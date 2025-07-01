Simt durere sau disconfort în timpul pompării

Deși o oarecare sensibilitate iniţială poate fi normală, pomparea nu trebuie să fie dureroasă. Durerea sau disconfortul în timpul pompării sunt adesea cauzate de o pernă/flanşă, o protecţie sau inserţie pentru sân incorecte, de poziţionarea greşită a pompei, de setările incorecte de sucţiune sau de piesele uzate ale pompei.
Pomparea ar trebui să dea o senzaţie de tragere ritmică. Nu trebuie să se simtă ca o durere ascuţită, ca o arsură, ciupitură sau durere.
Durerea şi stresul pot interfera cu reflexul de ejecţie a laptelui (lactaţia), ceea ce poate face mai puţin eficientă colectarea laptelui. Pomparea confortabilă susţine atât debitul de lapte, cât şi experienţa generală de pompare.
Dacă simţi durere severă, sângerare, ai piele ruptă sau semne de infecţie, întrerupe utilizarea pompei şi consultă un cadru medical.
Utilizarea unui nivel de sucţiune prea ridicat poate cauza disconfort, durere la nivelul mamelonului şi durere în timpul pompării. Colectează laptele în mod confortabil şi eficient prin pomparea la nivelul maxim confortabil de sucţiune. Pentru a găsi nivelul maxim de sucţiune confortabil pentru tine, ajustează sucţiunea pe blocul motor până când ajungi la cel mai înalt nivel pe care îl poţi suporta fără durere, după care redu puterea de sucţiune cu două nivele.
Nivelul maxim de sucţiune confortabil variază în funcţie de fiecare sesiune de pompare şi oră a zilei (în special între timpul zilei şi noaptea), deci asigură-te că ajustezi setările dacă simţi durere sau disconfort.
Dacă pomparea devine dureroasă, redu imediat nivelul de sucţiune.
Poziţionarea incorectă poate cauza disconfort, durere şi flux redus de lapte.
Verifică dacă:
Mamelonul este centrat în pernă/flanşă sau în protecţia pentru sân
Perna/flanşa sau protecţia pentru sân se aşează confortabil pe sân
Pompa este asamblată corect
Toate componentele pompei sunt conectate în siguranţă
Dacă utilizezi pompa noastră hands-free sau pompa complet portabilă, verifică poziţionarea corectă a cupelor de colectare în interiorul sutienului înainte de a începe o sesiune de pompare.
O potrivire incorectă este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerii în timpul pompării.
Verifică dacă:
Mamelonul tău se mişcă liber în timpul pompării
Componentele pompei se potrivesc confortabil
Nimic nu freacă, nu ciupeşte, nu provoacă roşeaţă continuă sau lasă mamelonul neobişnuit de palid după pompare
Orice perne/flanşe, protecţii pentru sân sau inserţii au dimensiunea corectă pentru tine.
Numai pentru pompele de sân portabile hands-free Philips Avent Natural Care şi pompele de sân electrice hands-free Philips Avent
Este posibil ca dimensiunea mamelonului să se modifice în timp. Dacă pomparea a devenit inconfortabilă, în ciuda potrivirii anterioare, ia în considerare reverificarea dimensiunii protecţiei pentru sân sau a dimensiunii inserţiei.
Dacă protecţia sau inserţia pentru sân nu se potriveşte corect, încearcă o dimensiune diferită.