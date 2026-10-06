ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Espressorul Saeco prezintă scurgeri

În cazul în care constaţi că espressorul Saeco prezintă scurgeri, pot exista mai multe cauze. Citeşte în continuare pentru a afla mai multe:

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă