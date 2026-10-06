Robotul meu aspirator Philips HomeRun nu se goleşte automat

Modelele Philips HomeRun XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 şi XU2100 sunt echipate cu staţie de golire automată. După curăţare, recipientul pentru praf se goleşte automat în sacul de unică folosinţă din staţia de golire automată.



Pentru a te asigura că robotul goleşte automat recipientul pentru praf în sacul de unică folosinţă:

Asigură-te că staţia este conectată la priza de perete.

Asigură-te că sacul de praf de unică folosinţă este instalat corect. Sfat : urmăreşte videoclipul de mai jos despre utilizarea staţiei de golire automată a modelului tău de robot.

: urmăreşte videoclipul de mai jos despre utilizarea staţiei de golire automată a modelului tău de robot. Asigură-te că sacul de praf nu este plin.

Verifică capacul staţiei pentru a te asigura că este închis.

Dezactivează modul Silenţios sau modul Nu deranja din aplicaţia HomeRun.

Verifică dacă nu cumva orificiul de intrare al staţiei de golire automată este blocat.



Notă pentru modelul XU7100

Golirea automată nu va porni dacă amplasezi robotul înapoi la staţie cu mâna.

Golirea automată porneşte doar dacă robotul revine automat la staţie.

Notă pentru modelul XU5100

Curăţarea automată va începe atunci când readuci manual robotul la staţie şi când acesta revine automat la staţie.

Pentru a începe autocurăţarea manuală, deschide aplicaţia Philips HomeRun şi selectează robotul din lista „Roboţii mei”. Apoi fă clic pe butonul „Staţie” din pagina principală şi selectează „Începe autocurăţarea”.

Pentru a începe golirea automată după ce ai plasat manual robotul înapoi, deschide aplicaţia Philips HomeRun şi selectează robotul în lista „Roboţii mei”. Apoi, fă clic pe butonul meniului principal din colţul din stânga sus şi selectează „Setări de golire automată”. Aici poţi face clic pe butonul „Golire recipient de praf acum”.

Reţine că golirea automată poate fi efectuată doar o singură dată la 10 minute pentru a preveni supraîncălzirea motorului.



Dacă paşii de mai sus nu au rezolvat problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.