Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seriile 3000/ 2000

Aspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipul pentru mai multe informaţii:

Opreşte alimentarea (imaginea 1).

Scoate peria în timp ce ţii butonul spre dreapta (imaginea 2).

Elimină manual toată murdăria vizibilă (imaginea 3)

Taie şi îndepărtează firele de păr încurcate de pe perie (imaginea 4).

Scoate capacul lateral (imaginea 5) şi îndepărtează părul prins sub acesta (imaginea 6).

Pune înapoi peria şi aspiratorul este gata de utilizare (imaginile 7-8).