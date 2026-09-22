Aspiratorul Philips AquaTrio produce un sunet puternic sau neobişnuit

1. Când tragi aparatul înapoi (consultă imaginea A) pentru a începe curăţarea, auzi un sunet puternic de clic. Acesta este comportamentul normal al dispozitivului şi nu trebuie să te îngrijoreze.



2. Păr sau alte obstacole pot fi încurcate în periile din microfibră.

Verifică periile din microfibră pentru a identifica obstacole şi îndepărtează-le (consultă imaginea B).

Opreşte aparatul şi scoate periile din microfibră rotindu-le în sens antiorar. Dacă periile sunt dificil de îndepărtat, poţi folosi mânerul periei de curăţare pentru a le debloca. Îndepărtează firele de păr încurcate sau alte obstacole cu degetele sau introdu o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia.

: Asigură-te că staţia de curăţare automată şi depozitare este poziţionată pe o suprafaţă plană şi că AquaSpin este amplasat în mijlocul tăvii.Poţi viziona videoclipul de mai jos pentru instrucţiuni pas cu pas despre cum să scoţi periile din microfibră din aparat.Dacă ai verificat toate cele de mai sus şi aspiratorul scaote în continuare un sunet, atunci poate avea o defecţiune tehnică. În acest caz, te rugăm să ne contactezi.