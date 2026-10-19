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Nu se poate trage apă din rezervorul de apă al espressorului Saeco

Atunci când nu se poate trage apă din rezervorul de apă al espressorului Saeco, aceasta se întâmplă deoarece în aparat a rămas aer care blochează alimentarea cu apă. Citeşte mai jos despre modalitatea în care poţi rezolva această problemă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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