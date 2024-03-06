Aspiratorul fără fir Philips seria 8000 afişează un cod de eroare

Eroarea E1

O eroare E1 înseamnă că aparatul funcţionează defectuos. Scoate bateria (consultă imaginea), aşteaptă 10 secunde şi apoi pune bateria înapoi. Dacă aceasta nu rezolvă problema, du aparatul la un centru de service Philips sau contactează-ne pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.



Eroarea E2

O eroare E2 înseamnă că aparatul este operat la o temperatură mai mică decât cea de funcţionare. Du aparatul într-o cameră mai caldă. Nu depozita, încărca sau utiliza aparatul la o temperatură sub 5 °C sau peste 40 °C.



Eroarea E3

O eroare E3 înseamnă că aparatul este operat la o temperatură mai mare decât cea de funcţionare. Du aparatul într-o cameră mai rece. Nu depozita, încărca sau utiliza aparatul la o temperatură sub 5 °C sau peste 40 °C.



Eroarea E5

O eroare E5 înseamnă că bateria este deteriorată. Du aparatul la un centru de service Philips sau contactează-ne pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support.



Eroarea E9

O eroare E9 înseamnă că capul de aspirare este operat la o temperatură peste cea de funcţionare. Opreşte aparatul şi aşteaptă 15 minute. Apoi verifică dacă carcasa superioară a capului de aspirare este încă caldă. În situaţia în care capul de aspirare este cald încă, aşteaptă mai mult timp pentru ca acesta să se răcească. După ce capul de aspirare s-a răcit, încearcă să reporneşti aparatul.



Eroarea i4

O eroare i4 înseamnă că capul de aspirare este înfundat. Asigură te că aparatul este oprit. Curăţă capul de aspirare urmând paşii din manualul de utilizare. După aceasta, verifică tubul scoţându-l din aparatul principal. Îndepărtează obiectul din capul de aspirare sau din tub şi reporneşte aparatul.



Eroarea i5

O eroare i5 înseamnă că un obiect extern este blocat în pasajul fluxului de aer. Asigură-te că aparatul este oprit. Curăţă capul de aspirare urmând paşii din manualul de utilizare şi verifică tubul îndepărtându-l din aparatul principal. Îndepărtează obiectul din capul de aspirare sau din tub şi reporneşte aparatul.



Eroarea i6

O eroare i6 înseamnă că adaptorul nu este scos. Scoate adaptorul înainte de a utiliza aparatul.



Eroarea i7

O eroare i7 înseamnă că este utilizat un adaptor greşit. Foloseşte numai adaptorul original pentru a încărca aparatul.



Eroarea i8

Dacă se afişează codul de eroare i8 pe dispozitiv, aceasta indică faptul că filtrul este contaminat. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să cureţi filtrul urmând instrucţiunile furnizate în manualul de utilizare (imaginile 9-16) sau urmărind videoclipul de mai jos

Dacă se afişează în continuare mesajul i8 chiar şi după curăţarea filtrului, îţi recomandăm să înlocuieşti filtrul. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare şase luni pentru performanţe optime.

Dacă se afişează în continuare codul i8 după curăţarea filtrului, poţi încerca următoarele soluţii:

Încearcă să cureţi temeinic carcasa filtrului; pentru aceasta, poţi să îl loveşti ferm peste un coş de gunoi până când nu mai iese praf din carcasa filtrului.

Dacă ai un filtru curat de rezervă, poţi înlocui filtrul vechi cu cel nou, apoi poţi să aspiri filtrul vechi din spumă şi carcasa filtrului până se curăţă folosind aspiratorul portabil.

Dacă ai alt aspirator sau un miniaspirator, îl poţi utiliza pentru a aspira cu uşurinţă atât filtrul din spumă, cât şi carcasa filtrului.

Dacă instrucţiunile de mai sus nu te ajută şi se afişează în continuare un cod i8, este posibil ca filtrul să trebuiască înlocuit. Poţi cumpăra filtre noi (XV1681/01) din magazinul online Philips la www.philips.com/support sau de la distribuitorul Philips.

Notă: Recomandarea de înlocuire la şase luni este o indicaţie, deoarece nivelul de contaminare a filtrului depinde în mare măsură de utilizarea acestuia.

Eroarea i10