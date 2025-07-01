ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Simt durere sau disconfort în timpul pompării

Deși o oarecare sensibilitate iniţială poate fi normală, pomparea nu trebuie să fie dureroasă. Durerea sau disconfortul în timpul pompării sunt adesea cauzate de o pernă/flanşă, o protecţie sau inserţie pentru sân incorecte, de poziţionarea greşită a pompei, de setările incorecte de sucţiune sau de piesele uzate ale pompei.

Pomparea ar trebui să dea o senzaţie de tragere ritmică. Nu trebuie să se simtă ca o durere ascuţită, ca o arsură, ciupitură sau durere.

Durerea şi stresul pot interfera cu reflexul de ejecţie a laptelui (lactaţia), ceea ce poate face mai puţin eficientă colectarea laptelui. Pomparea confortabilă susţine atât debitul de lapte, cât şi experienţa generală de pompare.

Dacă simţi durere severă, sângerare, ai piele ruptă sau semne de infecţie, întrerupe utilizarea pompei şi consultă un cadru medical.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11 , SCF554/11 , SCF552/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă