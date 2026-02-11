Epilatorul meu Philips nu se încarcă

Unele epilatoare Philips funcţionează numai când sunt conectate la priză, în timp ce altele sunt fără fir şi trebuie încărcate înainte de utilizare. Consultă ambalajul sau manualul de utilizare pentru a vedea ce tip deţii.

Dacă epilatorul este cu fir, conectează-l la o priză electrică şi încearcă să-l porneşti din nou.