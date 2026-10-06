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Bateria aspiratorului meu Philips AquaTrio se descarcă rapid

Dacă bateria aspiratorului tău Philips AquaTrio seria 7000 sau 9000 se descarcă prea repede, citeşte sfaturile de depanare de mai jos pentru a rezolva cu uşurinţă această problemă pe cont propriu.

aquatrio 7000 şi 9000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01, XW9383/01.

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