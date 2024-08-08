Modelul meu OneBlade 360 Connected nu se asociază cu telefonul meu

Dacă sistemul de operare al dispozitivului tău mobil a fost actualizat de la ultima asociere cu OneBlade, aceasta poate fi cauza problemei.
Pentru a rezolva această problemă, încearcă să resetezi conexiunea dintre OneBlade şi aplicaţie urmând aceşti paşi:
- Anulează asocierea OneBlade: ţine apăsat butonul de alimentare de pe OneBlade timp de 10 secunde pentru a reseta conexiunea. Inelul luminos va începe să lumineze albastru intermitent.
- Anulează asocierea dispozitivului mobil: deschide setările Bluetooth pe dispozitivul mobil şi selectează OneBlade din lista de dispozitive asociate. Atinge „Anulează asocierea” sau „Ignoră” pentru a elimina OneBlade din lista de dispozitive asociate.
După ce ai anulat asocierea OneBlade de pe dispozitivul mobil, încearcă să restabileşti conexiunea.Notă:
Instrucţiunile de utilizare pot diferi în funcţie de dispozitivul mobil pe care îl utilizezi. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru instrucţiuni detaliate.