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Modelul meu OneBlade 360 Connected nu se asociază cu telefonul meu

Dacă OneBlade 360 Connected* nu se asociază cu dispozitivul mobil, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.

Îţi recomandăm să urmezi paşii din ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas.

*Te rugăm să reţii că aceste informaţii se aplică numai pentru OneBlade 360 Connected. Utilizatorii altor modele OneBlade îşi pot adăuga manual dispozitivele la profilurile lor din aplicaţia OneBlade, dar nu se pot conecta prin Bluetooth.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP4530/30 , QP4631/65 .

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