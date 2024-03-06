ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Aspiratorul fără fir Philips seria 8000 afişează un cod de eroare

Pentru a afla ce înseamnă codurile de eroare ale aspiratorului fără fir Philips seria 8000, consultă secţiunile de mai jos.
 

Modelele 8000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC8055/01, XC8057/01, XC8347/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă