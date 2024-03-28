Nu pot deschide compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips
Dacă nu poţi deschide compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips, soluţia poate fi una simplă. Te rugăm să-ţi verifici modelul uitându-te pe tub şi descoperă aici cum să rezolvi singur problema.
Când încerci să deschizi compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir seria 8000 sau 7000, urmează aceşti paşi:
Opreşte aparatul (imaginea 1).
Scoate compartimentul apăsând butonul în timp ce ţii aparatul la un unghi de 45 de grade (imaginea 2).
Urmează aceşti paşi dacă doreşti să cureţi compartimentul:
Ridică partea colorată pentru a avea acces la compartiment (imaginea 3). Sugestie: Dacă este dificil să scoţi această piesă din compartiment, poţi să loveşti uşor compartimentul cu palma pentru a slăbi puţin partea colorată. Demontarea este mai uşoară dacă ţii compartimentul de jos şi ridici partea colorată cu cealaltă mână.
Goleşte compartimentul pentru praf (imaginea 4).
Clăteşte compartimentul pentru praf la robinet. Evită utilizarea maşinii de spălat vase (imaginea 5).
Compartimentul pentru praf trebuie să fie complet uscat înainte de a-l aşeza înapoi (imaginile 6-7).
Asigură-te că aliniezi mai întâi partea proeminentă a compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie.
Pentru instrucţiuni mai detaliate, poţi viziona videoclipul de mai jos.
Când încerci să deschizi compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir seria 5000, urmează aceşti paşi:
Opreşte aparatul (imaginea 2). Ţine aparatul la un unghi de 45 de grade, aşa cum se arată în imaginea 3. Scoate compartimentul pentru praf apăsând butonul de eliberare, situat în partea inferioară a compartimentului. Sugestie: Scoate compartimentul pentru praf în timp ce ţii aparatul în poziţie verticală pentru a nu împrăştia praful (imaginea 4).
Urmează aceşti paşi dacă doreşti să cureţi compartimentul: Ţine de cele două cercuri albastre de pe partea laterală a piesei colorate şi ridic-o din compartimentul pentru praf (imaginea 5). Goleşte praful colectat în compartimentul pentru praf la coşul de gunoi (imaginea 6). Pune ciclonul înapoi în compartimentul pentru praf şi asigură-te că cele două piese sunt aliniate (imaginea 7).Pune înapoi compartimentul pentru praf aliniind mai întâi partea filtrului compartimentului înainte de a-l fixa în poziţie (imaginea 8).
Dacă ţii apăsat declanşatorul aspiratorului portabil în timp ce compartimentul pentru praf nu este aliniat corect, acesta se poate bloca sau deplasa. În acest caz, poţi vedea un spaţiu între compartimentul pentru praf şi motorul aspiratorului portabil. Pentru a rezolva această problemă, pur şi simplu împinge compartimentul pentru praf spre motor până când spaţiul este eliminat. Asigură-te că alinierea este efectuată corect înainte de a aplica forţă.
În videoclipul de mai jos, îţi vom arăta amplasarea corectă a compartimentului pentru praf şi modul de rezolvare a acestui lucru.
Pentru a deschide compartimentul SpeedPro (Max), urmează paşii de mai jos:
Opreşte aspiratorul. Scoate compartimentul apăsând butonul de eliberare de pe aspiratorul portabil, de lângă compartimentul pentru praf (imaginea 1). Scoate capacul şi goleşte compartimentul pentru praf (imaginile 2-3). Pune la loc capacul recipientului pentru praf. Acesta este închis corespunzător atunci când auzi un clic (vezi imaginea 4). Pune la loc recipientul pentru praf. Acesta este pus la loc corect atunci când auzi un clic (vezi imaginea 5). Problema nu a fost rezolvată cu soluţiile de mai sus? Te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară la www.philips.com/support.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›