Aspiratorul Philips AquaTrio produce un sunet puternic sau neobişnuit
Dacă aspiratorul Philips AquaTrio produce un sunet puternic sau neobişnuit, pot exista unele cauze posibile. În funcţie de modelul tău, află mai jos cum să rezolvi această problemă.
1. Când tragi aparatul înapoi (consultă imaginea A) pentru a începe curăţarea, auzi un sunet puternic de clic. Acesta este comportamentul normal al dispozitivului şi nu trebuie să te îngrijoreze.
2. Păr sau alte obstacole pot fi încurcate în periile din microfibră. Verifică periile din microfibră pentru a identifica obstacole şi îndepărtează-le (consultă imaginea B).
Opreşte aparatul şi scoate periile din microfibră rotindu-le în sens antiorar. Dacă periile sunt dificil de îndepărtat, poţi folosi mânerul periei de curăţare pentru a le debloca.
Îndepărtează firele de păr încurcate sau alte obstacole cu degetele sau introdu o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia.
Notă: Asigură-te că staţia de curăţare automată şi depozitare este poziţionată pe o suprafaţă plană şi că AquaSpin este amplasat în mijlocul tăvii.
Poţi viziona videoclipul de mai jos pentru instrucţiuni pas cu pas despre cum să scoţi periile din microfibră din aparat.
Dacă ai verificat toate cele de mai sus şi aspiratorul scaote în continuare un sunet, atunci poate avea o defecţiune tehnică. În acest caz, te rugăm să ne contactezi.
Dacă aspiratorul Philips AquaTrio seria 9000 produce un sunet puternic sau neobişnuit, pot exista unele cauze posibile:
Configuraţie exclusiv aspirator Pot exista fire de păr sau alte obiecte încurcate în jurul periei rotative Verifică dacă peria rotativă prezintă obstacole şi îndepărtează-le (vezi imaginea a) 1. Trage în jos pârghia de blocare de pe partea laterală a capului de aspirare cu LED (1) şi glisează peria rotativă afară din capul de aspirare cu LED (2). 2. Poţi îndepărta părul sau firele încurcate de pe peria rotativă glisând peria în jos cu o mână sau poţi introduce o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia. 3. Glisează peria rotativă înapoi în capul de aspirare cu LED (1) şi împinge în sus pârghia de blocare pentru a bloca peria rotativă în capul de aspirare cu LED (vei auzi un clic).
Obstacole blochează filtrul ciclonic Verifică dacă există obstacole şi îndepărtează-le (vezi imaginea b) 1. Roteşte filtrul ciclonic în sens orar (1) şi scoate-l din compartimentul pentru praf (2). 2. Îndepărtează părul şi murdăria care sunt blocate în filtrul ciclonic şi sub acesta. 3. Aşază la loc filtrul ciclonic (1) şi roteşte-l în sens antiorar (2) pentru a-l fixa înapoi în compartimentul pentru praf. Atenţie: Asigură-te că strângi complet filtrul ciclonic atunci când îl pui înapoi. Roteşte filtrul ciclonic până când nu se mai poate roti şi este fixat complet.
Dacă ai verificat toate cele de mai sus şi aspiratorul produce în continuare un zgomot, poate avea o defecţiune tehnică. În acest caz, te rugăm să ne contactezi.
Configuraţie aspirator şi mop Este posibil să existe fire de păr sau alte obiecte încâlcite în jurul periilor din microfibră Verifică dacă periile din microfibră prezintă obstacole şi îndepărtează-le (vezi imaginea c) 1. Opreşte aparatul şi scoate periile din microfibră rotindu-le în sens antiorar. Dacă periile sunt dificil de îndepărtat, poţi folosi mânerul periei de curăţare pentru a le debloca. 2. Îndepărtează firele de păr încurcate sau alte obstacole cu degetele sau introdu o lamă a unei foarfeci prin canelura de pe peria rotativă pentru a tăia părul şi firele care s-au încurcat în jurul acesteia.
Notă: asigură-te că staţia de curăţare automată şi depozitare este poziţionată pe o suprafaţă plană şi capul de aspirare AquaSpin este amplasat în mijlocul tăvii
Dacă ai verificat toate cele de mai sus şi aspiratorul produce în continuare un zgomot, poate avea o defecţiune tehnică. În acest caz, te rugăm să ne contactezi.
Dacă aspiratorul Philips AquaTrio (Pro) produce un sunet puternic sau neobişnuit, pot exista unele cauze posibile. Descoperă aici cum să rezolvi această problemă.
Motorul AquaTrio (Pro) puternic este pornit Aspiratorul Philips AquaTrio (Pro) este echipat cu un motor foarte puternic, ceea ce îl face mai zgomotos decât alte aspiratoare.
Un obiect a rămas blocat în capul de aspirare Este posibil ca aspiratorul să fi aspirat un obiect (de exemplu, o pietricică), care a rămas prins în capul de aspirare, provocând un huruit. Deschide capacul capului de aspirare şi îndepărtează obiectul prins.
Periile sunt uzate Când periile AquaTrio (Pro) sunt uzate, aspiratorul poate produce un sunet mai puternic decât de obicei. În acest caz, înlocuieşte periile. Notă: periile AquaTrio (Pro) trebuie înlocuite la fiecare 6 luni.
Există o defecţiune tehnică Dacă ai verificat toate cele de mai sus şi aspiratorul produce în continuare un zgomot, s-ar putea să aibă o defecţiune tehnică. În acest caz, te rugăm să ne contactezi.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›