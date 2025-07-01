Asistenţă Philips Simt durere sau disconfort în timpul pompării

Deși o oarecare sensibilitate iniţială poate fi normală, pomparea nu trebuie să fie dureroasă. Durerea sau disconfortul în timpul pompării sunt adesea cauzate de o pernă/flanşă, o protecţie sau inserţie pentru sân incorecte, de poziţionarea greşită a pompei, de setările incorecte de sucţiune sau de piesele uzate ale pompei.

Pomparea ar trebui să dea o senzaţie de tragere ritmică. Nu trebuie să se simtă ca o durere ascuţită, ca o arsură, ciupitură sau durere.

Durerea şi stresul pot interfera cu reflexul de ejecţie a laptelui (lactaţia), ceea ce poate face mai puţin eficientă colectarea laptelui. Pomparea confortabilă susţine atât debitul de lapte, cât şi experienţa generală de pompare.

Dacă simţi durere severă, sângerare, ai piele ruptă sau semne de infecţie, întrerupe utilizarea pompei şi consultă un cadru medical.

Pasul 1: Verifică nivelul de sucţiune Utilizarea unui nivel de sucţiune prea ridicat poate cauza disconfort, durere la nivelul mamelonului şi durere în timpul pompării. Colectează laptele în mod confortabil şi eficient prin pomparea la nivelul maxim confortabil de sucţiune. Pentru a găsi nivelul maxim de sucţiune confortabil pentru tine, ajustează sucţiunea pe blocul motor până când ajungi la cel mai înalt nivel pe care îl poţi suporta fără durere, după care redu puterea de sucţiune cu două nivele. Nivelul maxim de sucţiune confortabil variază în funcţie de fiecare sesiune de pompare şi oră a zilei (în special între timpul zilei şi noaptea), deci asigură-te că ajustezi setările dacă simţi durere sau disconfort. Dacă pomparea devine dureroasă, redu imediat nivelul de sucţiune. Pasul 2: Verifică modul în care porţi pompa Poziţionarea incorectă poate cauza disconfort, durere şi flux redus de lapte. Verifică dacă: Mamelonul este centrat în pernă/flanşă sau în protecţia pentru sân

Perna/flanşa sau protecţia pentru sân se aşează confortabil pe sân

Pompa este asamblată corect

Toate componentele pompei sunt conectate în siguranţă Dacă utilizezi pompa noastră hands-free sau pompa complet portabilă, verifică poziţionarea corectă a cupelor de colectare în interiorul sutienului înainte de a începe o sesiune de pompare. Pasul 3: Verifică fixarea pompei O potrivire incorectă este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerii în timpul pompării. Verifică dacă: Mamelonul tău se mişcă liber în timpul pompării

Componentele pompei se potrivesc confortabil

Nimic nu freacă, nu ciupeşte, nu provoacă roşeaţă continuă sau lasă mamelonul neobişnuit de palid după pompare

Orice perne/flanşe, protecţii pentru sân sau inserţii au dimensiunea corectă pentru tine. Numai pentru pompele de sân portabile hands-free Philips Avent Natural Care şi pompele de sân electrice hands-free Philips Avent Este posibil ca dimensiunea mamelonului să se modifice în timp. Dacă pomparea a devenit inconfortabilă, în ciuda potrivirii anterioare, ia în considerare reverificarea dimensiunii protecţiei pentru sân sau a dimensiunii inserţiei. Dacă protecţia sau inserţia pentru sân nu se potriveşte corect, încearcă o dimensiune diferită. Pentru pompa de sân electrică portabilă hands-free Philips Avent Natural Care – vezi articolul nostru cu întrebări frecvente „Cum aleg dimensiunea corectă a protecţiei pentru sân/mamelon pentru pompa mea de sân?” Pentru pompa de sân electrică hands-free Philips Avent – vezi articolul nostru cu întrebări frecvente „Cum aleg dimensiunea corectă a protecţiei pentru sân/mamelon?” Pasul 4: Verifică piesele pompei Piesele uzate sau deteriorate ale pompei pot afecta confortul şi performanţa de pompare.

Inspectează membrana de silicon şi alte componente ale pompei pentru a detecta: Rupturi

Fisuri

Găuri

Semne de uzură sau deteriorare

Dacă există componente deteriorate, nu le mai utiliza şi înlocuieşte-le înainte de a pompa din nou. Pasul 5: Pregăteşte-te pentru o sesiune de pompare confortabilă Relaxarea şi confortul pot ajuta la susţinerea fluxului de lapte şi la o pompare mai confortabilă. Înainte de pompare: Aşază-te într-o poziţie comodă

Uită-te la bebeluşul tău, gândeşte-te la el sau păstrează o fotografie în apropiere pentru a ajuta la susţinerea fluxului de lapte

Pompează într-un mediu calm, dacă este posibil

Aplică un prosop cald pe sân

Masează uşor sânul înainte de a pompa

Finalizează modul de stimulare al pompei înainte de a comuta la modul de colectare Pasul 6: Ai grijă de mameloanele iritate Dacă mameloanele tale sunt sensibile după pompare: Lasă-le să se usuce între sesiuni

Ia în considerare utilizarea cremei pentru mameloane dacă este recomandată de medicul tău specialist

Utilizează tampoane pentru sâni sau cupe pentru sâni, dacă este necesar, pentru a reduce frecarea Ascultă-ţi întotdeauna corpul. Dacă durerea continuă, se agravează sau apare în timpul fiecărei sesiuni de pompare, nu mai utilizaţi pompa şi consultă un cadru medical. Încă mai simţi disconfort? Dacă simţi în continuare durere sau disconfort după parcurgerea paşilor de mai sus: Consultă manualul de utilizare al pompei

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