Espressorul Philips prezintă scurgeri

Chiar dacă reuşeşti să colectezi într-o ceaşcă apa de clătire din gura de scurgerea cafelei, în tava de scurgere va ajunge întotdeauna apă. Acest lucru se datorează faptului că aparatul goleşte apa de clătire din interior direct în tava de scurgere în timpul clătirii automate sau preparării cafelei. Clătirea internă a circuitului asigură performanţe optime ale aparatului.



Clătirea automată este efectuată atunci când aparatul este pornit şi oprit, după prepararea unei băuturi sau după utilizarea sistemului de spumare a laptelui.



Din cauza acestei ape de clătire, este posibil să ai senzaţia că există întotdeauna apă în tava de scurgere sau că tava de scurgere se umple mai repede decât te aştepţi. Totuşi, acest lucru nu indică faptul că aparatul prezintă scurgeri.



Reţine: Dacă tava de scurgere este plină după prepararea a 2 ceşti de cafea sau se umple cu apă peste noapte, te sfătuim să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.

