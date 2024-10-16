Asistenţă Philips Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat

Dacă aplicaţia HomeID se blochează frecvent, încearcă pe rând următoarele opţiuni:

1. Închide şi reporneşte aplicaţia HomeID.

2. Asigură-te că ai instalat cea mai recentă versiune a aplicaţiei HomeID. Caută actualizări pe App Store.

3. Reporneşte telefonul.

4. Şterge memoria cache a telefonului (Setări/HomeID/Ştergere cache)

5. Ca ultimă opţiune, poţi elimina şi reinstala aplicaţia HomeID.

Dacă niciunul dintre sfaturile de mai sus nu a funcţionat, te rugăm să contactezi serviciul local de asistenţă pentru clienţi Philips.

