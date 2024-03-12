Aspiratorul fără fir Philips seria 7000 afişează un cod de eroare

Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Pentru a afla ce înseamnă codurile de eroare ale aspiratorului fără fir Philips seria 7000, consultă secţiunile de mai jos.
Eroarea E1
O eroare E1 înseamnă că aparatul funcţionează defectuos. Scoate bateria (consultă imaginea), aşteaptă 10 secunde şi apoi pune bateria înapoi. Dacă aceasta nu rezolvă problema, du aparatul la un centru de service Philips sau contactează-ne pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.
Eroarea E2
O eroare E2 înseamnă că aparatul este operat la o temperatură mai mică decât cea de funcţionare. Du aparatul într-o cameră mai caldă. Nu depozita, încărca sau utiliza aparatul la o temperatură sub 5 °C sau peste 40 °C.
Eroarea E3
O eroare E3 înseamnă că aparatul este operat la o temperatură mai mare decât cea de funcţionare. Du aparatul într-o cameră mai rece. Nu depozita, încărca sau utiliza aparatul la o temperatură sub 5 °C sau peste 40 °C.
Eroarea E5
O eroare E5 înseamnă că bateria este deteriorată. Du aparatul la un centru de service Philips sau contactează-ne pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.
Eroarea E9
O eroare E9 înseamnă că capul de aspirare este operat la o temperatură peste cea de funcţionare. Opreşte aparatul şi aşteaptă 15 minute. Apoi verifică dacă carcasa superioară a capului de aspirare este încă caldă. În situaţia în care capul de aspirare este cald încă, aşteaptă mai mult timp pentru ca acesta să se răcească. După ce capul de aspirare s-a răcit, încearcă să reporneşti aparatul.
Eroarea i4
O eroare i4 înseamnă că capul de aspirare este înfundat. Asigură te că aparatul este oprit. Curăţă capul de aspirare urmând paşii din manualul de utilizare. După aceasta, verifică tubul scoţându-l din aparatul principal. Îndepărtează obiectul din capul de aspirare sau din tub şi reporneşte aparatul.
Eroarea i5
O eroare i5 înseamnă că un obiect extern este blocat în pasajul fluxului de aer. Asigură-te că aparatul este oprit. Curăţă capul de aspirare urmând paşii din manualul de utilizare şi verifică tubul îndepărtându-l din aparatul principal. Îndepărtează obiectul din capul de aspirare sau din tub şi reporneşte aparatul.
Eroarea i6
O eroare i6 înseamnă că adaptorul nu este scos. Scoate adaptorul înainte de a utiliza aparatul.
Eroarea i7
O eroare i7 înseamnă că este utilizat un adaptor greşit. Foloseşte numai adaptorul original pentru a încărca aparatul.
Eroarea i8
Dacă se afişează codul de eroare i8 pe dispozitiv, aceasta indică faptul că filtrul este contaminat. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să cureţi filtrul urmând instrucţiunile furnizate în manualul de utilizare (imaginile 9-16) sau urmărind videoclipul de mai jos
Dacă se afişează în continuare mesajul i8 chiar şi după curăţarea filtrului, îţi recomandăm să înlocuieşti filtrul. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare şase luni pentru performanţe optime.
Dacă se afişează în continuare codul i8 după curăţarea filtrului, poţi încerca următoarele soluţii:
Eroarea E1 (sau 13)
O eroare E1 (poate arăta ca 13 dacă priveşti afişajul invers) indică faptul că aspiratorul fără fir Philips SpeedPro Max a fost utilizat, depozitat sau încărcat la o temperatură sub 5 °C sau peste 40 °C. Deconectează aspiratorul de la încărcător şi du-l într-o cameră cu temperaturi între 5 °C şi 40 °C (41 - 104 grade Fahrenheit). Aşteaptă câteva minute pentru ca dispozitivul să îşi regleze temperatura în funcţie de temperatura din cameră şi încearcă să-l utilizezi din nou. Dacă codul de eroare persistă, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.
Eroarea E4 (sau h3)
O eroare E4 (poate arăta ca h3 dacă priveşti afişajul invers) înseamnă că peria rotativă a aspiratorului fără fir Philips SpeedPro Max este blocată.
Pentru a rezolva această problemă, opreşte aparatul, verifică peria rotativă şi îndepărtează orice obstacole, precum păr, scame, murdărie sau praf. Poţi face acest lucru urmând aceşti paşi:
• Îndepărtează peria cu butonul uşor şi scoate capacul lateral (imaginile 1-3)
• Îndepărtează firele de păr de pe perie şi de sub capac cu mâna sau foloseşte o foarfecă (imaginea 4).
• Pune la loc capacul lateral apăsându-l până când auzi un clic şi fixează peria înapoi în poziţie (imaginile 5- 7). Acum, aspiratorul poate fi utilizat din nou.
În cazul în care eroarea apare în continuare după curăţarea periei rotative, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.
Eroarea E6 (sau 93)
O eroare E6 (poate arăta ca 93 dacă priveşti invers) înseamnă că prin adaptorul aspiratorului fără fir Philips SpeedPro Max nu trece curent
Pentru a rezolva acest lucru, verifică dacă adaptorul aparatului este introdus corect în priza de perete şi dacă discul de încărcare (magnetic) este ataşat corect. Dacă aparatul nu funcţionează, este posibil ca adaptorul sau bateria să fie defecte, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.
Eroarea E7 (sau L3)
O eroare E7 (poate arăta ca L3 dacă priveşti invers) indică faptul că este utilizat un adaptor greşit sau că adaptorul poate fi defect. Asigură-te că utilizezi numai adaptorul corect furnizat iniţial cu aspiratorul fără fir. Dacă adaptorul corect nu funcţionează, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.
Eroarea SE (sau 35, 5E)
O eroare SE (poate arăta ca 5E sau 35 dacă priveşti invers) înseamnă „Service” şi poate fi cauzată de mai multe motive. Când vezi această eroare, te sfătuim să duci aparatul la un centru de service Philips autorizat sau să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC7055/01, XC7053/01, XC7057/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Când să curăţ/înlocuiesc laveta aspiratorului fără fir Philips
Cât timp trebuie să încarc aspiratorul fără fir Philips?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum se înlocuiesc bateriile aspiratorului fără fir Philips
Cum să foloseşti meniul aspiratorului fără fir Philips 7000/8000
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm