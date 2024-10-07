Asistenţă Philips Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează

Dacă te confrunţi cu o tetină aplatizată sau tetina este trasă în biberon, supapa anticolici poate fi blocată sau prinsă împreună cu tetina. Mai jos vei găsi mai multe informaţii şi paşi care te vor ajuta să rezolvi acest lucru.

Dar mai întâi este important să ştii ce tip de tetină de hrănire deţii: Natural sau Natural Response.



Ce tetină de hrănire Philips Avent deţin? Noua tetină Natural Response poate fi recunoscută după următoarele caracteristici: Fantă în vârful tetinei, în loc de gaură;

Răsucire în jurul „petalelor”;

Sigla PHILIPS AVENT gri pe biberon.

Pentru a verifica dacă deţii tetina Natural cu design original sau tetina Natural Response nouă, consultă ilustraţia de mai jos. Pentru a verifica dacă deţii tetina Natural cu design original sau tetina Natural Response nouă, consultă ilustraţia de mai jos. Găseşte şi fixează supapa anticolici în tetina Natural La tetina Natural anterioară, supapa anticolici se află sub unul dintre numerele imprimate la baza tetinei. Tetinele Natural au trei indicatoare numerice pe laterale, iar noile tetine Natural Response au doar unul.



Curăţă regulat tetinele de hrănire pentru a evita orice blocaj în supapa anticolici. Ţine tetina de sub supapă şi trage ferm de vârf, până când vezi că se deschide supapa.



În cazul în care tetina se aplatizează în timpul hrănirii, urmează paşii de mai jos cu privire la modul în care poţi remedia acest lucru: Scoate tetina din biberon folosind degetele tale curate sau un cleşte. Găseşte supapa care se află sub unul dintre numerele imprimate la baza tetinei. Trage tetina în lateral, asigurându-te că supapa este deasupra în timp ce tragi de supapă în lateral. Trage ferm până când vezi că supapa se deschide. După deschidere, poţi continua alimentarea. Găseşte şi fixează supapa anticolici în tetina Natural Response La noua tetină Natural Response, supapa anticolici se află în partea opusă numărului imprimat la baza tetinei. Curăţă tetinele în mod regulat pentru a evita orice blocaj în supapa anticolici. Masează uşor supapa între degetele curate pentru a o deschide din nou. Nu trage de vârful tetinei prea tare pentru a evita ruperea acesteia.