Asistenţă Philips Nu se aude niciun sunet de la unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat

Dacă nu se aude niciun sunet de la unitatea pentru părinte, urmează sfaturile de depanare de mai jos pentru a rezolva problemele:

Atunci când sunetul este transmis de la unitatea pentru copil, luminile de nivel sonor de pe unitatea pentru părinţi vor clipi şi vor reacţiona la sunet. Asigură-te că lumina de conectare şi unitatea pentru părinte sunt pornite.

Este posibil ca unitatea pentru părinte să fie pe modul silenţios sau să fie setată la un nivel prea scăzut. Activează sunetul unităţii pentru părinte apăsând butonul rotund şi mărind volumul.

Este posibil ca nivelul de sensibilitate să fie setat la un nivel prea scăzut în meniul pentru părinte. Măreşte nivelul de sensibilitate din meniul pentru părinte.