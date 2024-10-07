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Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează

Dacă te confrunţi cu o tetină aplatizată sau tetina este trasă în biberon, supapa anticolici poate fi blocată sau prinsă împreună cu tetina. Mai jos vei găsi mai multe informaţii şi paşi care te vor ajuta să rezolvi acest lucru.
Dar mai întâi este important să ştii ce tip de tetină de hrănire deţii: Natural sau Natural Response.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY906/03 , SCF657/27 , SCF039/17 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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