Espressorul Saeco nu prepară cafea

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Există mai multe cauze pentru care nu se distribuie cafea din espressorul Saeco, chiar dacă boabele de cafea sunt măcinate.
Mai jos vei găsi câteva moduri în care poţi să rezolvi singur problema.
Reţine: când utilizezi aparatul pentru prima dată, este normal ca în timpul primei preparări să se distribuie numai câteva picături de cafea. Prepară câteva ceşti de cafea pentru a optimiza extragerea cafelei cu caracterul compact al cafelei măcinate.
Când există aer captiv, aparatul emite un sunet puternic şi nu este posibilă tragerea apei din rezervorul de apă în espressor. Urmează paşii de mai jos pentru a remedia problema:
1. Opreşte aparatul
2. Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul AquaClean (sau orice alt filtru de apă)
3. Umple rezervorul de apă şi repune-l în poziţie
4. PORNEŞTE aparatul. Când aparatul s-a încălzit, selectează apa fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte
Dacă foloseşti un filtru de apă AquaClean, urmează aceşti paşi suplimentari pentru a te asigura că filtrul este pregătit şi corect instalat pentru utilizare:
1. Scutură filtrul de apă AquaClean timp de 5 secunde
2. Introdu filtrul în poziţie răsturnată într-un vas/bol cu apă şi menţine poziţia până când nu mai ies bule de aer
3. Reintrodu filtrul în rezervorul de apă şi umple rezervorul cu apă
4. Reporneşte aparatul, opreşte-l şi reporneşte-l iar
5. Selecteazî apă fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte
Reţine: Dacă ai utilizat filtrul de apă AquaClean timp de peste 3 luni, înlocuieşte-l, deoarece poate fi înfundat.
O unitate de preparare murdară sau înfundată poate preveni distribuirea cafelei din espressor. Este important să clăteşti unitatea de preparare săptămânal. Urmează paşii de mai jos sau vizionează tutorialul nostru video:
Atunci când nu mai este distribuită cafea, este posibil şi ca duza de scurgere să fie înfundată. Pentru a o curăţa, poţi utiliza un beţilor sau un ac pentru a îndepărta murdăria.
Când utilizezi funcţia pentru cafea premăcinată pentru a prepara cafeaua, aparatul trebuie să fie pornit şi pregătit de utilizare înainte de a adăuga cafea premăcinată în compartimentul pentru cafea premăcinată.
Utilizează numai o lingură plină de cafea măcinată cu lingura furnizată (şi îndepărtează excesul din partea de sus). Depăşirea cantităţii de cafea măcinată poate duce la umplerea excesivă a unităţii de preparare şi la anularea preparării cafelei. Cafeaua pudră vor fi aruncată şi nu se va produce cafea.
Când ai detartrat ultima oară espressorul? Toate aparatele au un indicator de detartrare dedicat, îţi recomandăm să detartrezi aparatul imediat ce acesta indică acest lucru. Dacă nu detartrezi espressorul, se poate acumula calcar la interior şi se poate produce o defecţiune.
Consultă manualul de utilizare pentru detartrarea espressorului.
Dacă compartimentul pentru cafea premăcinată este înfundat, cafeaua nu poate fi preparată. Pentru a rezolva problema, urmează paşii de mai jos sau clipurile cu instrucţiuni:
Dacă nu există o cantitate suficientă de boabe de cafea sau de apă înainte de prepararea cafelei, prepararea va fi abandonată, iar pudra de cafea va fi aruncată în recipientul pentru cafea măcinată.
Pentru a rezolva problema, asigură-te că ai suficiente boabe de cafea sau apă înainte de a începe prepararea.
Dacă aceste soluţii nu rezolvă problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SM8782/30, SM8885/00, SM6685/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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