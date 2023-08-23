Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 7000
Pentru a afla cum să cureţi compartimentul pentru praf, filtrul, peria şi rezervorul de apă pentru aspiratorul fără fir Philips seria 7000, consultă secţiunile de mai jos. Poţi găsi numele modelului pe cadru şi/sau poţi consulta imaginea de mai jos.
Compartiment pentru praf Pentru a curăţa compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, urmează aceşti paşi simpli:
Opreşte aparatul (imaginea 1).
Scoate compartimentul apăsând butonul de eliberare în timp ce ţii aparatul la un unghi de 45 de grade (imaginea 2).
Ridică partea colorată pentru a avea acces la compartiment (imaginea 3).
Sfat:
dacă este dificil să scoţi această piesă din compartiment, poţi să loveşti uşor compartimentul cu palma pentru a slăbi puţin partea colorată.
Demontarea este mai uşoară dacă ţii compartimentul de jos şi ridici partea colorată cu cealaltă mână.
Goleşte compartimentul pentru praf (imaginea 4).
Clăteşte compartimentul pentru praf la robinet. Evită utilizarea maşinii de spălat vase (imaginea 5).
Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile 6-7).
Asigură-te că aliniezi mai întâi partea proeminentă a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie. Pentru instrucţiuni mai detaliate, vizionează videoclipul de mai jos.
Filtru Pentru a menţine performanţa optimă a aspiratorului Philips fără fir, trebuie să cureţi filtrul în mod regulat. Urmează aceşti paşi simpli:
Scoate carcasa filtrului din partea colorată rotind-o în sens antiorar (imaginea 8).
Scoate filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginea 9).
Loveşte uşor ambele componente deasupra coşului de gunoi pentru a le curăţa (imaginea 10).
Clăteşte filtrul de burete (imaginea 11) şi strânge-l până când iese apă curată (imaginea 12). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.
Notă: pentru cele mai bune rezultate de curăţare, lasă apa să treacă prin filtru, cu clapeta filtrului orientată în jos, permiţând eliminarea prafului bine fixat.
Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea 13).
Reasamblează componentele (imaginile 14-16).
Asigură-te că aliniezi mai întâi partea proeminentă a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.
Pentru instrucţiuni mai detaliate, poţi viziona videoclipul de mai jos.
Notă: Aspiratorul îţi va reaminti automat să cureţi filtrul prin afişarea unui cod de informaţii i8 urmat de un cod QR pentru comandarea unui filtru nou (accesoriul XV1681). Când aparatul afişează i8, poţi apăsa orice buton (cu excepţia butonului de pornire) pentru a vedea animaţia de curăţare cu instrucţiuni pas cu pas pentru curăţarea filtrului. Pentru a asigura performanţe maxime, îţi recomandăm să înlocuieşti filtrul dacă primeşti în continuare un mesaj i8 după curăţare sau cel puţin la fiecare 6 luni. Recipientul de praf nu este fixat corect în aparat În cazul în care compartimentul pentru praf nu este fixat corect, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te de ataşarea corectă a compartimentului pentru praf aliniind mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (consultă videoclipul de mai jos la 1:11-1:15).
Perie Aspiratorul fără fir Philips are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos pentru a curăţa peria şi consultă videoclipul pentru mai multe informaţii:
Opreşte alimentarea (imaginea A1).
Scoate peria apăsând butonul (imagini A2-A3).
Taie şi îndepărtează firele de păr încurcate de pe perie (imaginea A4).
Scoate capacul lateral şi taie firele de păr prinse sub acesta (imaginea A5).
Pune înapoi peria şi aspiratorul este gata de utilizare (imaginile A5-A6).
Rezervor de apă Pentru a menţine capul de aspirare Aqua în stare bună, îţi sugerăm să urmezi aceşti paşi simpli pentru curăţare şi uscare după fiecare utilizare:
Scoate laveta din rezervorul de apă.
Goleşte rezervorul de apă (imaginea B1).
Curăţă rezervorul de apă la robinet şi scutură-l uşor (imaginea B4).
Lasă rezervorul de apă să se usuce şi curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat. Îţi recomandăm să înlocuieşti laveta la fiecare 6 luni (accesoriul XV1700).
Au ajutat soluţiile de mai sus? Dacă nu, te rugăm să ne contactezi la www.philips.com/support pentru asistenţă suplimentară.
Compartiment pentru praf Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipul de mai jos pentru mai multe informaţii:
Eliberează compartimentul pentru praf apăsând butonul şi scoţând capacul (imaginile A1-A2).
Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (imaginea A3).
Scoate filtrul din compartimentul pentru praf (imaginea A4).
Curăţă interiorul compartimentului pentru praf cu apă sau cu o cârpă umedă (imaginile A5-A6). Notă: Nu pune compartimentul pentru praf în maşina de spălat vase.
Când compartimentul este complet uscat, reintrodu filtrul şi pune la loc compartimentul (imaginile 7-9).
Filtru Pentru a te asigura că aspiratorul fără fir Philips SpeedPro Max funcţionează la performanţă optimă, este esenţial să cureţi regulat filtrul. Urmează aceşti paşi simpli:
Detaşează compartimentul pentru praf (imaginea B2).
Scoate carcasa filtrului şi scoate filtrul (imaginile B3-B4).
Loveşte uşor filtrul din burete pentru a elibera murdăria desprinsă (imaginea B8). Notă: nu clăti carcasa filtrului la robinet.
Loveşte uşor pentru a scutura praful şi spală filtrul din burete cu apă (imaginile B5-B7).
Asigură-te că filtrul din burete este complet uscat înainte de a-l reintroduce în dispozitiv (imaginile B9-B10). Acum, aspiratorul poate fi utilizat din nou.
Pentru mai multe informaţii, consultă videoclipul de mai jos. Notă:
Pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni (accesoriul FC5005/01)
Dispozitivul prezentat în videoclip este SpeedPro Max Aqua seria 8000. Aceiaşi paşi se aplică pentru SpeedPro Max seria 7000.
Perie Aspiratorul fără fir Philips SpeedPro Max are o perie rotativă amplasată în interiorul capului de aspirare. Această perie se poate înfunda cu păr şi necesită întreţinere regulată. Urmează paşii de mai jos şi consultă videoclipul de mai jos pentru mai multe informaţii:
Îndepărtează peria cu butonul uşor şi scoate capacul lateral (imaginile A1-A3)
Îndepărtează firele de păr de pe perie şi de sub capac cu mâna sau foloseşte o foarfecă (imaginea A4).
Pune la loc capacul lateral apăsându-l până când auzi un clic şi fixează peria înapoi în poziţie (imaginile A5-A7). Acum, aspiratorul poate fi utilizat din nou.
Rezervor de apă (numai pentru modelele Aqua SpeedPro Max seria 7000) Îţi recomandăm să cureţi şi să usuci rezervorul Aqua după fiecare utilizare. Iată cum poţi face acest lucru în câţiva paşi simpli:
Scoate laveta din rezervorul de apă.
Goleşte rezervorul de apă (imaginea B1).
Curăţă rezervorul de apă la robinet şi scutură-l uşor (imaginea B2-B4).
Goleşte rezervorul de apă rotindu-l de mai multe ori pentru a te asigura că este complet gol (imaginile B5-B9).
Lasă rezervorul de apă să se usuce şi curăţă laveta clătind-o sau în maşina de spălat.
Au ajutat soluţiile de mai sus? Dacă nu, te rugăm să ne contactezi la www.philips.com/support pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC7057/01, XC7053/01, XC7055/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›