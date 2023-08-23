Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 8000

Filtru

Pentru a menţine performanţa optimă a aspiratorului Philips fără fir, trebuie să cureţi filtrul în mod regulat. Urmează aceşti paşi simpli:

Scoate carcasa filtrului din partea colorată rotind-o în sens antiorar (imaginea 8).

Scoate filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginea 9).

Loveşte uşor ambele componente deasupra coşului de gunoi pentru a le curăţa (imaginea 10).

Clăteşte filtrul de burete (imaginea 11) şi strânge-l până când iese apă curată (imaginea 12). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.

Notă : pentru cele mai bune rezultate de curăţare, lasă apa să treacă prin filtru, cu clapeta filtrului orientată în jos, permiţând eliminarea prafului bine fixat.

Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea 13).

Reasamblează componentele (imaginile 14-16).

Asigură-te că aliniezi mai întâi partea proeminentă a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.

Pentru instrucţiuni mai detaliate, poţi viziona videoclipul de mai jos.

Notă : Aspiratorul îţi va reaminti automat să cureţi filtrul prin afişarea unui cod de informaţii i8 urmat de un cod QR pentru comandarea unui filtru nou (accesoriul XV1681).

Când aparatul afişează i8, poţi apăsa orice buton (cu excepţia butonului de pornire) pentru a vedea animaţia de curăţare cu instrucţiuni pas cu pas pentru curăţarea filtrului.

Pentru a asigura performanţe maxime, îţi recomandăm să înlocuieşti filtrul dacă primeşti în continuare un mesaj i8 după curăţare sau cel puţin la fiecare 6 luni.

Recipientul de praf nu este fixat corect în aparat