Asistenţă Philips
Există cafea măcinată în interiorul/sub unitatea de preparare a espressorului Philips/Saeco.
Este normal să existe cafea măcinată în interiorul espressorului Philips/Saeco sau sub unitatea de preparare. Descoperă cum să-ţi păstrezi espressorul în stare perfectă.
Unele urme de cafea măcinată au rămas după testare
Testăm toate aparatele înainte de a părăsi fabrica. Deşi aparatul a fost curăţat cu grijă, este posibil să rămână unele resturi de cafea. Cu toate acestea, garantăm că aparatul este complet nou.
Acest lucru este normal din cauza fineţii cafelei măcinate
- Deoarece cafeaua este măcinată fin, este normal să rămână unele urme de cafea în interiorul aparatului şi sub unitatea de preparare
- Curăţă săptămânal unitatea de preparare şi partea interioară a aparatului cu o lavetă umedă
Pistonul unităţii de preparare nu este bine uns
- OPREŞTE aparatul şi aşteaptă până când nu se mai aude niciun sunet (aceasta poate dura 15-20 de secunde)
- Scoate unitatea de preparare şi clăteşte-o cu apă curată, acordând o atenţie deosebită filtrului de pe unitatea de preparare
- Asigură-te că unitatea de preparare este bine lubrifiată; vizionează filmul pentru instrucţiuni
- Reinstalează unitatea de preparare, recipientul pentru cafea măcinată şi tava de scurgere şi închide uşiţa de service
- PORNEŞTE aparatul
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP5311/10, EP5310/10, SM5473/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›