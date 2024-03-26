Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 5000
Pentru a afla cum să cureţi compartimentul pentru praf, filtrul, peria şi rezervorul de apă pentru aspiratorul Philips SpeedPro (Aqua) seria 5000, consultă secţiunile de mai jos.
Compartimentul pentru praf Nu uita să goleşti compartimentul pentru după fiecare utilizare sau când praful atinge indicatorul de nivel MAX (imaginea A1).Pentru a curăţa compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, urmează aceşti paşi simpli:
Opreşte aparatul (imaginea A2).Ţine aparatul la un unghi de 45 de grade, aşa cum se arată în imaginea A3. Scoate compartimentul pentru praf apăsând butonul de eliberare, situat în partea inferioară a compartimentului. Sugestie: Scoate compartimentul pentru praf ţinând aparatul în poziţie verticală pentru a evita împrăştierea murdăriei (imaginea A4).
Ţine cele două cercuri albastre cu crestături de pe partea laterală a componentei colorate şi ridic-o din compartimentul pentru praf (imaginea A5). Goleşte praful colectat în compartimentul pentru praf la coşul de gunoi (imaginea 6). Pune ciclonul înapoi în compartimentul pentru praf şi asigură-te că cele două piese sunt aliniate (imaginea A7). Pune înapoi compartimentul pentru praf aliniind mai întâi partea cu filtru a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (imaginea A8). Filtrul Pentru a asigura performanţa optimă a aspiratorului tău fără fir Philips, este important să cureţi periodic filtrul. Urmează aceşti paşi simpli: Trage în sus de filtru pentru a-l scoate din compartimentul pentru praf (imaginea B1).Separă filtrul din burete lavabil de carcasa din plastic a filtrului (imaginea B2).Scutură filtrul din spumă şi carcasa filtrului deasupra unui coş de gunoi pentru a le curăţa (imaginea B3).Pentru a curăţa temeinic carcasa filtrului, poţi să o loveşti ferm peste un coş de gunoi până când nu mai iese praf din aceasta.Clăteşte buretele din spumă la robinet şi stoarce-l până când iese apă curată (imaginea B4). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.Notă: pentru o curăţare cât mai bună, lasă apa să treacă prin filtru, cu partea mai murdară orientată în jos, astfel încât praful bine fixat să poată fi eliminat de jetul apei. Aşteaptă 24 de ore până la uscarea completă a filtrului din spumă (imaginea B5).Notă: nu usca filtrul din burete în lumina directă a soarelui, pe calorifer sau în uscătorul de rufe. Pentru o întreţinere temeinică, curăţă compartimentul pentru praf şi piesa colorată la robinet sau în apă caldă cu săpun (imaginea B6) şi şterge-le până se usucă (imaginea 8). Asamblează la loc componentele (imaginile B7-10).Când pui înapoi compartimentul pentru praf, aliniază partea cu filtru a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (imaginea B10).Notă: pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni (accesoriul XV1651). Peria Aspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos pentru a curăţa peria:Opreşte aparatul (imaginea C1).Ţine apăsat butonul de pe partea laterală a capului de aspirare cu o mână şi scoate în acelaşi timp peria cu cealaltă mână. (imaginea C2).Elimină manual toată murdăria vizibilă. Taie şi îndepărtează firele de păr încurcate de pe perie (imaginea C3).Scoate capacul lateral (imaginea B4) şi îndepărtează părul prins sub acesta (imaginea C5).Pune înapoi peria. Aspiratorul este gata de utilizare (imaginile C6-8).Când montezi la loc peria, asigură-te că alinierea este corectă, aşezând mai întâi o parte în poziţie şi apoi fixează în poziţie printr-un clic pe cealaltă parte.Notă: De asemenea, verifică şi elimină eventuala murdărie din jurul roţilor capului de aspirare. Rezervorul de apă Pentru a menţine rezervorul de apă în stare bună, îţi sugerăm să urmezi aceşti paşi simpli pentru curăţare şi uscare după fiecare utilizare:Scoate laveta de pe rezervorul de apă (imaginea D1).Goleşte rezervorul de apă (imaginea D2).Umple rezervorul de apă la robinet şi agită-l pentru a îndepărta resturile de detergent (imaginile D3 şi D4) Evacuează apa şi lasă-l deschis pentru a se usca. Acordă atenţie să nu pierzi capacul rezervorului în timpul depozitării (imaginile D5 şi D6) Curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat. Îţi recomandăm să înlocuieşti laveta la fiecare 6 luni (accesoriul XV1630).
