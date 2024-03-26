Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 5000

Compartimentul pentru praf

Nu uita să goleşti compartimentul pentru după fiecare utilizare sau când praful atinge indicatorul de nivel MAX (imaginea A1). Pentru a curăţa compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, urmează aceşti paşi simpli:

Opreşte aparatul (imaginea A2).

Ţine aparatul la un unghi de 45 de grade, aşa cum se arată în imaginea A3. Scoate compartimentul pentru praf apăsând butonul de eliberare, situat în partea inferioară a compartimentului.

Sugestie: Scoate compartimentul pentru praf ţinând aparatul în poziţie verticală pentru a evita împrăştierea murdăriei (imaginea A4).

Ţine cele două cercuri albastre cu crestături de pe partea laterală a componentei colorate şi ridic-o din compartimentul pentru praf (imaginea A5).

Goleşte praful colectat în compartimentul pentru praf la coşul de gunoi (imaginea 6).

Pune ciclonul înapoi în compartimentul pentru praf şi asigură-te că cele două piese sunt aliniate (imaginea A7).

Pune înapoi compartimentul pentru praf aliniind mai întâi partea cu filtru a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (imaginea A8).

Filtrul

Pentru a asigura performanţa optimă a aspiratorului tău fără fir Philips, este important să cureţi periodic filtrul. Urmează aceşti paşi simpli:

Trage în sus de filtru pentru a-l scoate din compartimentul pentru praf (imaginea B1).

Separă filtrul din burete lavabil de carcasa din plastic a filtrului (imaginea B2).

Scutură filtrul din spumă şi carcasa filtrului deasupra unui coş de gunoi pentru a le curăţa (imaginea B3). Pentru a curăţa temeinic carcasa filtrului, poţi să o loveşti ferm peste un coş de gunoi până când nu mai iese praf din aceasta.

Clăteşte buretele din spumă la robinet şi stoarce-l până când iese apă curată (imaginea B4). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.

Notă: pentru o curăţare cât mai bună, lasă apa să treacă prin filtru, cu partea mai murdară orientată în jos, astfel încât praful bine fixat să poată fi eliminat de jetul apei.

Aşteaptă 24 de ore până la uscarea completă a filtrului din spumă (imaginea B5).

Notă: nu usca filtrul din burete în lumina directă a soarelui, pe calorifer sau în uscătorul de rufe.

Pentru o întreţinere temeinică, curăţă compartimentul pentru praf şi piesa colorată

la robinet sau în apă caldă cu săpun (imaginea B6) şi şterge-le până se usucă (imaginea 8).

Asamblează la loc componentele (imaginile B7-10). Când pui înapoi compartimentul pentru praf, aliniază partea cu filtru a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (imaginea B10).

Notă: pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni (accesoriul XV1651).

Peria

Aspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos pentru a curăţa peria:

Opreşte aparatul (imaginea C1).

Ţine apăsat butonul de pe partea laterală a capului de aspirare cu o mână şi scoate în acelaşi timp peria cu cealaltă mână. (imaginea C2).

Elimină manual toată murdăria vizibilă. Taie şi îndepărtează firele de păr încurcate de pe perie (imaginea C3).

Scoate capacul lateral (imaginea B4) şi îndepărtează părul prins sub acesta (imaginea C5).

Pune înapoi peria. Aspiratorul este gata de utilizare (imaginile C6-8). Când montezi la loc peria, asigură-te că alinierea este corectă, aşezând mai întâi o parte în poziţie şi apoi fixează în poziţie printr-un clic pe cealaltă parte.

Notă: De asemenea, verifică şi elimină eventuala murdărie din jurul roţilor capului de aspirare.

Rezervorul de apă

Pentru a menţine rezervorul de apă în stare bună, îţi sugerăm să urmezi aceşti paşi simpli pentru curăţare şi uscare după fiecare utilizare:

Scoate laveta de pe rezervorul de apă (imaginea D1).

Goleşte rezervorul de apă (imaginea D2).

Umple rezervorul de apă la robinet şi agită-l pentru a îndepărta resturile de detergent (imaginile D3 şi D4)

Evacuează apa şi lasă-l deschis pentru a se usca. Acordă atenţie să nu pierzi capacul rezervorului în timpul depozitării (imaginile D5 şi D6)

Curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat.