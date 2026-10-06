Bateria aspiratorului meu Philips AquaTrio se descarcă rapid

Aspiratorul tău Philips AquaTrio 7000 dispune de două setări diferite pentru puterea de aspirare: Modul normal umed (putere redusă) şi mod intens (putere mare).



Modul intens umed (pictograma cu două picături) este pentru curăţarea petelor foarte persistente. Se aplică mai multă apă şi are o putere de aspirare foarte puternică. La această setare, aparatul consumă foarte rapid bateria. Pentru utilizarea obişnuită de zi cu zi, recomandăm să selectezi modul normal umed (pictograma cu o singură picătură). Durata de funcţionare este de până la 30 de minute.