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Robotul meu aspirator Philips HomeRun nu se goleşte automat

Dacă robotul tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun (modelele XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 şi X2100) nu se goleşte automat după ce termină curăţarea şi se întoarce la staţie, găseşte mai jos posibilele cauze şi soluţii.

modele cu staţie de golire automată

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU5100/10, XU5100/20, XU2100/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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