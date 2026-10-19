Asistenţă Philips Nu se poate trage apă din rezervorul de apă al espressorului Saeco

Atunci când nu se poate trage apă din rezervorul de apă al espressorului Saeco, aceasta se întâmplă deoarece în aparat a rămas aer care blochează alimentarea cu apă. Citeşte mai jos despre modalitatea în care poţi rezolva această problemă.

Rezervorul de apă nu este introdus complet Este posibil ca rezervorul de apă să nu fie aşezat corect în aparat; din acest motiv, apa nu poate fi trasă.

• Pentru espressoarele cu rezervor de apă în partea frontală a aparatului, verifică dacă rezervorul de apă este împins complet în spate, pentru a te asigura că este bine introdus.

• Pentru espressoarele cu rezervor de apă în partea superioară a aparatului, asigură-te că zona de sub rezervorul de apă nu prezintă murdărie, particule sau boabe de cafea. Îndepărtarea aerului blocat Urmează paşii de mai jos pentru a extrage aerul rămas în espressor:

1. Opreşte aparatul

2. Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul de apă AquaClean (sau orice alt filtru de apă)

3. Umple rezervorul de apă şi repune-l în poziţie

4. PORNEŞTE aparatul. Când aparatul s-a încălzit, selectează apa fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte



Dacă foloseşti un filtru de apă AquaClean, urmează aceşti paşi suplimentari pentru a te asigura că filtrul este pregătit şi corect instalat pentru utilizare:

1. Scutură filtrul de apă AquaClean timp de 5 secunde

2. Introdu filtrul în poziţie răsturnată într-un vas/bol cu apă şi menţine poziţia până când nu mai ies bule de aer

3. Reintrodu filtrul în rezervorul de apă şi umple rezervorul cu apă

4. Reporneşte aparatul, opreşte-l şi reporneşte-l iar

5. Selectează apă fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte



Reţine: Dacă ai utilizat filtrul de apă AquaClean timp de peste 3 luni, înlocuieşte-l, deoarece poate fi înfundat. Duza de scurgere pentru apă fierbinte este înfundată (aparate cu Panarello/sistem de spumare a laptelui clasic) Când duza de scurgere pentru apă fierbinte s-a înfundat, scoate partea exterioară a panarello / sistemului clasic de spumare a laptelui şi verifică dacă duza de scurgere este înfundată cu calcar (particule albe în sau în jurul duzei de scurgere).

Dacă există depuneri de calcar, foloseşte o soluţie de detartrare pentru a le îndepărta.



Dacă aceste soluţii nu rezolvă problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.