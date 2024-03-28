Aspiratorul fără fir Philips seria 7000 are o putere de aspirare scăzută

Filtrul şi/sau ciclonul este/sunt murdar(e)

Dacă filtrul şi/sau ciclonul (partea colorată din compartimentul pentru praf) este/sunt murdar(e), vei observa că puterea de aspirare va scădea. Pentru a rezolva această problemă, urmează instrucţiunile pentru a curăţa ambele componente:

Compartiment pentru praf/ciclon

Opreşte aparatul (imaginea A1).

Scoate compartimentul apăsând butonul în timp ce ţii aparatul la un unghi de 45 de grade (imaginea 2).

Ridică partea colorată pentru a avea acces la compartiment (imaginea A3). Asigură-te că îndepărtezi părul şi murdăria blocate în ciclon.

Goleşte compartimentul pentru praf (imaginea A4).

Clăteşte compartimentul pentru praf la robinet. Evită utilizarea maşinii de spălat vase (imaginea A5).

Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile A6-A7).

Filtru

Scoate carcasa filtrului din piesa colorată, rotind-o în sens antiorar (imaginea B8).

Scoate filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginea B9).

Loveşte uşor ambele componente de coşul de gunoi pentru a le curăţa (imaginea B10).

Clăteşte filtrul de burete (imaginea B11) şi strânge-l până când iese apă curată (imaginea B12). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului. Notă: Pentru cele mai bune rezultate de curăţare, lasă apa să treacă prin filtru, cu clapeta filtrului orientată în jos, permiţând eliminarea prafului bine fixat.

Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea B13).

Reasamblează componentele (imaginile B14-16).

Recipientul de praf nu este fixat corect în aparat

În cazul în care compartimentul pentru praf nu este fixat corect, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te de fixarea corespunzătoare a compartimentului pentru praf , aliniind mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie. Poţi verifica 1:10-1:15 în videoclipul de mai jos.

Notă :

Asigură-te că aliniezi mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.

Asigură-te că filtrul este spălat cel puţin o dată pe lună atunci când utilizezi aparatul în mod regulat.