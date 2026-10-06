Nu există debit de apă din rezervor în espressorul Philips
Aerul rămas poate bloca alimentarea cu apă a espressorului Philips, acesta fiind unul dintre motivele pentru care nu se trage apă din rezervorul de apă. Citeşte în continuare pentru a găsi toate cauzele posibile şi cum să rezolvi problema.
Atunci când rezervorul de apă nu este introdus complet sau corect, espressorul nu va trage apă din rezervor. • Pentru espressoarele cu rezervor de apă în partea frontală a aparatului: verifică dacă rezervorul de apă este împins complet în spate, pentru a te asigura că este bine introdus. • Pentru espressoarele cu rezervor de apă în partea superioară a aparatului: asigură-te că zona de sub rezervorul de apă nu prezintă murdărie, particule sau boabe de cafea.
Când aerul rămas blochează alimentarea cu apă, poţi urma paşii de mai jos pentru a rezolva problema: 1. Opreşte aparatul 2. Goleşte rezervorul de apă şi scoate filtrul AquaClean (sau orice alt filtru de apă folosit de aparat) 3. Umple rezervorul de apă şi pune-l la loc 4. PORNEŞTE aparatul. Când aparatul s-a încălzit, selectează apa fierbinte şi distribuie 2-3 ceşti de apă fierbinte
Dacă foloseşti un filtru de apă AquaClean, urmează aceşti paşi suplimentari pentru a te asigura că filtrul este pregătit şi corect instalat pentru utilizare: 1. Scutură filtrul de apă AquaClean timp de 5 secunde 2. Introdu filtrul în poziţie răsturnată într-un vas/bol cu apă şi aşteaptă până când nu mai ies bule de aer 3. Pune înapoi filtrul în rezervorul de apă şi umple rezervorul cu apă 4. Reporneşte aparatul, opreşte-l şi reporneşte-l iar 5. Selectează apă fierbinte şi lasă să curgă 2-3 ceşti de apă fierbinte
Notă: Înlocuieşte filtrul AquaClean dacă l-ai folosit mai mult de trei luni. Acest filtru poate fi înfundat dacă a fost utilizat o perioadă mai lungă de timp.
Această posibilitate se aplică numai espressoarelor Philips cu sistem de spumare a laptelui Panarello sau clasic. Pentru a afla dacă gura de scurgere pentru apă fierbinte este înfundată, scoate partea exterioară a sistemului Panarello/clasic de spumare a laptelui şi verifică dacă gura de scurgere este obstrucţionată de calcar (în acest caz, vei observa particule albe în sau în jurul gurii de scurgere). În acest caz şi dacă există depuneri de calcar, poţi utiliza o soluţie de detartrare pentru a-l îndepărta.
Dacă soluţiile menţionate mai sus nu rezolvă problema, te rugăm să ne contactezi.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:EP1221/20, SM6580/20, SM6580/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›