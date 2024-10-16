ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Aparatul meu Philips Airfryer nu se afişează în lista de dispozitive din aplicaţia HomeID

Descoperă în articolul nostru de mai jos cum poţi găsi modelul dispozitivului Philips Airfryer în lista HomeID.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA462/70 , CP0625/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă