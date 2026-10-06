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Espressorul Saeco nu macină boabele de cafea.

Dacă espressorul Saeco nu macină boabele de cafea, dar râşniţa se roteşte, este necesar să deblochezi pâlnia pentru cafea şi să modifici setarea de măcinare. Găseşte mai multe informaţii mai jos.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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