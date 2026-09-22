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Aspiratorul Philips AquaTrio fără fir afişează un cod de eroare

Pentru a afla ce înseamnă eroarea, pictograma sau codul de informaţii de pe afişajul AquaTrio seria 7000 sau 9000 şi cum se rezolvă problema, citeşte informaţiile din articolul nostru.

Consultă imaginea de mai jos.

aquatrio seria 9000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 .

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