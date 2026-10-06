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Espressorul Saeco nu prepară cafea

Există mai multe cauze pentru care nu se distribuie cafea din espressorul Saeco, chiar dacă boabele de cafea sunt măcinate.
Mai jos vei găsi câteva moduri în care poţi să rezolvi singur problema.

Reţine: când utilizezi aparatul pentru prima dată, este normal ca în timpul primei preparări să se distribuie numai câteva picături de cafea. Prepară câteva ceşti de cafea pentru a optimiza extragerea cafelei cu caracterul compact al cafelei măcinate.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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