Modelul meu OneBlade 360 Connected nu se asociază cu telefonul meu

Dacă sistemul de operare al dispozitivului tău mobil a fost actualizat de la ultima asociere cu OneBlade, aceasta poate fi cauza problemei.



Pentru a rezolva această problemă, încearcă să resetezi conexiunea dintre OneBlade şi aplicaţie urmând aceşti paşi:

Anulează asocierea OneBlade: ţine apăsat butonul de alimentare de pe OneBlade timp de 10 secunde pentru a reseta conexiunea. Inelul luminos va începe să lumineze albastru intermitent. Anulează asocierea dispozitivului mobil: deschide setările Bluetooth pe dispozitivul mobil şi selectează OneBlade din lista de dispozitive asociate. Atinge „Anulează asocierea” sau „Ignoră” pentru a elimina OneBlade din lista de dispozitive asociate.

După ce ai anulat asocierea OneBlade de pe dispozitivul mobil, încearcă să restabileşti conexiunea.Instrucţiunile de utilizare pot diferi în funcţie de dispozitivul mobil pe care îl utilizezi. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru instrucţiuni detaliate.