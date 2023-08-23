Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 8000
Pentru a afla cum să cureţi compartimentul pentru praf, filtrul, peria şi rezervorul de apă pentru aspiratorul fără fir Philips seria 8000, consultă secţiunile de mai jos. Poţi găsi numele modelului pe cadru şi/sau poţi consulta imaginea de mai jos.
Compartiment pentru praf Pentru a curăţa compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, urmează aceşti paşi simpli:
Opreşte aparatul (imaginea 1).
Scoate compartimentul apăsând butonul de eliberare în timp ce ţii aparatul la un unghi de 45 de grade (imaginea 2).
Ridică partea colorată pentru a avea acces la compartiment (imaginea 3).
Sfat:
dacă este dificil să scoţi această piesă din compartiment, poţi să loveşti uşor compartimentul cu palma pentru a slăbi puţin partea colorată.
Demontarea este mai uşoară dacă ţii compartimentul de jos şi ridici partea colorată cu cealaltă mână.
Goleşte compartimentul pentru praf (imaginea 4).
Clăteşte compartimentul pentru praf la robinet. Evită utilizarea maşinii de spălat vase (imaginea 5).
Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile 6-7).
Asigură-te că aliniezi mai întâi partea proeminentă a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie. Pentru instrucţiuni mai detaliate, vizionează videoclipul de mai jos.
Filtru Pentru a menţine performanţa optimă a aspiratorului Philips fără fir, trebuie să cureţi filtrul în mod regulat. Urmează aceşti paşi simpli:
Scoate carcasa filtrului din partea colorată rotind-o în sens antiorar (imaginea 8).
Scoate filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginea 9).
Loveşte uşor ambele componente deasupra coşului de gunoi pentru a le curăţa (imaginea 10).
Clăteşte filtrul de burete (imaginea 11) şi strânge-l până când iese apă curată (imaginea 12). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.
Notă: pentru cele mai bune rezultate de curăţare, lasă apa să treacă prin filtru, cu clapeta filtrului orientată în jos, permiţând eliminarea prafului bine fixat.
Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea 13).
Reasamblează componentele (imaginile 14-16).
Asigură-te că aliniezi mai întâi partea proeminentă a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.
Pentru instrucţiuni mai detaliate, poţi viziona videoclipul de mai jos.
Notă: Aspiratorul îţi va reaminti automat să cureţi filtrul prin afişarea unui cod de informaţii i8 urmat de un cod QR pentru comandarea unui filtru nou (accesoriul XV1681). Când aparatul afişează i8, poţi apăsa orice buton (cu excepţia butonului de pornire) pentru a vedea animaţia de curăţare cu instrucţiuni pas cu pas pentru curăţarea filtrului. Pentru a asigura performanţe maxime, îţi recomandăm să înlocuieşti filtrul dacă primeşti în continuare un mesaj i8 după curăţare sau cel puţin la fiecare 6 luni. Recipientul de praf nu este fixat corect în aparat În cazul în care compartimentul pentru praf nu este fixat corect, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te de ataşarea corectă a compartimentului pentru praf aliniind mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (consultă videoclipul de mai jos la 1:11-1:15).
Perie YAspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos pentru a curăţa peria şi consultă videoclipul pentru mai multe informaţii:
Opreşte alimentarea (imaginea A1).
Scoate peria apăsând butonul (imagini A2-A3).
Taie şi îndepărtează firele de păr încurcate de pe perie (imaginea A4).
Scoate capacul lateral şi taie firele de păr prinse sub acesta (imaginea A5).
Pune înapoi peria şi aspiratorul este gata de utilizare (imaginile A5-A6).
Rezervor de apă Pentru a menţine capul de aspirare Aqua în stare bună, îţi sugerăm să urmezi aceşti paşi simpli pentru curăţare şi uscare după fiecare utilizare:
Scoate laveta din rezervorul de apă.
Goleşte rezervorul de apă (imaginea B1).
Curăţă rezervorul de apă la robinet şi scutură-l uşor (imaginea B4).
Lasă rezervorul de apă să se usuce şi curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat.Îţi recomandăm să înlocuieşti laveta la fiecare 6 luni (accesoriul XV1700).
Au ajutat soluţiile de mai sus? Dacă nu, te rugăm să ne contactezi la www.philips.com/support pentru asistenţă suplimentară.
Compartiment pentru praf Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipul de mai jos pentru mai multe informaţii:
Opreşte aparatul.
Scoate compartimentul apăsând butonul de eliberare de pe aspiratorul portabil de lângă compartimentul pentru praf (imaginea A1).
Scoate capacul şi goleşte compartimentul pentru praf (imaginile A2-A3). Asigură-te că părul şi murdăria blocate în ciclon sunt, de asemenea, îndepărtate.
Scoate filtrul şi curăţă interiorul compartimentului pentru praf cu apă sau cu o cârpă umedă (imaginile A5-A6). Evită utilizarea maşinii de spălat vase.
Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile A7-A9).
Filtru Pentru a te asigura că aspiratorul fără fir Philips SpeedPro Max funcţionează la performanţă optimă, este esenţial să cureţi regulat filtrul. Urmează aceşti paşi simpli:
Scoate compartimentul apăsând butonul de pe aspiratorul portabil de lângă compartimentul pentru praf (imaginea B2).
Scoate carcasa filtrului din compartimentul pentru praf şi îndepărtează filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginile B3-B4).
Loveşte uşor filtrul de burete deasupra coşului de gunoi pentru a elibera murdăria desprinsă şi clăteşte filtrul de burete la robinet (imaginea B5).
Strânge-l până când iese apă curată (imaginile B6-B7).
Nu uita, nu clăti carcasa filtrului, ci doar loveşte-o uşor deasupra coşului de gunoi (imaginea B8).
Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea B9).
Reasamblează componentele (imaginea B10).
Pentru mai multe informaţii, consultă videoclipul de mai jos. Notă:
Pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni.
Perie Aspiratorul fără fir Philips SpeedPro Max are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipul de mai jos pentru mai multe informaţii:
Îndepărtează peria cu butonul uşor şi scoate capacul lateral (imaginile A1-A3)
Îndepărtează firele de păr de pe perie şi de sub capac cu mâna sau foloseşte o foarfecă (imaginea A4).
Pune capacul lateral înapoi împingându-l până când auzi un clic şi fixează peria înapoi în poziţie (imaginile A5-A7). Acum, aspiratorul poate fi utilizat din nou.
Rezervor de apă Îţi recomandăm să cureţi şi să usuci rezervorul Aqua după fiecare utilizare. Iată cum poţi face acest lucru în câţiva paşi simpli:
Scoate laveta din rezervorul de apă (imaginea B1).
Goleşte rezervorul de apă (imaginea B2).
Curăţă rezervorul de apă la robinet şi scutură-l uşor (imaginea B3-B5).
Goleşte rezervorul de apă şi lasă-l să se usuce (imaginile B6-B8).
Curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat (imaginea B9).
Sfat: (XC8347 şi XC8349): curăţă şi canalele laterale ale capului de aspirare Aqua la fiecare trei luni sau dacă observi o scădere a performanţei. Poţi face acest lucru deschizând canalele laterale şi îndepărtând murdăria.
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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›