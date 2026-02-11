Epilatorul meu Philips nu se încarcă

Dacă epilatorul tău Philips nu se încarcă, citeşte sfaturile de mai jos pentru o posibilă soluţie.
Unele epilatoare Philips funcţionează numai când sunt conectate la priză, în timp ce altele sunt fără fir şi trebuie încărcate înainte de utilizare. Consultă ambalajul sau manualul de utilizare pentru a vedea ce tip deţii.
Dacă epilatorul este cu fir, conectează-l la o priză electrică şi încearcă să-l porneşti din nou.
Înainte de prima utilizare, asigură-te că epilatorul este complet încărcat. Acest lucru asigură funcţionarea corectă a epilatorului atunci când îl utilizezi pentru prima dată.
Asigură-te că ai introdus complet cablul de încărcare în mufa de încărcare din partea inferioară a epilatorului.
Asigură-te că utilizezi un adaptor cu specificaţiile corecte (5 V, mai mult sau egal cu 1,5 A, IPX4). Dacă nu ai un adaptor cu specificaţiile corecte, poţi cumpăra unul de la magazinul web Philips.
Poate părea că epilatorul nu se încarcă, dar motivul real este că nu porneşte deoarece este înfundat cu păr şi reziduuri. Curăţă temeinic epilatorul conform instrucţiunilor din manualul de utilizare, apoi încearcă să porneşti din nou dispozitivul.
Asigură-te că priza electrică pe care o utilizezi pentru încărcarea sau funcţionarea epilatorului funcţionează corect. Încearcă să încarci sau să utilizezi epilatorul într-o altă priză electrică pentru a vedea dacă funcţionează.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:BRE708/00, BRE728/00, BRE711/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›