Espressorul Philips prezintă scurgeri

Dacă observi scurgeri la espressorul Philips, încearcă să le rezolvi folosind cauzele şi soluţiile de mai jos:
1. Observi că se scurge apă în tava de scurgere? 2. Vezi apă curată sub aparat sau lângă acesta? 3. Observi pete de apă maronii pe blatul de bucătărie sau sub aparat?
Chiar dacă reuşeşti să colectezi într-o ceaşcă apa de clătire din gura de scurgerea cafelei, în tava de scurgere va ajunge întotdeauna apă. Acest lucru se datorează faptului că aparatul goleşte apa de clătire din interior direct în tava de scurgere în timpul clătirii automate sau preparării cafelei. Clătirea internă a circuitului asigură performanţe optime ale aparatului.
Clătirea automată este efectuată atunci când aparatul este pornit şi oprit, după prepararea unei băuturi sau după utilizarea sistemului de spumare a laptelui.
Din cauza acestei ape de clătire, este posibil să ai senzaţia că există întotdeauna apă în tava de scurgere sau că tava de scurgere se umple mai repede decât te aştepţi. Totuşi, acest lucru nu indică faptul că aparatul prezintă scurgeri.
Reţine: Dacă tava de scurgere este plină după prepararea a 2 ceşti de cafea sau se umple cu apă peste noapte, te sfătuim să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Dacă observi apă curată sub aparat sau lângă rezervorul de apă, cel mai probabil acest lucru este cauzat de faptul că rezervorul de apă nu este introdus corect în aparat.
Pentru a rezolva această problemă, asigură-te că rezervorul de apă este împins complet în spate în aparat.
Dacă rezervorul de apă este amplasat corect, dar se scurge în continuare apă curată de sub aparat, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Există două motive pentru care pot apărea pete de apă pe blatul de bucătărie sau sub aparat:
1. Tava de scurgere s-a umplut prea mult, iar când ai scos-o din ea a curs apă maronie. Pentru a evita acest lucru, goleşte şi clăteşte tava de scurgere zilnic sau oricând apare indicatorul pentru tavă de scurgere plină. 2. Când scoţi tava de scurgere la scurt timp după clătire sau prepararea cafelei, o cantitate mică din apa de clătire a unităţii de preparare poate continuă să curgă pe blatul de bucătărie sau sub aparat, în partea dreaptă. Este bine să usuci săptămânal această zonă cu o lavetă, dar nu este un motiv pentru a te îngrijora că aparatul prezintă scurgeri.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:EP1221/20, EP4341/51, EP4346/71. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›