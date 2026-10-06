Bateria aspiratorului meu Philips AquaTrio se descarcă rapid
Dacă bateria aspiratorului tău Philips AquaTrio seria 7000 sau 9000 se descarcă prea repede, citeşte sfaturile de depanare de mai jos pentru a rezolva cu uşurinţă această problemă pe cont propriu.
Aspiratorul tău Philips AquaTrio 7000 dispune de două setări diferite pentru puterea de aspirare: Modul normal umed (putere redusă) şi mod intens (putere mare).
Modul intens umed (pictograma cu două picături) este pentru curăţarea petelor foarte persistente. Se aplică mai multă apă şi are o putere de aspirare foarte puternică. La această setare, aparatul consumă foarte rapid bateria. Pentru utilizarea obişnuită de zi cu zi, recomandăm să selectezi modul normal umed (pictograma cu o singură picătură). Durata de funcţionare este de până la 30 de minute.
Philips seria 9000 dispune de două setări diferite de putere. Pentru cantităţi obişnuite de praf şi murdărie, aspiratorul poate fi utilizat cel mai bine la setarea inferioară (-). Durata de funcţionare este de aproximativ 45 de minute. Setarea mai ridicată (+) este pentru curăţarea suprafeţelor foarte murdare. Te rugăm să reţii că bateria se consumă mai rapid la setarea mai ridicată (timp de funcţionare: 25 de minute).
Setarea mai ridicată a aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 (pictograma cu două picături) are o putere de aspirare foarte mare şi aplică mai multă apă. Ar trebui să fie folosită pentru a curăţa în special zone foarte murdare. La această setare, aparatul consumă foarte rapid bateria (timp de funcţionare < 25 min). Pentru utilizare obişnuită de zi cu zi, configuraţia aspirator şi mop trebuie utilizată la o setare inferioară (pictograma cu o singură picătură). Durata de funcţionare este de aproximativ 25 de minute.
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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XW7110/01, XW9383/01.