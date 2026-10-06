Robotul meu aspirator Philips HomeRun nu se conectează la aplicaţia Philips HomeRun
Dacă robotul tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun nu se conectează la aplicaţia Philips HomeRun, citeşte articolul de mai jos pentru a găsi cauze şi soluţii posibile.
Poţi asocia robotul cu aplicaţia Philips HomeRun atingând butonul „Adăugare robot” şi urmând instrucţiunile. Dacă asocierea eşuează, urmează paşii de mai jos pentru a rezolva problema:
Notă: Dacă reţeaua ta Wi-Fi acceptă atât 2,4 GHz, cât şi 5 GHz, alege 2,4 GHz pentru un semnal mai bun.
Verifică dacă robotul este pornit Verifică dacă robotul este încărcat complet, dacă staţia este conectată la o priză de perete şi dacă robotul este pornit.
Verifică parola Wi-Fi Asigură-te că ai introdus în aplicaţie parola corectă pentru reţeaua Wi-Fi de acasă.
Selectează modelul corect de robot Când adaugi robotul în aplicaţie, selectează modelul corect.
Cu staţie de golire automată: XU7100, XU5100, XU3110 sau XU3100
Fără staţie de golire automată: XU7000, XU5000, XU3000 sau XU2000
Cu staţie de andocare: XU6500
Verifică dacă robotul este în modul de configurare Wi-Fi. Pentru ca aplicaţia să fie asociată cu succes, robotul trebuie să fie în modul de configurare Wi-Fi. Butonul pornit/oprit şi butonul Acasă de pe robot luminează intermitent pentru a indica faptul că modul de configurare Wi-Fi este activat. Pentru a trece robotul în modul de configurare Wi-Fi, apasă şi menţine apăsat butonul pornit/oprit şi butonul Acasă împreună timp de trei secunde. Ledurile de pe butoane vor lumina intermitent portocaliu pentru a indica faptul că robotul este în modul de configurare Wi-Fi (vezi imaginea de mai jos).
Asigură-te că reţeaua Wi-Fi de acasă funcţionează corect Verifică-ţi conexiunea la internet. Dacă reţeaua este lentă, opreşte şi reporneşte routerul.
Amplasează staţia mai aproape de router Staţia de încărcare a robotului ar trebui să fie plasată într-o locaţie cu acoperire Wi-Fi bună. Amplasează staţia mai aproape de router pentru a avea un semnal Wi-Fi mai puternic.
Cea mai recentă versiune a aplicaţiei Philips HomeRun Verifică dacă foloseşti cea mai recentă versiune a aplicaţiei Philips HomeRun accesând magazinul de aplicaţii şi verificând dacă este disponibilă o actualizare.
Consultă videoclipurile noastre de mai jos, în funcţie de modelul tău, pentru instrucţiuni pas cu pas despre modul de conectare a robotului la aplicaţie.
Dacă paşii de mai sus nu au rezolvat problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XU5000/10, XU5000/20, XU5100/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›