Aparatul meu Philips Airfryer nu se afişează în lista de dispozitive din aplicaţia HomeID

Pentru HD9285, poţi personaliza presetările apăsând scurt pictograma presetării preferate şi reglând timpul şi/sau temperatura. Apoi apasă lung pe aceeaşi pictogramă de presetare până când dispozitivul începe să emită semnale sonore pentru a salva setările personale.

Pentru NA32x, NA33x şi Na34x, poţi personaliza presetările din fabrică astfel:

Apasă presetarea pe care doreşti să o modifici. Reglează timpul şi/sau temperatura. Apasă butonul pentru timp sau temperatură pentru a confirma. Apasă din nou butonul pentru timp sau temperatură pentru a reveni la meniul principal. Apasă şi ţine apăsat acelaşi buton de presetare timp de două secunde pentru a salva setările la preferate. Vei auzi un semnal sonor după salvarea setării.

De asemenea, poţi salva presetarea preferată folosind butonul de favorite „☆”:

Apasă butonul pornire/oprire pentru a porni aparatul. Apasă butonul de favorite „☆”. Apasă butonul de temperatură. Selectează temperatura. Apasă butonul de timp. Selectează timpul. După selectarea timpului, apasă butonul de timp pentru a reveni la meniul principal. Apasă şi ţine apăsat butonul de favorite „☆” timp de două secunde pentru a salva setările. Vei auzi un semnal sonor după salvarea setării. Pentru a începe procesul de gătire, apasă butonul de Start.

Pentru modelele de mai sus, pentru a reseta o presetare la timpul şi temperatura implicite, apasă scurt pictograma presetării preferate, apoi apasă lung pictograma aceleiaşi presetări până când aparatul emite semnale sonore.





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