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Există cafea măcinată în interiorul/sub unitatea de preparare a espressorului Philips/Saeco.

Este normal să existe cafea măcinată în interiorul espressorului Philips/Saeco sau sub unitatea de preparare. Descoperă cum să-ţi păstrezi espressorul în stare perfectă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: EP5311/10, EP5310/10, SM5473/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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