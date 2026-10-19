Nu pot introduce unitatea de preparare în espressorul Philips

Pentru a putea introduce unitatea de preparare, verifică dacă aceasta este corect setată în poziţia neutră şi că aparatul este pregătit.

Unitatea de preparare este în poziţia neutră când săgeata de pe cilindrul galben din partea laterală a unităţii de preparare este aliniată cu săgeata neagră şi litera „N”. Apoi, cârligul galben din lateral trebuie să fie setat în poziţie verticală (vezi imaginea de mai jos pentru referinţă sau urmăreşte filmul).



Urmează instrucţiunile de mai jos pentru a introduce unitatea de preparare în aparat:

1. Lasă unitatea de preparare la exterior şi închide uşa de serviciu. Aşază toate celelalte piese înapoi în aparat (tava de scurgere/recipientul pentru cafea măcinată, rezervorul de apă).

2. Apasă butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru a opri aparatul. Aşteaptă până când nu se mai aude niciun sunet (aceasta poate dura 15-20 de secunde).

3. Apasă butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru a reporni aparatul. Nu efectua nicio acţiune până când aparatul nu încetează să mai scoată sunete. Dacă deschizi uşa de serviciu/scoţi tava de scurgere/rezervorul de apă înainte ca aparatul să fie pregătit pentru utilizare, este posibil ca angrenajul din aparat să fie într-o poziţie greşită pentru introducerea unităţii de preparare.

4. Fixează unitatea de preparare într-o poziţie neutră înainte de a o introduce. Pentru a seta unitatea de preparare în poziţia neutră, mai întâi împinge pârghia în jos până când este în contact cu baza unităţii de preparare (vezi imaginea 1). Verifică apoi dacă cârligul galben este în poziţia cea mai înaltă, iar dacă nu este, împinge-l în sus (vezi imaginea 2)

5. Deschide uşa de serviciu şi culisează unitatea de preparare înapoi în aparat, pe şinele de ghidare, până când se blochează în poziţie.

6. Închide uşa de serviciu şi opreşte şi reporneşte aparatul.



Reţine: Instrucţiunile pot diferi în funcţie de modelul tău specific de espressor. Pentru instrucţiuni pas cu pas mai precise, consultă manualul de utilizare.

