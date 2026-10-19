ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Espressorul Philips îmi cere să-l detartrez după instalarea filtrului AquaClean

Există câteva motive pentru care espressorul Philips îţi cere să detartrezi aparatul după instalarea filtrului AquaClean. Vezi mai jos soluţiile posibile. Reţine: Este important să reţii că dacă utilizezi deja un filtru de apă AquaClean, la un moment dat după 8 cicluri ale filtrului tot trebuie să detartrezi aparatul.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP1221/20, EP3349/70, EP3347/90. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă