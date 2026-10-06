Espressorul Saeco prezintă scurgeri

Chiar dacă reuşeşti să colectezi într-o ceaşcă apa de clătire din duza de scurgere, apa de clătire va ajunge întotdeauna în tava de scurgere. Acest lucru se datorează faptului că aparatul goleşte apa de clătire direct în tava de scurgere în timpul ciclului de clătire automată, pentru a gestiona clătirea circuitelor şi a asigura o performanţă optimă a aparatului.



Clătirea automată este efectuată când porneşti şi opreşti aparatul, după prepararea unei băuturi sau după ce foloseşti sistemul de spumare a laptelui.



Datorită acestei ape de clătire, este posibil să ai senzaţia că există întotdeauna apă în tava de scurgere sau că tava de scurgere se umple mai repede decât te aştepţi. Totuşi, acest lucru nu indică o scurgere a aparatului.



Notă: În cazul în care tava de scurgere este plină după prepararea a 2 ceşti de cafea sau se umple cu apă peste noapte, te sfătuim să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.