Compartimentul pentru praf Pentru a curăţa compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, urmează acest paşi simpli:
Opreşte aparatul. Eliberează compartimentul pentru praf apăsând butonul şi scoate capacul (imaginile A1-2).Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (imaginea A3).Asigură-te că părul şi murdăria blocate în ciclon (componenta colorată din interiorul compartimentului pentru praf) sunt, de asemenea, îndepărtate.Scoate filtrul din compartimentul pentru praf (imaginea A4).Curăţă interiorul compartimentului pentru praf cu apă sau cu o cârpă umedă (imaginile A5-6). Notă: Nu curăţa compartimentul pentru praf în maşina de spălat vase.Când compartimentul este complet uscat, reintrodu filtrul şi pune la loc compartimentul (imaginile A7–9).Filtrele Pentru a te asigura că aspiratorul fără fir Philips SpeedPro funcţionează la performanţă optimă, este esenţial să cureţi periodic filtrul. Există două filtre diferite, ambele se potrivesc. Stabileşte ce filtru ai şi urmează instrucţiunile simple de mai jos.
Filtru 1:
Detaşează compartimentul pentru praf (imaginea 1).Scoate filtrul (imaginea 2).Loveşte uşor filtrul pentru a elibera murdăria desprinsă (imaginea 3).Spală filtrul cu partea cu grila orientată în sus (imaginea 4). Lasă-l să se usuce timp de 24 ore cu partea cu grila orientată în sus (imaginea 5).Reintrodu filtrul în compartimentul pentru praf şi ataşează compartimentul la aparat (imaginea 6).Aspiratorul poate fi utilizat din nou. Filtru 2: Detaşează compartimentul pentru praf (imaginea 1).Scoate carcasa filtrului şi scoate filtrul (imaginile 2-3).Loveşte uşor ambele filtre pentru a elibera murdăria desprinsă (imaginea 4).Curăţă filtrul din burete la robinet (imaginea 5). Notă: nu clăti carcasa filtrului la robinet.Asigură-te că filtrul din burete este complet uscat înainte de a-l reintroduce în dispozitiv (imaginile 6-8). Aspiratorul poate fi utilizat din nou. Notă: pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni (accesoriul FC8009/01). Peria Aspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipulpentru mai multe informaţii:Scoate peria apăsând butonul uşor (imaginile B1-2). Scoate cu mâna orice fire.Sfat: Taie eventualele fire încurcate cu o foarfecă (imaginea B3).Verifică dacă există păr şi/sau murdărie sub capacul lateral şi slăbeşte capacul lateral de pe perie trăgând de acesta.Pune la loc capacul lateral apăsându-l până când auzi un clic şi fixează peria înapoi în poziţie (imaginea B4). Acum, aspiratorul poate fi utilizat din nou.Rezervorul de apă Îţi recomandăm să cureţi şi să usuci rezervorul Aqua după fiecare utilizare. Iată cum poţi face acest lucru în câţiva paşi simpli:Scoate laveta din rezervorul de apă.Goleşte rezervorul de apă (imaginea C1). Curăţă rezervorul de apă la robinet şi scutură-l uşor (imaginile C2-4).Goleşte rezervorul de apă rotindu-l de mai multe ori pentru a te asigura că este complet gol (imaginile C5-9).Lasă rezervorul de apă să se usuce şi curăţă laveta prin clătire sau în maşina de spălat (imaginile C10-12).
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC5041/01 , XC5043/01 , XC5141/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›