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Robotul meu aspirator Philips HomeRun nu curăţă corespunzător

Dacă robotul tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun nu curăţă corespunzător, consultă cauzele posibile şi soluţiile de mai jos.

modele homerun

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU5000/10 , XU5000/20 , XU5100/10 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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