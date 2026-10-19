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Nu pot introduce unitatea de preparare în espressorul Philips

Dacă nu poţi introduce unitatea de preparare în espressorul Philips, este posibil ca aceasta să nu fie în poziţia neutră. Află mai jos sfaturi despre cum să o introduci în aparat.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP1221/20, EP4343/51, EP4346/71. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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