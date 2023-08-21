Aspiratorul fără fir Philips seria 8000 are o putere de aspirare scăzută
Dacă puterea de aspirare a aspiratorului fără fir Philips seria 8000 nu corespunde aşteptărilor, pot exista mai multe motive. Caută numele modelului aspiratorului pe cadru şi descoperă cum să rezolvi singur această problemă în următoarele secţiuni.
Filtrul şi/sau ciclonul este/sunt murdar(e) Dacă filtrul şi/sau ciclonul (partea colorată din compartimentul pentru praf) este/sunt murdar(e), vei observa că puterea de aspirare va scădea. Pentru a rezolva această problemă, urmează instrucţiunile pentru a curăţa ambele componente:
Compartiment pentru praf/ciclon
Opreşte aparatul (imaginea A1).
Scoate compartimentul apăsând butonul în timp ce ţii aparatul la un unghi de 45 de grade (imaginea 2).
Ridică partea colorată pentru a avea acces la compartiment (imaginea A3). Asigură-te că îndepărtezi părul şi murdăria blocate în ciclon.
Goleşte compartimentul pentru praf (imaginea A4).
Clăteşte compartimentul pentru praf la robinet. Evită utilizarea maşinii de spălat vase (imaginea A5).
Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile A6-A7).
Filtru
Scoate carcasa filtrului din partea colorată, rotind-o în sens antiorar (imaginea B8).
Scoate filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginea B9).
Loveşte uşor ambele componente de coşul de gunoi pentru a le curăţa (imaginea B10).
Clăteşte filtrul de burete (imaginea B11) şi strânge-l până când iese apă curată (imaginea B12). Reţine, nu trebuie să clăteşti carcasa filtrului.Notă: pentru cele mai bune rezultate de curăţare, lasă apa să treacă prin filtru, cu clapeta filtrului orientată în jos, permiţând eliminarea prafului bine fixat.
Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea B13).
Reasamblează componentele (imaginile B14-16).
Recipientul de praf nu este fixat corect în aparat În cazul în care compartimentul pentru praf nu este fixat corect, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te de fixarea corespunzătoare a compartimentului pentru praf , aliniind mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie. Poţi verifica 1:10-1:15 în videoclipul de mai jos.
Notă:
Asigură-te că aliniezi mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.
Asigură-te că filtrul este spălat cel puţin o dată pe lună atunci când utilizezi aparatul în mod regulat.
Pentru instrucţiuni mai detaliate, poţi viziona videoclipul însoţitor de mai jos.
Un obiect este blocat în pasajul fluxului de aer Un obiect extern poate fi blocat în pasajul fluxului de aer. Asigură-te că aparatul este oprit. Curăţă capul de aspirare urmând paşii din manualul de utilizare sau din videoclipul de mai jos. Verifică tubul îndepărtându-l din aparatul principal. De asemenea, verifică dacă există obiecte blocate în aspiratorul portabil. Îndepărtează obiectul din capul de aspirare sau din tub şi reporneşte aparatul. Filtrul nu este prezent în aparat Dacă filtrul nu este prezent în aparat, acest lucru poate cauza probleme legate de puterea de aspirare. Asigură-te că filtrul este în aparat şi este asamblat corect. Când conectezi compartimentul pentru praf la aparat, este important să aliniezi mai întâi partea superioară a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie. Canalele de aer de pe capul de aspirare şi ştergere sunt blocate În cazul în care canalele de aer de pe capul de aspirare şi ştergere sunt blocate, puterea de aspirare poate scădea. Pentru a rezolva această problemă, urmează instrucţiunile pentru a curăţa capul de aspirare:
Deschide capacele canalelor de aer de pe ambele părţi ale balamalei capului de aspirare (imaginea D1).
Curăţă canalele (imaginea D2).
Închide capacele şi întoarce invers capul de aspirare (imaginile D3 şi D4).
