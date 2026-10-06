Espressorul Saeco nu macină boabele de cafea.

Pentru a rezolva această problemă: deblochează pâlnia pentru cafea cu o coadă de lingură şi curăţ-o cu un aspirator, urmând aceşti paşi:



1. OPREŞTE aparatul şi aşteaptă până când nu se mai aude niciun sunet (aceasta poate dura 15-20 de secunde).

2. Scoate unitatea de preparare

3. Deschide capacul pâlniei pentru cafea premăcinată şi introdu coada de lingură în pâlnie. Reţine: dacă nu există pâlnie pentru cafea premăcinată, introdu coada de lingură în pâlnia de cafea de jos în sus

4. Mişcă coada de lingură în sus şi în jos până când cafeaua măcinată înfundată cade. Reţine: Poate fi necesară o oarecare forţă.

5. Îndepărtează cafeaua măcinată căzută cu un aspirator

6. Apoi pune aspiratorul pe ieşirea din pâlnia pentru cafea şi acoperă pâlnia pentru cafea premăcinată cu mâna. Invers, amplasează aspiratorul în partea de sus şi acoperă partea de jos

7. Aşază înapoi unitatea de preparare, reporneşte aparatul şi prepară un espresso

8. După preparare, verifică dacă în pâlnie nu este cafea măcinată. În caz contrar, repetă procedura de deblocare



Pentru a preveni blocarea pâlniei pentru cafea:

Nu turna/vărsa apă în recipientul pentru boabe de cafea

Curăţă săptămânal pâlnia pentru cafea