Robotul meu aspirator Philips HomeRun nu curăţă corespunzător

Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 2000.

Verifică dacă recipientul pentru praf este plin şi goleşte-l dacă este necesar.

Curăţă filtrul de aer din recipientul pentru praf şi asigură-te că filtrul de aer este corect pus la loc în recipientul pentru praf.

Verifică dacă există obstrucţii blocate în perii şi asigură-te că periile principale şi laterale sunt curate şi nu prezintă păr sau alte resturi.

Verifică dacă mopul lavabil trebuie înlocuit. Dacă mopul este prea uzat pentru a curăţa eficient, acesta trebuie înlocuit. Poţi achiziţiona un mop lavabil nou prin aplicaţie (meniu principal > găseşte accesorii > pachet mop de schimb XV1430) sau pe site-ul web Philips.

Verifică dacă rezervorul de apă este gol sau necesită completare.