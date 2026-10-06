Nu există debit de apă din rezervor în espressorul Philips

Când aerul rămas blochează alimentarea cu apă, poţi urma paşii de mai jos pentru a rezolva problema:

1. Opreşte aparatul

2. Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul AquaClean (sau orice alt filtru de apă folosit de aparat)

3. Umple rezervorul de apă şi pune-l la loc

4. PORNEŞTE aparatul. Când aparatul s-a încălzit, selectează apa fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte



Dacă foloseşti un filtru de apă AquaClean, urmează aceşti paşi suplimentari pentru a te asigura că filtrul este pregătit şi corect instalat pentru utilizare:

1. Scutură filtrul de apă AquaClean timp de 5 secunde

2. Introdu filtrul în poziţie răsturnată într-un vas/bol cu apă şi aşteaptă până când nu mai ies bule de aer

3. Pune înapoi filtrul în rezervorul de apă şi umple rezervorul cu apă

4. Reporneşte aparatul, opreşte-l şi reporneşte-l iar

5. Selectează apă fierbinte şi lasă să curgă 2-3 ceşti de apă fierbinte



Notă: Înlocuieşte filtrul AquaClean dacă l-ai folosit mai mult de trei luni. Acest filtru poate fi înfundat dacă a fost utilizat o perioadă mai lungă de timp.