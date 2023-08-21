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Aspiratorul fără fir Philips seria 8000 are o putere de aspirare scăzută

Dacă puterea de aspirare a aspiratorului fără fir Philips seria 8000 nu corespunde aşteptărilor, pot exista mai multe motive. Caută numele modelului aspiratorului pe cadru şi descoperă cum să rezolvi singur această problemă în următoarele secţiuni.

Modelele din seria 8000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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