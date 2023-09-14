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Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seriile 3000/ 2000

Pentru a afla cum să cureţi compartimentul pentru praf, filtrul, peria şi rezervorul de apă ale aspiratorului fără fir Philips seriile 2000/3000, consultă secţiunile de mai jos. Poţi găsi numele modelului pe cadru şi/sau poţi consulta imaginea de mai jos.
 

Modelele 2000/3000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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