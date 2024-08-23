Asistenţă Philips Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează prea puternic

Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv înlocuit. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.



Periuţele de dinţi Sonicare folosesc vibraţii puternice pentru a-ţi curăţa dinţii. Dacă aceasta este prima ta periuţă de dinţi electrică, poate dura un timp să te obişnuieşti cu periajul. Încearcă să urmezi câteva dintre următoarele sfaturi!

1. Redu nivelul de intensitate Seriile 3000 - 4000, ProtectiveClean 4100 - 4300, seriile 5500: Alege între intensitate redusă şi intensitate ridicată apăsând o dată butonul de pornire pentru a porni periuţa de dinţi, apoi apăsând a doua oară în interval de 2 secunde pentru a modifica intensitatea. Reţine că atunci când utilizezi periuţa pentru prima dată, intensitatea implicită este setată la scăzut. ProtectiveClean 6100, ExpertClean seriile 7300 - 7500, 6100 - 6700: Când este ataşat de mâner, capul de periere inteligent va selecta automat intensitatea recomandată. Dacă doreşti să schimbi intensitatea, poţi face acest lucru apăsând butonul de mod/intensitate în timpul periajului. Intensitatea nu poate fi modificată dacă mânerul este oprit sau întrerupt. În funcţie de modelul periuţei de dinţi pe care îl ai, poţi regla nivelul de intensitate. Verifică dacă EasyStart este activată. Dacă periuţa de dinţi este livrată cu funcţia EasyStart, reţine că funcţia EasyStart este activată implicit. EasyStart creşte lent nivelul vibraţiilor pe parcursul primelor 14 sesiuni de periaj. Se poate simţi că vibraţia este mai mică la început şi mai puternică la sfârşitul ciclului de periere.

Poţi dezactiva funcţia EasyStart astfel: Pune periuţa de dinţi pe încărcător. Apasă şi menţine apăsat butonul de pornire/oprire în timp ce periuţa de dinţi rămâne în încărcător până când auzi un singur semnal sonor după 3 secunde. Apasă butonul de pornire/oprire. Mai ai probleme cu periuţa de dinţi?

Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi se poate deteriora intern. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau o înlocuire a periuţei de dinţi făcând .



Mai ai probleme cu periuţa de dinţi?Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi se poate deteriora intern. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau o înlocuire a periuţei de dinţi făcând clic aici