Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seriile 3000/ 2000
Pentru a afla cum să cureţi compartimentul pentru praf, filtrul, peria şi rezervorul de apă ale aspiratorului fără fir Philips seriile 2000/3000, consultă secţiunile de mai jos. Poţi găsi numele modelului pe cadru şi/sau poţi consulta imaginea de mai jos.
Pentru a curăţa compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, urmează aceşti paşi simpli:
Opreşte aparatul (imaginea 1).
Scoate compartimentul pentru praf trăgând de maneta aflată în partea dreaptă a butonului de pornire (imaginea 2).
Ridică partea colorată pentru a avea acces la compartiment (imaginea 3).
Goleşte compartimentul pentru praf (imaginea 4).
Pentru a întreţine bine aparatul, clăteşte compartimentul pentru praf sub jet de apă. Evită utilizarea maşinii de spălat vase (imaginea 5).
Asigură-te că acesta este complet uscat (după 24 de ore) înainte de a-l pune înapoi (imaginea 6).
Pentru a menţine performanţa optimă a aspiratorului fără fir Philips, trebuie să cureţi filtrul în mod regulat. Urmează aceşti paşi simpli:
După scoaterea piesei colorate din compartiment, scoate carcasa filtrului rotind-o în sens antiorar (imaginea 7).
Scoate filtrul din spumă din carcasa filtrului (imaginea 8).
Scutură filtrul din spumă şi carcasa filtrului deasupra unui coş de gunoi pentru a le curăţa (imaginea 9).
Clăteşte piesa colorată la robinet (imaginea 10) şi şterge-o cu o lavetă (imaginea 11).
Clăteşte filtrul din spumă (imaginea 12) şi stoarce-l până când iese apă curată (imaginea 13). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.
Aşteaptă 24 de ore până când filtrul din spumă este uscat complet (imaginea 14).
Reasamblează componentele (imaginile 15-18).
Notă: Pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni (accesoriul XV1631).
Aspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipul pentru mai multe informaţii:
Opreşte alimentarea (imaginea 1).
Scoate peria în timp ce ţii butonul spre dreapta (imaginea 2).
Elimină manual toată murdăria vizibilă (imaginea 3)
Taie şi îndepărtează firele de păr încurcate de pe perie (imaginea 4).
Scoate capacul lateral (imaginea 5) şi îndepărtează părul prins sub acesta (imaginea 6).
Pune înapoi peria şi aspiratorul este gata de utilizare (imaginile 7-8).
Notă: De asemenea, verifică şi elimină orice murdărie din jurul roţilor capului de aspirare.
Pentru a menţine capul de aspirare Aqua în stare bună, îţi sugerăm să urmezi aceşti paşi simpli pentru curăţare şi uscare după fiecare utilizare. Pentru mai multe informaţii, consultă acest videoclip:
Scoate laveta din rezervorul de apă.
Goleşte rezervorul de apă (imaginea 1).
Curăţă rezervorul de apă la robinet şi scutură-l uşor (imaginile 2-5).
Lasă rezervorul de apă să se usuce şi curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat (imaginile 6-7).
Îţi recomandăm să înlocuieşti laveta la fiecare 6 luni (accesoriul XV1630).
Notă: Rezervorul de apă din videoclip arată uşor diferit de rezervorul tău de apă, dar metoda de curăţare este aceeaşi (1:36-1:46).
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›