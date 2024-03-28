Aspiratorul fără fir Philips nu alunecă bine pe covoare

Poate fi mai dificil să aspiri covoare la anumite unghiuri cu aspiratorul fără fir Philips. Acest lucru se poate datora direcţiei cutelor. Dacă întâmpini dificultăţi atunci când aspiri într-o direcţie, încearcă să schimbi direcţia până când găseşti unghiul care oferă cea mai bună alunecare.

De asemenea, poţi încerca să ţii tubul la un unghi mai redus, astfel încât capul de aspirare să alunece cu uşurinţă pe covor. Se recomandă să aspiri covorul în direcţia cutelor. De asemenea, poţi încerca să reduci puterea şi să reduci înălţimea de susţinere.