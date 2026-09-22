Aspiratorul Philips AquaTrio fără fir afişează un cod de eroare

Consultă şi imaginea de mai jos pentru a identifica pictogramele codurilor de eroare şi de informaţii.



Coduri de eroare:

E1

Un cod de eroare E1 înseamnă că aparatul are o eroare de sistem. Pentru soluţionare, deconectează aparatul de la adaptor şi apoi reconectează-l la adaptor. Încearcă apoi să reporneşti aparatul. Dacă soluţia nu funcţionează, du aparatul la un centru de service Philips sau contactează-ne.



E2

un cod de eroare E2 (poate arăta ca 53 când este răsturnat) înseamnă că temperatura camerei în care aparatul este utilizat, depozitat sau încărcat este prea scăzută. Asigură-te că temperatura din cameră depăşeşte 5 °C. Dacă aparatul este utilizat şi depozitat la temperatura corectă şi afişează în continuare codul de eroare, contactează-ne.



E3

Un cod de eroare E3 înseamnă că temperatura camerei în care aparatul este utilizat, depozitat sau încărcat este prea mare. Asigură-te că temperatura din cameră este sub 35 °C. Nu expune aparatul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate (în apropierea radiatoarelor fierbinţi, a cuptoarelor cu microunde sau a maşinilor de gătit cu inducţie). Dacă aparatul este utilizat şi depozitat la temperatura corectă şi afişează în continuare codul de eroare, contactează-ne.



Coduri de informaţii:

i1

Codul de informaţii i1 înseamnă că rezervorul de apă murdară al aspiratorului Philips seria 7000 este plin. Goleşte-l.



i3

Un cod de informaţii i3 (s-ar putea să arate ca !E atunci când aparatul este răsturnat) capul de aspirare AquaSpin al aspiratorului Philips seria 7000 este blocată. Aceasta este o oprire de siguranţă. Verifică dacă, de exemplu, un cablu de alimentare sau o jucărie este blocată în capul de aspirare. De asemenea, verifică periile, rulmenţii, piesele motorului şi capacele pentru a găsi păr sau alte obstacole şi îndepărtează-le. Dacă nu există obstacole, este posibil ca oprirea şi pornirea aparatului să rezolve problema.



i5

Un cod de informaţii i5 (s-ar putea să arate ca !2 când aparatul este răsturnat) înseamnă că orificiile de admisie a aerului ale aspiratorului Philips seria 7000 sunt blocate. Aşa-numitele orificii de admisie a aerului se află în capul de aspirare. Verifică dacă există blocaje şi îndepărtează-le. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, verifică întregul pasaj de aer pentru blocaje şi elimină-le. Aceasta se referă la capul de aspirare, la tub şi la filtrul umed.



i6

Un cod de informaţii i6 (ar putea arăta ca !9 când aparatul este răsturnat)) înseamnă că trebuie să scoţi din priză aspiratorul Philips seria 7000 pentru utilizare, altfel nu va porni. Conectează aparatul numai în timpul programului CURĂŢARE AUTOMATĂ şi în timpul încărcării.



i7

şi codul de informaţii i7 înseamnă că este conectat un încărcător greşit la aspiratorul Philips seria 7000. Poţi să încarci aparatul numai cu adaptorul furnizat. Foloseşte numai adaptorul de 34 V S036-1A340100HE. Poţi găsi numărul corespunzător de adaptor pe adaptor. Un adaptor de schimb este disponibil sub codul de piesă XV1793.