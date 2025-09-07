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Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare

În cazul în care capul de periere cade de pe periuţa de dinţi, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.

Îţi recomandăm să urmezi paşii în ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX6600/42 , HX6600/41 , HX6500/23 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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