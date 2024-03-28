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Nu pot deschide compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips

Dacă nu poţi deschide compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, soluţia poate fi una simplă. Te rugăm să-ţi verifici modelul uitându-te pe tub şi descoperă aici cum să rezolvi singur problema.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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