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Aspiratorul Philips AquaTrio produce un sunet puternic sau neobişnuit

Dacă aspiratorul Philips AquaTrio produce un sunet puternic sau neobişnuit, pot exista unele cauze posibile. În funcţie de modelul tău, află mai jos cum să rezolvi această problemă.

modelele aquatrio

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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