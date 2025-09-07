Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează

Este posibil ca o baterie de periuţă de dinţi care nu este complet încărcată să necesite mai multă energie pentru ca periuţa de dinţi să vibreze. Îţi recomandăm să o încarci timp de cel puţin 24 ore. Poţi lăsa periuţa de dinţi pe încărcător pentru a evita repetarea acestui lucru.



Dacă nu ai utilizat periuţa de dinţi timp de o lună sau mai mult, este posibil ca bateria să se fi descărcat. Pune mânerul pe încărcător. Bateria se încarcă, dar poate dura câteva minute până când indicatorul bateriei se aprinde. Îţi recomandăm să încarci periuţa de dinţi timp de cel puţin 24 ore.

