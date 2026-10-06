Espressorul Saeco nu prepară cafea

O unitate de preparare murdară sau înfundată poate preveni distribuirea cafelei din espressor. Este important să clăteşti unitatea de preparare săptămânal. Urmează paşii de mai jos sau vizionează tutorialul nostru video:

Opreşte aparatul şi aşteaptă până când este complet oprit şi nu mai scoate niciun zgomot (acest lucru durează aproximativ 15-20 de secunde) Deschide uşa de serviciu şi scoate unitatea de preparare apăsând butonul „PUSH” către partea dreaptă, menţinându-l şi trăgându-l spre tine Clăteşte temeinic unitatea de preparare cu apă călduţă şi las-o să se usuce liber înainte de a o aşeza înapoi