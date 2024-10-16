Asistenţă Philips
Aplicaţia Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Dacă aplicaţia HomeID se blochează frecvent, încearcă pe rând următoarele opţiuni:
1. Închide şi reporneşte aplicaţia HomeID.
2. Asigură-te că ai instalat cea mai recentă versiune a aplicaţiei HomeID. Caută actualizări pe App Store.
3. Reporneşte telefonul.
4. Şterge memoria cache a telefonului (Setări/HomeID/Ştergere cache)
5. Ca ultimă opţiune, poţi elimina şi reinstala aplicaţia HomeID.
Dacă niciunul dintre sfaturile de mai sus nu a funcţionat, te rugăm să contactezi serviciul local de asistenţă pentru clienţi Philips.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›