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Espressorul Philips prezintă scurgeri

Dacă observi scurgeri la espressorul Philips, încearcă să le rezolvi folosind cauzele şi soluţiile de mai jos:

1.    Observi că se scurge apă în tava de scurgere?
2.    Vezi apă curată sub aparat sau lângă acesta?
3.    Observi pete de apă maronii pe blatul de bucătărie sau sub aparat?
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP1221/20, EP4341/51, EP4346/71. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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