Curăţă obturatoarele fluxului de aer de pe ambele părţi ale capului de aspirare (imaginea D5).
Dacă ai verificat cele de mai sus şi aparatul are în continuare o putere de aspirare mai mică decât de obicei, te rugăm să îl duci la un centru de service Philips sau să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.
Compartimentul pentru praf este plin Când compartimentul pentru praf al aspiratorului Philips este plin, puterea de aspirare va fi mai mică decât de obicei. Goleşte compartimentul pentru praf pentru a recâştiga suficientă putere de aspirare (imaginile A1-A3).
Filtrul este murdar Dacă filtrul este murdar, vei observa că puterea de aspirare va scădea. Pentru a rezolva această problemă, urmează instrucţiunile pentru a curăţa filtrul:
Scoate compartimentul pentru praf din aparat (imaginea B2).
Scoate carcasa filtrului din compartimentul pentru praf şi îndepărtează filtrul de burete lavabil din carcasa filtrului (imaginile B3-B4).
Loveşte uşor filtrul de burete de coşul de gunoi pentru a elibera murdăria desprinsă şi clăteşte filtrul de burete la robinet (imaginea B5). Carcasa filtrului nu poate fi spălată.
Strânge-l până când iese apă curată (imaginile B6-B7).
Loveşte uşor carcasa filtrului de coşul de gunoi(imaginea B8).
Lasă filtrul să se usuce timp de 24 de ore (imaginea B9).
Reasamblează componentele (imaginea B10).
Pentru mai multe informaţii, consultă videoclipul de mai jos.
Notă: pentru performanţe optime, recomandăm curăţarea lunară a filtrului aspiratorului şi înlocuirea filtrului la fiecare 6 luni.
Compartimentul pentru praf şi/sau ciclonul este/sunt murdar(e) În cazul în care compartimentul pentru praf şi/sau ciclonul (partea colorată din compartimentul pentru praf) este/sunt murdar(e), vei observa că puterea de aspirare va scădea. Pentru a rezolva această problemă, urmează instrucţiunile de mai jos pentru a curăţa ambele componente:
Opreşte aparatul.
Scoate compartimentul pentru praf din aparat (imaginea A1).
Scoate capacul şi goleşte compartimentul pentru praf (imaginile A2-A3). Asigură-te că părul şi murdăria blocate în ciclon sunt, de asemenea, îndepărtate.
Scoate filtrul şi curăţă interiorul compartimentului pentru praf cu apă sau cu o cârpă umedă (imaginile 5-6). Evită utilizarea maşinii de spălat vase.
Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile 6-9).
Peria rotativă este blocată Sub peria aspiratorului fără fir Philips se poate prinde murdărie sau păr. Acest lucru poate cauza blocarea periei rotative şi vei observa că puterea de aspirare va scădea.Urmează paşii de mai jos pentru a curăţa peria aspiratorului:
Îndepărtează peria cu butonul uşor şi scoate capacul lateral (imaginile 1-3)
Îndepărtează firele de păr de pe perie şi de sub capac cu mâna sau foloseşte o foarfecă (imaginea 4).
Pune capacul lateral înapoi împingându-l până când auzi un clic şi fixează peria înapoi în poziţie (imaginile 5-7).Acum, aspiratorul poate fi utilizat din nou.
Capacul recipientului de praf nu este conectat corect la recipientul de praf sau recipientul de praf nu este fixat corect în aparat În ambele cazuri, puterea de aspirare va scădea. Asigură-te că fixezi corect capacul recipientului de praf pe recipientul de praf şi recipientul de praf în aparat (consultă imaginea de mai jos). Filtrul nu este prezent în aparat Asigură-te că filtrul este în aparat şi este asamblat corect (vezi imaginea de mai jos). Dacă ai verificat cele de mai sus şi aparatul are în continuare o putere de aspirare mai mică decât de obicei, te rugăm să îl duci la un centru de service Philips sau să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›