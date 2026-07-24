Asistenţă Philips Nu îmi pot configura dispozitivele şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+

Dacă nu poţi configura sistemul de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat şi aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.

1. Verifică starea conexiunii Wi-Fi. Verifică dacă ai ales un identificator SSID al unei reţele care acceptă 2,4 GHz.

Verifică dacă semnalul Wi-Fi este puternic şi stabil. Dacă semnalul este slab, ia în considerare mutarea unităţii pentru copil într-o locaţie diferită, însă nu la o distanţă de peste 1,5 metri faţă de copil. Alternativ, resetează routerul Wi-Fi.

Utilizează un amplificator Wi-Fi pentru a obţine un semnal mai puternic. Utilizează acelaşi identificator SSID (numele reţelei) şi aceeaşi parolă pentru router şi amplificator.

Utilizează aceeaşi reţea Wi-Fi pentru dispozitivul inteligent (telefonul mobil) şi sistemul de monitorizare pentru copii.

Verifică LED-ul de pe unitatea pentru copil. Dacă luminează intermitent în roşu (în timpul conectării aplicaţiei cu unitatea pentru copil), identificatorul SSID introdus sau parola Wi-Fi este greşit(ă). Repetă procesul de configurare cu parola corectă.

Dacă LED-ul de pe unitatea pentru copil luminează în roşu continuu, sistemul de monitorizare pentru copii este conectat la routerul Wi-Fi, dar nu şi la internet. Verifică dacă ai acces la internet utilizând alte aplicaţii, cum ar fi YouTube, Facebook etc. Dacă alte aplicaţii nu returnează rezultate, remediază accesul la internet. Dacă ai acces la internet, este posibil ca serverul să fie temporar indisponibil. Aşteaptă 30 de minute şi repetă procesul de configurare.

Asigură-te că nu există alte dispozitive care interferează cu sistemul de monitorizare pentru copii. Dispozitivele precum cuptoarele cu microunde, laptopurile etc. pot interfera cu semnalul Wi-Fi. Încearcă o altă locaţie sau măreşte distanţa dintre aceste dispozitive şi sistemul de monitorizare pentru copii. 2. Scanează codul QR. Ţine dispozitivul inteligent cu codul QR la o distanţă adecvată faţă de camera de pe sistemul de monitorizare pentru copii. Distanţa trebuie să fie de 2-6 inchi (5-15 centimetri).

În cazul în care în continuare camera nu poate citi codul QR, asigură-te că există suficientă lumină în cameră. Verifică luminozitatea afişajului şi modific-o dacă este necesar.

Dacă este activat modul de noapte, opreşte-l, reglează luminozitatea afişajului şi încearcă din nou. Când sistemul de monitorizare pentru copii citeşte codul QR, vei auzi un sunet de confirmare, iar LED-ul de pe unitatea pentru copil devine alb. Când sistemul de monitorizare pentru copii citeşte codul QR, vei auzi un sunet de confirmare, iar LED-ul de pe unitatea pentru copil devine alb. 3. Verifică LED-urile. LED-ul alb indică faptul că unitatea pentru copil este conectată la routerul Wi-Fi. Sistemul de monitorizare pentru copii este pregătit pentru conectarea cu aplicaţia.

LED-ul verde indică faptul că acesta este pregătit pentru conectarea cu unitatea pentru părinte. 4. Adaugă în mod corect alte dispozitive şi alţi utilizatori. Poate că există deja trei persoane care îţi monitorizează copilul. Aplicaţia permite ca trei persoane/utilizatori să vizualizeze simultan. Dacă ai drepturi de administrator, poţi elimina accesul unuia dintre oaspeţi ca să poţi supraveghea tu. 5. Efectuează o resetare la setările din fabrică. Reţine că, pentru sistemul de monitorizare pentru copii Philips Avent premium conectat (SCD971, SCD973), datele privind somnul vor fi şterse în timpul resetării. Dacă doreşti să vezi datele după resetare, fă capturi de ecran din aplicaţie chiar înainte de aceasta.



Pentru resetare, urmează paşii de mai jos: Pe unitatea pentru părinte, apasă simultan butonul Mode (Mod) şi butonul True Talk Back timp de aproximativ 10 secunde. Când mesajul de pe ecran solicită confirmarea, atinge Continue (Continuare). Pe unitatea pentru copil, apasă butonul de pornire/oprire mai mult de 10 secunde. LED-ul luminează intermitent verde şi portocaliu alternativ. Resetarea la setările din fabrică este finalizată atunci când LED-ul luminează verde continuu. Trebuie să actualizezi toate setările, inclusiv identificatorul SSID al routerului Wi-Fi conectat (numele reţelei), parola şi utilizatorii aplicaţiei. Acum poţi conecta din nou la aplicaţie sistemul de monitorizare pentru copii. 6. Contactează-ne Ai în continuare probleme cu configurarea sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent conectat?

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