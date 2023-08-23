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Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 8000

Pentru a afla cum să cureţi compartimentul pentru praf, filtrul, peria şi rezervorul de apă pentru aspiratorul fără fir Philips seria 8000, consultă secţiunile de mai jos. Poţi găsi numele modelului pe cadru şi/sau poţi consulta imaginea de mai jos.
 

Modelele 8000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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