4).
To maintain the appliance thoroughly, rinse the dust bucket under the tap. Please, avoid using the dishwasher (image 5).
Ensure the dust bucket is completely dry before placing it back (image 6).
Filter
After removing the colored part from the bucket, take out the filter case by rotating it counterclockwise (image 7).
Separate the foam filter from the filter case (image 8).
Tap the foam filter and the filter case over a trash bin to clean (image 9).
Rinse the colored part under the tap (image 10) and dry with a cloth (image 11).
Rinse the foam filter (image 12) and squeeze it until clean water comes out (image 13). Remember not to rinse the filter case.
Wait until the foam filter is fully dried (image 14).
Reassemble the parts (images 15-18).
Note: for optimal performance, we recommend cleaning the filter of your vacuum cleaner monthly and replacing the filter every 6 months (Accessory XV1631).
Dacă un obiect străin este blocat în aparat, acesta poate cauza probleme cu puterea de aspirare. Asigură-te că aparatul este oprit (imaginea 1). Curăţă capul de aspirare îndepărtând tubul din aparatul principal şi verifică dacă există ceva blocat în tub şi în partea capului de aspirare care a fost conectată la tub. Dacă nu găseşti blocaje, urmează instrucţiunile de mai jos pentru a curăţa capul de aspirare şi peria:
Remove the brush while holding the button on the side (image 2).
Remove all visible pollution by hand (image 3)
Cut and remove any tangled hairs from the brush (image 4).
Remove the side cap (image 5) and remove hairs in between (image 6).
Insert the brush back in place, and your vacuum is ready to use (images 7-8).
If this does not work, please bring the appliance to a Philips service center or contact us at www.philips.com/support for further assistance.
În cazul în care compartimentul pentru praf nu este ataşat corespunzător, aceasta poate cauza probleme cu puterea de aspirare. Asigură-te de fixarea corespunzătoare a compartimentului pentru praf , aliniind mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.
Dacă filtrul nu este prezent în aparat, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te că filtrul este în aparat şi este asamblat corect. Când conectezi compartimentul pentru praf la aparat, este important să aliniezi mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (vezi imaginea de mai jos).
Dacă ai verificat cele de mai sus şi aparatul are în continuare o putere de aspirare mai mică decât de obicei, te rugăm să îl duci la un centru de service Philips sau să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›