Nu pot deschide compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips

Când încerci să deschizi compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir seria 5000, urmează aceşti paşi:

Opreşte aparatul (imaginea 2).

Ţine aparatul la un unghi de 45 de grade, aşa cum se arată în imaginea 3. Scoate compartimentul pentru praf apăsând butonul de eliberare, situat în partea inferioară a compartimentului. Sugestie: Scoate compartimentul pentru praf în timp ce ţii aparatul în poziţie verticală pentru a nu împrăştia praful (imaginea 4).

Urmează aceşti paşi dacă doreşti să cureţi compartimentul:

Ţine de cele două cercuri albastre de pe partea laterală a piesei colorate şi ridic-o din compartimentul pentru praf (imaginea 5).

Goleşte praful colectat în compartimentul pentru praf la coşul de gunoi (imaginea 6).

Pune ciclonul înapoi în compartimentul pentru praf şi asigură-te că cele două piese sunt aliniate (imaginea 7).