Espressorul Philips îmi cere să-l detartrez după instalarea filtrului AquaClean

După ce ai instalat filtrul AquaClean şi l-ai activat, ledul AquaClean devine albastru pentru a confirma că filtrul de apă AquaClean este activ.



Dacă ledul AquaClean nu este albastru, aceasta indică faptul că filtrul nu este activ şi va trebui să îl instalezi şi activezi. Pentru a face acest lucru, urmează paşii de mai jos sau urmăreşte videoclipul:



1. Agită filtrul timp de aproximativ 5 secunde.

2. Introdu filtrul cu capul în jos într-un vas cu apă rece, scutură-l/apasă-l puţin şi aşteaptă până când nu mai ies bule de aer.

3. Filtrul este acum pregătit pentru utilizare şi poate fi introdus în rezervorul de apă

4. PORNEŞTE aparatul.

5. Introdu filtrul vertical pe conexiunea filtrului în rezervorul de apă. Apasă-l până la cel mai jos punct posibil

6. Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi pune-l înapoi în aparat

7. Apasă şi ţine apăsată pictograma filtrului AquaClean timp de 3 secunde până când ledurile se aprind intermitent

8. Pune un castron sub gura de scurgere pentru apă fierbinte şi apasă butonul de pornire. Aparatul va distribui puţină apă fierbinte.

9. După ce ai terminat, ledul filtrului AquaClean devine albastru, ceea ce indică faptul că filtrul de apă AquaClean este activat.



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