Aspiratorul fără fir Philips nu alunecă bine pe covoare
Dacă aspiratorul fără fir Philips nu alunecă uşor pe covoare, citeşte mai jos pentru a descoperi ce poţi face pentru a rezolva această problemă.
Îţi recomandăm să alegi setarea cea mai redusă pentru aspirarea covoarelor cu aspiratorul fără fir, mai ales în cazul covoarelor groase. Setările mai ridicate sunt foarte puternice şi pot produce putere de aspirare prea mare pe covor, ceea ce îngreunează alunecarea aparatului.
Poate fi mai dificil să aspiri covoare la anumite unghiuri cu aspiratorul fără fir Philips. Acest lucru se poate datora direcţiei cutelor. Dacă întâmpini dificultăţi atunci când aspiri într-o direcţie, încearcă să schimbi direcţia până când găseşti unghiul care oferă cea mai bună alunecare. De asemenea, poţi încerca să ţii tubul la un unghi mai redus, astfel încât capul de aspirare să alunece cu uşurinţă pe covor. Se recomandă să aspiri covorul în direcţia cutelor. De asemenea, poţi încerca să reduci puterea şi să reduci înălţimea de susţinere.
Pe lângă cele două roţi mari din spatele capului de aspirare, există şi două roţi mai mici în colţul frontal de jos al capului de aspirare. Îndepărtarea regulată a mizeriei din jurul roţilor capului de aspirare poate contribui la asigurarea celei mai bune performanţe.
Informaţiile de mai jos se aplică numai seriilor 8000 şi 7000 fără fir. Activează funcţia de recunoaştere a tipului de podea din meniul digital pentru cea mai bună detectare a tipului de podea.
Notă: confirmă alegerea apăsând butonul de meniu
Pentru instrucţiuni detaliate, poţi viziona videoclipul de mai jos.
Aceşti paşi nu au rezolvat problema? Te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la http://www.philips.com/support
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›