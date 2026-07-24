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Nu îmi pot configura dispozitivele şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+

Dacă nu poţi configura sistemul de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD923/26R1 , SCD953/26 , SCD971/26 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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