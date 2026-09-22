Robotul meu aspirator Philips HomeRun nu curăţă corespunzător
Dacă robotul tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun nu curăţă corespunzător, consultă cauzele posibile şi soluţiile de mai jos.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 7000.
Verifică dacă recipientul pentru praf este plin şi goleşte-l dacă este necesar.
Curăţă filtrul de aer din recipientul pentru praf şi asigură-te că filtrul de aer este corect pus la loc în recipientul pentru praf.
Verifică dacă există obstrucţii blocate în perii şi asigură-te că periile principale şi laterale sunt curate şi nu prezintă păr sau alte resturi.
Verifică dacă mopul lavabil trebuie înlocuit. Dacă mopul este prea uzat pentru a curăţa eficient, acesta trebuie înlocuit. Poţi achiziţiona un mop lavabil nou prin aplicaţie (meniu principal > găseşte accesorii > pachet mop de schimb XV1470) sau pe site-ul web Philips.
Verifică dacă rezervorul de apă este gol sau necesită completare.
Urmăreşte videoclipul de întreţinere al modelului tău de robot pentru instrucţiuni pas cu pas.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 3000.
Verifică dacă recipientul pentru praf este plin şi goleşte-l dacă este necesar.
Curăţă filtrul de aer din recipientul pentru praf şi asigură-te că filtrul de aer este corect pus la loc în recipientul pentru praf.
Verifică dacă există obstrucţii blocate în perii şi asigură-te că periile principale şi laterale sunt curate şi nu prezintă păr sau alte resturi.
Verifică dacă mopul lavabil trebuie înlocuit. Dacă mopul este prea uzat pentru a curăţa eficient, acesta trebuie înlocuit. Poţi achiziţiona un mop lavabil nou prin aplicaţie (meniu principal > găseşte accesorii > pachet mop de schimb XV1430) sau pe site-ul web Philips.
Verifică dacă rezervorul de apă este gol sau necesită completare.
Urmăreşte videoclipul de întreţinere al modelului tău de robot pentru instrucţiuni pas cu pas.
Dacă soluţiile de mai sus nu au ajutat la rezolvarea problemei, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 2000.
Verifică dacă recipientul pentru praf este plin şi goleşte-l dacă este necesar.
Curăţă filtrul de aer din recipientul pentru praf şi asigură-te că filtrul de aer este corect pus la loc în recipientul pentru praf.
Verifică dacă există obstrucţii blocate în perii şi asigură-te că periile principale şi laterale sunt curate şi nu prezintă păr sau alte resturi.
Verifică dacă mopul lavabil trebuie înlocuit. Dacă mopul este prea uzat pentru a curăţa eficient, acesta trebuie înlocuit. Poţi achiziţiona un mop lavabil nou prin aplicaţie (meniu principal > găseşte accesorii > pachet mop de schimb XV1430) sau pe site-ul web Philips.
Verifică dacă rezervorul de apă este gol sau necesită completare.
Urmăreşte videoclipul de întreţinere sau Ghidul de utilizare rapidă al modelului tău de robot pentru instrucţiuni pas cu pas.
Dacă paşii de mai sus nu au rezolvat problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 6000.
Asigură-te că filtrul, peria laterală şi peria principală sunt instalate corect.
Verifică coşul de gunoi şi goleşte-l dacă este plin.
Curăţă intrarea compartimentului pentru praf dacă este blocată de gunoi.
Verificaţi dacă există obstacole în perii şi îndepărtează firele de păr sau resturile.
Spală regulat peria principală, peria laterală, laveta pentru mop şi curăţă roţile pentru întreţinere. Usucă-le înainte de a le utiliza din nou.
Înlocuieşte orice piese uzate, inclusiv peria principală, capacul periei principale, peria laterală, laveta pentru mop şi filtrul.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XU5000/10 , XU5000/20 , XU5100/10 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›