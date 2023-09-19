Aspiratorul fără fir Philips seria 3000/2000 are o putere de aspirare scăzută

Dacă filtrul nu este prezent în aparat, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te că filtrul este în aparat şi este asamblat corect. Când conectezi compartimentul pentru praf la aparat, este important să aliniezi mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (vezi imaginea de mai jos).



Dacă ai verificat cele de mai sus şi aparatul are în continuare o putere de aspirare mai mică decât de obicei, te rugăm să îl duci la un centru de service Philips sau să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.

