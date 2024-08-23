ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează prea puternic

Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv înlocuit.  Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.

Periuţele de dinţi Sonicare folosesc vibraţii puternice pentru a-ţi curăţa dinţii. Dacă aceasta este prima ta periuţă de dinţi electrică, poate dura un timp să te obişnuieşti cu periajul. Încearcă să urmezi câteva dintre următoarele sfaturi!

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/03 , HX7420/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă